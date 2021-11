Korona: Alarm u ugostiteljskoj branši

Sivo nebo usred studenog nadvilo se nad Aachenom. Ovaj grad s oko 280.000 stanovnika nalazi se na krajnjem zapadu Njemačke. U Cafélysée, lokalu koji se nalazi u samom centru, u blizini Aachenske katedrale, sve je spremno za ručak. Salvete, mramorni stolovi, pribor za jelo, čaše za vino i mali bijeli tanjurići za kruh. Još je ostalo samo nekoliko minuta do 12 sati. Ali lokal je prazan. „Obično preko dana imamo 60-80 gostiju", kaže nam Konstantin Archontoglou (naslovna fotografija). "Ali od početka studenog svaki dan ih je sve manje i manje", dodaje ovaj ugostitelj koji potječe iz Grčke.

On je vidno zabrinut. Broj novih korona-infekcija raste u Njemačkoj, u posljednja dva tjedna sve je više otkaza tradicionalnih božićnih proslava u njegovom restoranu.

"Jedna banka je otkazala, oni su trebali u prosincu doći s 50 ljudi.” Na listi rezervacija je imao proslave s ukupno oko 1.500 gostiju. Dvije trećine ih je u međuvremenu otkazano.

Pad prometa

Cafélysée u Aachenu

Za gastronomiju je prosinac najvažniji mjesec u godini. Tijekom tog mjeseca ostvari se i do 50% više prometa nego inače, u pravilu se angažira i dodatnu radnu snagu. Ali na njemačkom tržištu rada za zaposlenike u uslužnom sektoru nema više potencijalnih kandidata, zato je ugostitelj iz Aachena angažirao konobare i kuhare iz Grčke, Italije, Španjolske i Tunisa. Organizirao im je smještaj, potpisani su dugoročni ugovori. "Kad tražite ljude u inozemstvu, onda im morate ponuditi ugovor barem na godinu dana, u suprotnom se to za njih ne isplati."

Zbog loših prognoza poslovanja u kontekstu pandemije, Archontoglou je stopirao zapošljavanje novih radnika, postojeće ugovore on mora i dalje poštivati. „Imamo odredbu kojom se posloprimce štiti od otkaza, ne mogu ljudima reći: eto nemamo više prometa, možete kući." Kako će uopće pokriti sve te troškove? To za sada ne zna ni on sam. „Još uvijek nismo financijski nadoknadili posljedice posljednjeg lockdowna, ja si već pola godine ne isplaćujem plaću, i uskoro moram početi vraćati državne korona-kredite. To je sve skupa zastrašujuće."

2G? 3G?

U Aachenu je trenutno na snazi pravilo 3G, a to znači da u lokale (osim kompletno cijepljenih i onih osoba koje su preboljele COVID 19) smiju i necijepljeni gosti s negativnim testom. Ali to se uskoro mijenja. Od idućeg tjedna u cijeloj saveznoj zemlji Sjeverno Porajnje i Vestfalija (NRW) u gastronomiji će vrijediti pravilo 2G, najavio je šef vlade u Düsseldorfu Hendrik Wüst. A to znači da necijepljeni više ne smiju ulaziti u te objekte. Konstantin Archontoglou pozdravlja restriktivnija pravila. „Moji su gosti ionako većinom cijepljeni."

Pravilo 2G+ (to znači testiranje i cijepljenih) aachenski ugostitelj ne smatra dobrim rješenjem: „Kad bi moji cijepljeni gosti morali predočiti još i test, teško bi to išlo", kaže on. Previše komplicirano, dodaje. „Cijepljenje se smatra nekom vrstom ulaznice, a ako ta ulaznica više nije dovoljna, onda će većina vjerojatno opet nešto kuhati kod kuće ili će naručiti nešto preko dostave."

Napadi na ugostitelje

640 kilometara sjeveroistočno od Aachena, u Berlinu, pravilo 2G+ bi moglo biti uvedeno već idući tjedan. Pritom je vlada savezne zemlje Berlin početkom ovog tjedna propisala 2G. Vincenzo Berenyi, ugostitelj u kvartu Berlin-Wilmersdorf, pozdravlja moguće postroženje pravila. I on strahuje da bi u tom slučaju manje gostiju navratilo u njegov lokal. "Trenutno se trudim oko toga da dobijem dozvolu da mogu provoditi i sam testove", priča nam on. Nakon što apsolvira potrebno školovanje, on si itekako može zamisliti da svojim cijepljenim i onim gostima koji su preboljeli COVID 19 u lokalu ponudi i testiranje na koronu: „Pokušavam gledati prema naprijed i od svega napraviti nešto konstruktivno", kaže nam preko telefona.

Berenyi napominje da već duže vrijeme u njegovom lokalu pedantno kontroliraju sve goste kako bi provjerili poštuju li se službene korona-mjere. Nije to ugodno, kaže on, neki gosti ga verbalno znaju i napasti ili ga vrijeđaju. Znaju pasti i rečenice poput „ovo je kao na graničnoj kontroli", a ima i iznerviranih ljudi koji ga pitaju: „pa zar to stvarno mora biti tako?"

Najgore mu je kad nekom gostu zabrani ulazak u lokal, na primjer zato što gost ne može predočiti digitalni certifikat, kako je to i propisano u Berlinu. „Sve češće se događa da se ljudi žele osvetiti zbog toga što ne smiju ući, pa onda o nama loše pišu na portalima na kojima se ocjenjuje rad lokala."

Pogledajte video 02:51 Zaraza koronom unatoč cijepljenosti

Berenyi nam priča da je prije nekoliko dana bio sa svojim kolegama: „Ni oni ne znaju kako dalje.” Berlinski ugostitelj polazi od toga da će vlasti u prosincu ipak uvesti novi lockdown. Ako brojke novozaraženih nastave rasti, vladi ništa drugo ne preostaje, smatra on. A u slučaju lockdowna od vlade očekuje novi paket pomoći.

Ugostitelj za lockdown

Aachenski ugostitelj Konstantin Archontoglou čak priželjkuje novi lockdown. „Ako promet nastavi padati, onda veća poduzeća mogu preživjeti još dva ili tri mjeseca", procjenjuje on. „Bolje bi bilo da opet zatvorimo vrata, da država preuzme tekuće troškove i da se cijela stvar smiri.” Ako ne bude lockdowna i nove financijske pomoći, Archontoglou će morati uzeti nove kredite. A to je riskantan potez. "Ako bankrotiramo, moja će obitelj izgubiti sve, naš život ovdje, naš status, našu kuću." Cafélysée ne posluje tako dugo, on otplaćuje dva kredita na kuću. Od dva lokala koja mu pripadaju u međuvremenu je jedan zatvoren, zbog nestašice radne snage: „Naši su se kuhari tijekom prošlog lockdowna vratili u Italiju, sad rade u Švicarskoj i u Austriji, jer tamo imaju bolje plaće.” Archontoglou si i sam sve češće zbog korone i njezinih posljedica postavlja pitanje isplati li se uopće nastaviti s tim poslom? U Njemačku je došao kao petogodišnjak, odrastao je u Aachenu, to je njegova domovina. I svejedno razmišlja o tome da se vrati u Grčku.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu