Manuel Neuer: kraj jedinstvene karijere u dresu „Elfa“

“Dragi fanovi, draga nogometna Njemačka, kad-tad je morao doći i ovaj dan.” Tim riječima njemački reprezentativni golman Manuel Neuer počinje video-poruku objavljenu na njegovom nalogu na Instagramu kojom najavljuje kraj svoje karijere u dresu “Elfa”. Nakon toga dodaje: “Svi oni koji me poznaju, znaju dobro da mi nije bilo lako donijeti tu odluku.”

“Fizički se osjećam vrlo dobro, naravno da bi me jako motiviralo Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku”, rekao je 38-godišnjak nakon 124 nastupa u reprezentaciji Njemačke.

“U isto vrijeme sam uvjeren u to da je upravo sad stigao pravi trenutak da napravim ovaj korak i da se u budućnosti u potpunosti koncentriram na FC Bayern München.” Neuerov ugovor u redovima rekordnog prvaka nogometne Bundeslige vrijedi do 2025.

Neuer je nakon ispadanja „Elfa“ s Europskog prvenstva prije nešto više od mjesec dana ostavio otvorenim pitanje o tome hoće li (ili ne) i ubuduće nastupati za izabranu vrstu. Nakon što je nedavno Thomas Müller objavio da se povlači iz „Elfa“, Neuer je posljednji njemački prvak svijeta iz generacije 2014. koji se oprašta od nacionalne reprezentacije. Ilkay Gündogan, kapetan DFB-a (Njemački nogometni savez) koji je također ovih dana potvrdio da ubuduće neće oblačiti dres s orlom na grudima, zbog ozljede nije bio član reprezentacije koja je u Brazilu prije deset godina osvojila zlato.

„Veličanstveno vrijeme“ od debija 2009.

Bayernov vratar je saveznog izbornika Juliana Nagelsmanna o svojoj odluci informirao u srijedu (21.8.) u „povjerljivom razgovoru uz izraze poštovanja“, potvrđeno je iz Neuerovog tima koji se brine o njegovoj karijeri. Posljednji nastup u dresu „Elfa“ za Neuera je bilo četvrtfinale turnira EURO2024 u Njemačkoj, odnosno poraz od Španjolske 1:2 nakon produžetaka.

„Bilo je to veličanstveno vrijeme, koje me je oblikovalo, i na koje sam jako ponosan“, rekao je Manuel Neuer. S kapetanskom trakom je „Elf“ predvodio u 61 meču: „Osvajanje titule prvaka svijeta 2014., pa i posebna atmosfera tijekom Europskog prvenstva na domaćem terenu u ovoj godini su vrhunci na kojima sam ekstremno zahvalan.“

Neuerova karijera u dresu DFB-a počela je 2. lipnja 2009. Tada je još bio golman FC Schalkea 04. Debitirao je u prijateljskom susretu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tri mjeseca kasnije je usprkos činjenici da je već bio član A-reprezentacije, sudjelovao na Europskom prvenstvu U-21 (za igrače do 21 godine, nap. red.). Pod vodstvom izbornika Horsta Hrubescha Neuer je osvojio titulu kontinentalnog prvaka. U njegovoj ekipi su tada igrali primjerice Sami Khedira i Mats Hummels, s kojima je kasnije nastupao i u seniorskoj reprezentaciji.

Nakon toga je Neuer postao stalni član „Elfa“, doduše na samom početku kao broj 2, odnosno rezerva prvom golmanu Renéu Adleru. No, s obzirom na to da se Adler ozlijedio uoči Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010., zbog čega nije mogao igrati, Neuer je postao novi broj 1 – i od tada je standardni prvotimac, ako izuzmemo nekoliko faza u kojima se oporavljao od ozbiljnijih povreda.

Rekordi u dresu „Elfa"

Neuer je bio golman Njemačke na četiri Mundijala (2010., 2014., 2018., 2022.) i četiri prvenstva Europe (2012., 2016., 2021., 2024.), on je vratar s najviše nastupa u izabranoj vrsti DFB-a ispred Seppa Maiera (95 utakmica), odnosno golman s najviše apsolviranih velikih turnira.

S ukupno 124 nastupa za „Elf“ Neuer je osim toga na petom mjestu vječite liste DFB-a: više nastupa za SR Njemačku od njega su zabilježili samo Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (131) i Lukas Podolski (130). Samo Lothar Matthäus (75) ima više utakmica u nogama u kojima je na bio kapetan „Elfa“.

Neuer s "Elfom" nakon osvajanja titule prvaka svijeta 2014. Foto: Rauchensteiner/Augenklick/picture alliance

„Bila mi je čast biti kapetan naše reprezentacije do 2023. Obožavao sam nositi dres njemačke nogometne reprezentacije“, rekao je Neuer u svojoj oproštajnoj poruci. Neuer je „već sad legenda", rekao je Herbert Hainer, predsjednik FC Bayerna o čovjeku kojeg mnogi ljubitelji nogometa, ali i nogometnih stručnjaka, smatraju najboljim vratarom svih vremena. Jedan dio njemačke javnost je vijest o odlasku primio s olakšanjem, pogotovo na društvenim mrežama je puno komentara o tome da je najbolje vrijeme Manuela Neuera – davno prošlo.

Njegovo mjesto će vjerojatno preuzeti dosadašnji broj 2 u redovima „Elfa“ Marc-André ter Stegen iz FC Barcelone. 32-godišnjak je član reprezentacije još od 2012. No, do sada je morao biti strpljiv i glavnu ulogu na velikim turnirima prepustiti Neueru. Ter Stegen je usprkos tome do sada uspio skupiti 40 nastupa u dresu Njemačke.