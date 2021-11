Kuće sa zelenim svjetlom - nada u tmini

Kada se na krajnjem istoku Poljske spusti mrak Kamil Syller na svojoj brvnari upali zeleno svjetlo. 48-godišnji odvjetnik sa svojom obitelji živi u mjestu Werstok, nedaleko od granice s Bjelorusijom. Na proplancima iza njihove kuće pasu posljednji europski bizoni, turisti i ljubitelji prirode posebice ljeti preplave ovu regiju.

No posljednjih tjedana ovim pustim područjem lutaju posjetitelji druge vrste. Preko nedaleke granice s Bjelorusijom, usprkos svim policijskim mjerama svakodnevno nekoliko desetaka migranata uđe u Poljsku. Poljske vlasti to pod svaku cijenu žele spriječiti tako da se uz granicu s bjeloruske strane u međuvremenu okupilo nekoliko stotina migranata iz Iraka, Sirije i Afganistana koji čekaju svoju priliku.

Zeleno svjetlo kao simbol nade

Migranti u šumi na poljsko-bjeloruskoj granici

Nekima to i uspijeva. No i oni se nađu u močvarnom i šumskom području daleko od bilo kakve pomoći. Zato je Kamilu Sylleru i pala na pamet ideja sa zelenim svjetlom na njegovoj kući koje se pali kada se smrači. „Zeleno svjetlo je simbol nade. To je znak da su stanari te kuće spremni pomoći zalutalim migrantima", kaže Syller.

U međuvremenu su se za njegovom idejom „zelenog svjetla" poveli mnogi žitelji u ovom pustom pograničnom području. Ispočetka su mnogi strahovali priključiti se ovoj akciji, no svakim danom ih je sve više. „Koliko ih je do sada, ne znam. Ali dovoljno je da je u svakom selu jedna kuća koja migrantima pruži pomoć. Tko pokuca na kuću sa zelenim svjetlom dobije nešto hrane, nešto za piće i toplu odjeću", kaže ovaj angažirani odvjetnik.

Rat preko leđa migranata

EU i Poljska bjeloruskom vlastodršcu Aleksandru Lukašenku predbacuju da se dovođenjem migranata s Bliskog istoka, ali i Afrike, ne granicu s EU-om, Bruxellesu želi osvetiti za sankcije koje su uvedene protiv ove zemlje. Rezultat su stotine migranata koji se nalaze između bjeloruskih i poljskih graničnih snagai ovdje na temperaturama ispod nule pokušavaju prijeći granicu. Većina njih ne želi ostati u Poljskoj nego se pokušava domoći Njemačke što pokazuju i naglo povećani brojevi onih koji pristižu na njemačko-poljsku granicu.

Novinarima je zabranjen pristup poljsko-bjeloruskoj granici. Njemački novinari koji ovdje naleta na poljsku policiju nailaze na hladan prijem. Uniformiranih je mnogo i izvan tzv. Zabranjene zone uz samu granicu. Svatko tko se ovdje nađe može biti osumnjičen za krijumčarenje ljudi.

Sram zbog Europe

Kod Kamila Syllera svake noći gori zeleno svjetlo

Mnoge migrante kojima uspije prelazak granice granična policija vraća natrag. To je bio slučaj i s jednom obitelji iračkih Kurda koji su nedavno proveli nekoliko dana u kući Kamila Syllera. „Svi su bili u lošem stanju. Odrasli su bili puni modrica koje su im zadali bjeloruski policajci nakon što su ih Poljaci potjerali natrag preko granice. Djeca su bila bolesna", svjedoči Syller. Pozvani liječnici su dijagnosticirali pothlađenje, traumatsko stanje i neuhranjenost.

Syller je za ovu obitelj pri Europskom sudu izborio pravo na ostanak u Poljskoj. Humanitarna organizacija „Grupa granica" procjenjuje da se s Poljske strane u šumama i divljini skriva nekoliko tisuća migranata. Njima ova organizacija pomaže koliko god je to moguće, hranom i toplom odjećom. Migranti im preko društvenih mreža šalju poruke.

Aktivistica Anna Alboth u međuvremenu poznaje situaciju i na drugim vanjskim granicama Europske unije. „Već sam se toliko često sramila zbog Europe. I sada moja zemlja, Poljska, donosi ovako stroge mjere. Sve ovo je jednostavno zločin", zaključuje ova aktivistica. Svjetlo u tami su kuće sa „zelenim svjetlom" koje spašavaju obraz Europe.

nk (dpa)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu