Liječnici preporučuju cijepljenje protiv gripe i COVID-a

U Njemačkoj ponovo raste broj oboljelih od korone. Liječnici savjetuju da se ljudi cijepe, jer tu se bolest ne smije podcijeniti. Najbolja zaštita su oprez i cijepljenje. To vrijedi za koronu, kao i za gripu.

Cijepljenje protiv COVID-a 19 može biti kombinirano sa cijepljenjem protiv gripe. Oko toga se slažu njemačka Stalna komisija za cijepljenje i američki centar CDC (Centers for disease Control and Prevention). Ali, izgleda da nije preporučljivo oba cjepiva primiti u istu ruku. Jer, kod svakog cijepljenja može doći do reakcija tijela, kao što je crvenilo oko mjesta uboda. Dakle, bolje je jedno cjepivo u lijevu, drugo u desnu ruku.

Preporučuje se istovremeno cijepljenje

Svjetska zdravstvena organizacija i zdravstvene vlasti raznih zemalja preporučuju istovremeno davanje obaju cjepiva.

Prednost je što je potreban samo jedan odlazak liječniku, što bi moglo dovesti do toga da se više ljudi odluči za cijepljenje protiv korone i gripe. Tako bi postigli bolju zaštitu.

Znanstvenici rade na kombiniranom cjepivu

Idealno bi bilo kad bi se moglo dobiti cjepivo protiv COVID-a i gripe u jednoj injekciji. Veliki farmaceutski koncerni se natječu oko razvijanja takvog cjepiva.

U SAD-u je jedno cjepivo zasnovano na takozvanoj mRNA-tehnologiji dobilo „fast-track-status" američke ustanove za lijekove FDA. To znači da se razvitak i uvođenje takvog cjepiva na tržište smatra jako važnim i shodno tomu se može ubrzati.

Taj „fast-track-status" je dobilo mRNA-cjepivo tvrtki Pfizer i Biontech. Sad bi trebala biti provedena studija treće faze, koja je bitna za davanje dopuštenja za korištenje.

I studije koje je provela konkurentska tvrtka Moderna pokazuju dobre rezultate, tvrde iz toga koncerna. Moderna se nada da će 2025. dobiti dopuštenje za korištenje svoga kombiniranog cjepiva.

Jedno cijepljenje protiv tri bolesti

Još jedan korak dalje ide istraživanje i razvitak cjepiva koje bi štitilo od kovida, gripe i RSV-a. Cjepivo protiv RSV-a štiti od respiratornog synzytial-virusa, koji napada dišni sustav i ima slične simptome kao prehlada. Kod beba i male djece respiratorni synzytial-virus često izaziva i akutni bronhitis.

I cjepivo protiv RSV-a zasad se može dobiti samo pojedinačno. Američka zdravstvena ustanova CDC ne vidi razloga zašto se cjepivo protiv te tri bolesti ne bi moglo davati u jednoj injekciji. CDC smatra da nije potrebno čekati neko vrijeme nakon primanja nekog od cjepiva protiv te tri bolesti.

Broj infekcija COVID-om ponovo raste

Stručnjake zabrinjava činjenica da se premalo ljudi cijepi. Razlog bi mogao biti da su mnogi jednostavno umorni od cijepljenja, da je COVID kod mnogih nestao iz svijesti i da izgleda kako je opasnost od njega jako daleko.

Ali, liječničke ordinacije su ponovo sve punije ljudi koji kašlju i šmrcaju. Ne radi se tu uvijek o koroni, može se raditi i o gripi ili jednostavnoj prehladi.

Oni koji su se stvarno inficirali koronom često pate od tih simptoma do dva tjedna. Prehlada se, međutim, vrlo rijetko razvija tako da pogođeni moraju završiti u bolnici.

Rizične skupine su i dalje ugrožene

Osobito se rizičnim skupinama savjetuje da se cijepe protiv COVID-a i gripe. U rizične skupine pripadaju primjerice ljudi stari 60 i više godina ili ljudi koji imaju koronarna oboljenja srca ili visoki krvni tlak. Ali, u rizične skupine pripadaju i pacijenti s kroničnim bronhitisom ili kroničnim oboljenjima jetre, kao i dijabetičari. A i dalje se osobito ugroženima smatraju djeca i mladi koji imaju neku osnovnu bolest zbog koje se mogu razviti druge bolesti.

Liječnici upozoravaju da se koronu i gripu ne smije podcijeniti. Pored cijepljenja pomoći mogu i neke druge mjere, koje su gotovo zaboravljene. U nekim bolnicama i liječničkim ordinacijama u Njemačkoj ponovo je uvedena obveza nošenja maske. A i na javnim mjestima se sve češće ponovo susreće ljude s maskom, koji tako štite sebe ili druge od infekcije koronavirusom.

