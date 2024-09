Marc-André ter Stegen: novi broj 1 na golu Elfa

Nakon što je Manuel Neuer objavio da se povlači iz Elfa, odnosno da više neće nastupati za njemačku izabranu vrstu, Marc-André ter Stegen je reagirao na uobičajen način. Džentlmenski i s puno poštovanja. „Zauvijek prvak svijeta i legenda njemačkog nogometa“, napisao je 32-godišnjak na Instagramu uz fotografiju Neuera kako na stadionu Maracana u Rio de Janeiru u zrak diže pokal prvaka svijeta osvojen 2014. Na jednoj strani ter Stegen je bez sumnje odao poštovanje svom kolegi, a s druge strane vjerojatno i osjetio određenu dozu olakšanja.

Godinama je naime čuvar mreže FC Barcelone bio broj 2 u dresu njemačke reprezentacije, godinama je bio u Neuerovoj sjeni i nikada se nije javno žalio. Ter Stegen se nije pobunio ni nedavno, uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj, kada je izbornik Elfa Julian Nagelsmann odlučio da njegov broj 1 na domaćem terenu bude upravo Neuer. Vječiti broj 2 sada bi trebao postati standardni broj 1. I dodatno „oplemeniti“ ionako uspješnu klupsku karijeru.

Počeci u Mönchengladbachu

Ter Stegen u dresu Borussije iz Mönchengladbacha (snimka iz 2011. godine) Foto: Team 2/IMAGO

Ter Stegen je rođen u Mönchengladbachu i karijeru je počeo u domaćoj Borussiji. Nakon 13 godina u omladinskim pogonima, uslijedio je brzi uspon. Kao 17-godišnjak je 2009. potpisao prvi profesionalni ugovor, a nedugo nakon toga je tadašnji trener Borussije Lucien Favre odlučio da ter Stegen bude prvi vratar bundesligaške momčadi.

I tu poziciju nije ispuštao sve do odlaska iz Gladbacha u ljeto 2014. Favre je par godina kasnije govorio da je ter Stegen svjetska klada, te je tada dodao: „On je izvanredan golman, to se moglo vidjeti već na prvom treningu. Onaj tko to nije vidio je slijep.“

Za oproštaj od “njegove Borussije” su potekle suze, a nakon emocionalnog odlaska sa zapada Njemačke uslijedila je selidba u redove velike FC Barcelone. Ključnu ulogu u transferu je odigrao legendarni vratar Barcelone i tadašnji sportski direktor tog kluba Andoni Zubizarreta. „On mi je objasnio što to znači biti vratar Barçe, ispričao mi je o povijesti kluba i rekao što oni očekuju od meine“, otkrio je ter Stegen. „On me je uvjerio – i riječima i osjećajem.“

Bivši golman Gladbacha je u dresu Barçe zapravo trebao naslijediti Victora Valdesa, koji je napustio klub, ali stvari su se razvijale ipak drugačije. Paralelno s angažmanom njemačkog golmana, Katalonci su doveli i Čileanca Claudia Brava. Bravo je bio standardni vratar u ligaškim utakmicama Barcelone, a ter Stegen je čuvao mrežu samo u utakmicama Champions League i Kupa kralja (Copa del Rey). Tada se činilo da je samo pitanje vremena kada će ter Stegen okončati epizodu u glavnom gradu Katalonije.

Ter Stegen: „Razmišljao sam o odlasku"

„Neću lagati, bilo je trenutaka u kojima sam razmišljao o odlasku, u kojima sam tražio rješenje“, rekao je ter Stegen za list Club del Deportista. Ali to ipak nije napravio, i uskoro je stigla nagrada za strpljenje: nakon dvije godine tada 24-godišnji ter Stegen konačno je dobio povjerenje kluba i postao je novi broj 1. Bravo je transferiran u Manchester City.

Ter Stegenova prezentacija u Barceloni (22.5.2024.) - desno je Andoni Zubizarreta, legendarni golman katalonskog kluba, u sredini Jordi Mestre, član tadašnjeg klupskog menadžmenta Foto: Gruppo/S. Lau/picture alliance

U međuvremenu je ter Stegen s Barcelonom osvojio pet titula nogometnog prvaka Španjolske, titulu klupskog prvaka svijeta i Champions League. U svibnju je u dresu Barcelone apsolvirao 411. utakmicu, te tako pretekao i Zubizarretu (410). Jedino Victor Valdes (535) ima više nastupa na golu Barcelone u kompletnoj povijesti katalonskog diva. Osim toga je ter Stegen u sezoni 2022./2023. bio proglašen za najboljeg igrača u Španjolskoj, a od prije nekoliko dana je i kapetan FC Barcelone.

Vječiti broj 2

U dresu njemačke reprezentacije stvari su od samog početka bile nešto kompliciranije. Uoči Europskog prvenstva 2012. ter Stegen je debitirao za Elf, samo nekoliko dana nakon što je proslavio 20. rođendan. Tadašnji izbornik Joachim Löw ga je nominirao za širi sastav DFB-ovog (Njemački nogometni savez) tima za turnir u Poljskoj i Ukrajini. Ter Stegenov debi u početnom sastavu je okončan porazom – 26. 5. 2012. u Baselu su Švicarci nanijeli težak poraz Elfu (5:3).

Uslijedio je i poraz (1:3) protiv Argentine, a onda i poraz (3:4) u meču protiv SAD-a, u kojem je ter Stegen skrivio tragikomičan autogol. Nakon tri nastupa u dresu Elfa bilanca mladog vratara je bila užasna: 12 primljenih golova, nekoliko velikih grešaka. Posljedica: izbornik je „izbrisao“ ter Stegena s liste putnika za EURO2012.

Slično je bilo i na SP 2014. Titulu prvaka svijeta s Elfom tada je osvojio Manuel Neuer, a na klupi su sjedili još Ron-Robert Zieler i Robert Weidenfeller. Sve to nije demotiviralo ter Stegena, on se s vremenom izborio za mjestu u A-selekciji, te je bio član momčadi na svim velikim turnirima nakon toga - s iznimkom EP 2021., gdje nije nastupao zbog ozljede koljena. Ali ni na jednom turniru (EP 2016., SP 2018., SP 2022., EP 2024.) nije uspio izaći iz sjene Manuela Neuera. Uvijek ista slika: Neuer brani, ter Stegen sjedi na klupi za rezervne igrače.

Ter Stegenovo vrijeme je, kako se tada činilo, došlo nakon katastrofalnog nastupa Elfa na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Nijemci su ispali već nakon grupne faze natjecanja, a Neuer se na godišnjem odmoru nakon Mundijala teško ozlijedio na skijanju. Ter Stegen je preuzeo ulogu prvog golmana Elfa, i skoro godinu i pol bio standardni prvotimac. Svoje ambicije u dresu DFB-a znao je artikulirati i javno. „Trenutno sam broj jedan, a moja je ambicija da to i ostanem”, rekao je on u jednom intervjuu za minhenski list Süddeutsche Zeitung.

Težak udarac za ter Stegena

No, stvari nisu išle onako kako je on to očekivao: Nagelsmann je odlučio da prvi vratar Elfa na domaćem turniru (EURO2024) bude Neuer, usprkos povremenim nesigurnostima i brojnim kritikama na račun njegovih nastupa. Bio je to još jedan udarac u lice ter Stegena, koji je i u tim trenucima znao pokazati ljudsku veličinu. No, brojni navijači i stručnjaci bili su tada mišljenja da je Nagelsmann odustao od temeljnog načela – da brane ili igraju oni koji su u tom trenutku najbolji.

„Njegovi zahtjevi nisu neopravdani", tu je izjavu o ter Stegenu nekadašnji najbolji vratar svijeta Oliver Kahn dao za tabloid Bild-Zeitung. „On pokazuje konstantne predstave, a niti su posljednji turniri nacionalne reprezentacije bili uspješni, a niti Manuel Neuer aktualno ne djeluje stabilno."

Ter Stegen nakon osvajanja Lige prvaka 2015. godine Foto: Annegret Hilse/IMAGO

Svjetska klasa

Odluka Neuera o povlačenju iz reprezentacije otvara vrata Marc-Andréu ter Stegenu kao novom broju 1 Elfa. Tu zapravo nema nikakve sumnje. Španjolski list Sport je na naslovnici već napisao: „Konačno će ter Stegen postati prvi njemački golman.“ I Nagelsmann, ali i sportski direktor DFB-a Rudi Völler puni su riječi hvale za 32-godišnjaka, svi ga nazivaju „svjetskom klasom“.

U četvrtak (29.8.) je Nagelsmann objavio popis igrača za utakmicu Nations League protiv Mađarske (7.9.) i Nizozemske (10.9.) – ter Stegen je na popisu. Kao novi broj 1 četverostrukog prvaka svijeta. „On je to zaslužio na temelju svojih nastupa, zaslužio je da naslijedi Manuela Neuera“, rekao je za agenciju DPA Lothar Matthäus, rekorder po broju nastupa u dresu Elfa. I dodao:

„Marc-André ter Stegen je na to dovoljno dugo čekao.“