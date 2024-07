Konferencija za novinare: Scholz računa na Harris

Scholz se opet želi kandidirati za kancelara, iako je trenutno mala vjerojatnost da bi mogao pobijediti na izborima iduće godine. A što se tiče SAD-a, on sve stavlja na jednu kartu: Kamalu Harris. O Trumpu ni riječi.

Prvo pitanje kancelaru Olafu Scholzu (SPD) na njegovoj ljetnoj novinskoj konferenciji u Berlinu bilo je povezano sa SAD-om, ali svakako ne onako kako je Scholz to želio. Pitanje je glasilo: hoće li on slijediti Bidenov primjer i odustati od kandidature za kancelara na jesen 2025., s obzirom na to da njegova vlada vrlo loše stoji u anketama?

Scholz se umorno nasmiješio i rekao: „Hvala na lijepom i izuzetno prijateljskom pitanju. Ne, SPD je vrlo složna stranka. Mi želimo nastupiti na izborima i pobijediti. A ja ću se ponovno kandidirati za kancelara."

Scholz krši nepisano pravilo

Nakon toga je bio postavljen niz drugih pitanja o tome kako Scholz gleda na posljednje turbulentne dane u SAD-u. A on je pritom, odgovarajući na njih, prekršio nepisano pravilo: da kao šef njemačke vlade ne komentira predstojeće izbore u prijateljskim zemljama. Scholz je naime jasno rekao: „Mislim da je vrlo moguće da Kamala Harris pobijedi. Ali o tome će odlučiti američki birači."

Javna je tajna da se ne samo u Berlinu, već i u mnogim drugim europskim prijestolnicama, najviše boje pobjede bivšeg predsjednika Donalda Trumpa na izborima 5. studenoga.

Scholz se već nekoliko puta sastao s Kamalom Harris (München, veljača 2024.) Foto: SVEN HOPPE/AFP/Getty Images

Ali možda do toga neće doći, sada kada će potpredsjednica Kamala Harris vrlo vjerojatno biti kandidatkinja demokrata. A ne više predsjednik Joe Biden, s kojim je Scholz uvijek imao bliske odnose. Radilo se o isporukama naoružanja Ukrajini ili o procjeni rata na Bliskom istoku, uvijek se stjecao dojam: što misli Biden, misli i Scholz. Kancelar je do samog kraja branio predsjednika SAD-a, čija je reputacija pala nakon mnogih uznemirujućih i zbunjujućih nastupa.

Dakle, sada Kamala Harris. Scholz je rekao da ju poznaje prilično dobro, s nekoliko sastanaka u Bijeloj kući, s Minhenske sigurnosne konferencije, a nedavno i sa samita NATO-a u Washingtonu.

„Ona je kompetentna i iskusna političarka koja točno zna što radi. I koja ima vrlo jasne ideje o budućnosti svoje zemlje. Za mene je uvijek važno steći dojam govori li netko samo ono što je pripremio ili postoji određena razmjena mišljenja. A s njom sam imao dojam razmjene mišljenja."

O Trumpu ni riječi

A što je s Donaldom Trumpom? Je li ga Scholz kontaktirao nakon atentata 13. srpnja, u kojem je Trump lakše ozlijeđen?

Scholz je na konferenciji za novinare dugo govorio o tome da je njegov posao kao kancelara održavati bliske odnose s izabranom vladom SAD-a. Naglasio je da će to činiti i ubuduće. No to nije bio odgovor na pitanje je li Scholz Trumpu poželio brz oporavak. Drugim riječima: Scholz nije kontaktirao Trumpa. Kancelar također nije ništa rekao ni o drugim kontaktima s Trumpovim okruženjem.

Međutim, njemački ministar rada Hubertus Heil (SPD) upravo se sastao s republikanskim guvernerom Teksasa Gregom Abbottom u SAD-u i ondje izjavio: „Naravno da su moje simpatije na strani demokrata. Ali Njemačka mora održavati odnose i s teškim partnerima." Dakle, i s Trumpom.

Olaf Scholz i Joe Biden na samitu NATO-a u Washingtonu (10.7.2024.) Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

A planirano stacioniranje američkih raketa u Njemačkoj?

Scholz je također umanjio značaj još jednog važnog pitanja koje ima veze sa SAD-om: on i Biden su se na samitu NATO-a u Washingtonu suglasili da će od 2026. u Njemačkoj ponovno biti stacionirane američke rakete dugog dometa, koje mogu dosegnuti duboko u ruski teritorij.

Kancelar je objasnio da je Rusija agresijom na Ukrajinu ukinula višedesetljetne napore u kontroli naoružanja. Postavljanje novog američkog oružja je pravi odgovor, rekao je Scholz i istaknuo: „Ono služi za odvraćanje. I služi da osigura da mi, države članice NATO-a, ne budemo napadnuti."

Vječna rasprava: njemački izdaci za obranu

Kancelar je samoinicijativno govorio o temi koja će definitivno odrediti odnos Njemačke i SAD-a u budućnosti, bez obzira tko uskoro bude na vlasti u Washingtonu: zahtjev SAD-a da Europa – a posebno Njemačka – treba više brinuti o vlastitoj sigurnosti. Scholz je naveo da je 2017. Njemačka potrošila 37 milijardi eura na obranu, a da sada izdvaja 76 milijardi eura godišnje (iz proračunskih sredstava i novog specijalnog fonda za Bundeswehr).

„Njemačka je vodeća zemlja kada je riječ o sigurnosti i obrani u Europi. Mi sada redovito i trajno trošimo dva posto našeg BDP-a na obranu", rekao je kancelar Olaf Scholz na konferenciji za tisak u Berlinu prije odlaska na godišnji odmor.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku