Bundestag predstavio smjernice za novu korona-politiku

To nije bila svakidašnja rasprava u njemačkom parlamentu Bundestagu. Jer, kada je riječ o aktualnoj korona-politici, radi se na tomu da se tu temu ponovo jače vrati u parlament.

Do sada je bila praksa da su se mnoge odluke donosile na sastancima premijera pokrajina i njemačke kancelarke Angele Merkel (CDU). Potom su najčešće pokrajinski parlamenti glasovali o mjerama. To je bilo tako regulirano zato što je zemlja bila u nekoj vrsti izvanrednog stanja, takozvana „epidemijska situacija nacionalnih razmjera", koja je na snazi do 25. studenoga. U Njemačkoj su za zaštitu od zaraznih bolesti mjerodavne pokrajine.

Vjerojatna buduća vlada, koju bi činili socijaldemokrati (SPD), Liberali (FDP) i Zeleni, takozvana semafor-koalicija (nazvana po stranačkim bojama tri stranke, op. ur.) nema u planu produženje izvanredne epidemijske situacije, već hoće usvojiti novi paket mjera. Krajnje restriktivnih mjera, poput lockdowna ili zabrane izlazaka, više ne bi trebalo biti. One nisu pravno utemeljene, kaže liberal Marco Buschmann (FDP). Tako je njemački Ustavni sud nedavno naknadno oborio odluku o zabrani izlaska.

Temelj za dosadašnje mjere ograničenja prestaje važiti 25. 11. 2021.

CDU i CSU vježbaju oporbenu ulogu

Novo je to da se rasprava o koroni sada opet više vodi u javnosti, a manje u kancelarskom uredu i u kabinetima pokrajinskih premijera. Političar stranke Zelenih Janosch Dahmen, koji je i sam liječnik, uoči rasprave je upozorio: Iz Bundestaga bi stanovništvu trebalo poslati „jasnu poruku o ozbiljnosti situacije“. “Pokušaji profiliranja i međusobna optuživanja potpuno su deplasirani.”

Kršćanski demokrati iz stranaka CDU i CSU zajedno će činiti najveću oporbenu frakciju. Oni smatraju da bi izvanredna epidemijska situacija trebala biti produžena. Ukidanje je „jednostavno pogrešna odluka“, kaže Alexander Dobrindt iz stranke CSU. Međutim o prestanku izvanredne epidemijske situacije već je u listopadu govorio savezni ministar zdravstva, kršćanski demokrat Jens Spahn (CDU). Kao i čitava dosadašnja vlada, nakon parlamentarnih izbora održanih krajem rujna, on je sada još samo ministar u tehničkoj vladi.

Tijekom rasprave u Bundestagu mogle su se čuti riječi poput „glupa dobacivanja“, ili „nesposoban vladati“, što bi značilo da će planirana semafor-koalicija nanijeti štetu zdravstvenom sustavu. Ton kršćanskih demokrata bio je prilično agresivan. Političari planirane semafor-koalicije zaključili su da to nije „konstruktivna kritika“.

U središtima gradova većinom je ukinuta obveza nošenja maske

Stranka Ljevice upozorava na “prazna obećanja” o skorom kraju pandemije i poziva na obvezno testiranje, bez obzira na status cijepljenja. „Kraj vladanja uredbama“ bio bi dobar, poručili su političari te stranke.

Političar desničarske Alternative za Njemačku (AfD) Sebastian Münzen, kritizirao je proširenje pravila 2G, kojim se pristup javnim prostorima dozvoljava samo onima koji su cijepljeni ili izliječeni. Ta stranka smatra da bi cijepljenje trebalo biti stvar slobodnog izbora. AfD traži „Dan slobode“ i u potpunosti zagovara osobnu odgovornost.

Mnoge zaštitne mjere ostaju

Ali tog „Dana slobode“ neće biti, istakao je Olaf Scholz (SPD), najizgledniji kandidat za kancelara u svom govoru o pandemiji: „Za razliku od drugih zemalja, mi i dalje smatramo da su mjere predostrožnosti nužne."

To podrazumijeva recimo obvezu nošenja maski, više higijene i druge fizičke barijere protiv infekcija. Također korisnici staračkih domova bi trebali biti bolje zaštićeni, tako što će se zaposleni u njima i posjetitelji svakodnevno testirati, što bi trebalo biti kontrolirano. Oni koji su cijepljeni do sada se nisu morali testirati.

U ovu gostionicu smiju samo cijepljeni i oni koji su preboljeli COVID 19

Načelno bi testiranje ponovo trebalo biti prioritet. Zato bi opet trebalo uvesti besplatna testiranja za građane.

Starije osobe, osobe koje boluju od kroničnih bolesti i oni koji se za njih brinu, trebali bi prvi dobiti treću dozu cjepiva, takozvanu booster-dozu – ponovo i u centrima za cijepljenje koji su prije nekoliko tjedana zatvoreni.

Na radnom mjestu bi trebalo važiti pravilo 3G. U Bundestagu je ono već na snazi. Onaj tko nije cijepljen, testiran ili preležao COVID ne može sjediti pored drugih zastupnika, već mjesto mora zauzeti na jednoj od tribina.

Pokrajine bi trebale dobiti pravni okvir za uvođenje pravila 2G – recimo u restoranima. U nekim pokrajinama to pravilo već važi. Pravila bi se zaista morala primjenjivati, upozorio je Scholz.

Olaf Scholz izbjegava polarizaciju – posebno kada je riječ o protivnicima cijepljenja. Mirnim tonom, ali suverenom analizom, on je rekao da ima mnogo necijepljenih koji još uvijek nisu prihvatili ponudu cijepljenja. Oni koji to nisu učinili, razbole se i na odjelima intenzivne njege se „bore za život“. Zato bi trebalo pomoći bolnicama da se napravi „mjesta za korona pacijente". Govor je završio apelom: „Cijepite se! To je važno za vaše zdravlje i za našu zemlju!"

U Izraelu i mlađi zaposlenici u bolnicama dobivaju treću dozu cjepiva

Ipak još jedna konferencija pokrajinskih premijera

Scholz je najavio da će o aktualnoj situaciji za nekoliko dana ponovo razgovarati s Angelom Merkel i premijerima pokrajina, što su neke pokrajine predlagale. Bez obzira na to što se „stari“ odbor za donošenje odluka ponovo sastaje, to neće utjecati na odluku o isteku izvanredne pandemijske situacije 25. studenoga. Jer o tome odlučuje samo Bundestag u kojem semafor-stranke imaju većinu.

One su najavile da bi dodatne mjere zaštite mogle biti usvojene i da će, ako bude potrebno, biti i nekih izmjena. Zanimljiva bi mogla biti diskusija o obveznom cijepljenju za zaposlene u staračkim domovima i domovima za njegu. Etičko vijeće, brojni znanstvenici i liječnici već su se uključili u tu raspravu. Ona se ne može zaobići, rekla je Katrin Göring-Eckardt iz stranke Zelenih.

U Njemačkoj je aktualna situacija s koronavirusom alarmantna. Institut Roberta Kocha u četvrtak je prvi put u jednom danu zabilježio više od 50.000 novih slučajeva zaraze. U Bavarskoj je proglašeno stanje katastrofe. Počela je sezona karnevala, otvoreni su prvi božićni sajmovi – mjesta na kojima se koronavirus može dalje širiti.