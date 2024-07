Tko je Kamala Harris?

Kada je Kamala Harris u kolovozu 2020. prihvatila kandidaturu za potpredsjednicu Joea Bidena i kada ga je na konvenciji Demokratske stranke na pozornici uzela za ruku, činilo se da ovaj dvojac ima svijetlu budućnost. Biden je nastupao sa ciljem da makne Donalda Trumpa s vlasti i vrati osjećaj normalnosti Sjedinjenim Američkim Državama, oslanjajući se na svoje višedesetljetno političko iskustvo.

Kamala Harris je bila karizmatična, energična čelnica za novu eru. Kao osoba tamnije boje kože i dijete migranata ostvarila je zavidnu karijeru: bila je državna odvjetnica, zatim ministrica pravosuđa u američkoj državi Kaliforniji, a potom je ušla u politiku. Međutim, njen ugled je pao tijekom četiri godine na dužnosti američke potpredsjednice.

Kamala Harris - američka priča

Kamala Harris rođena je 1964. godine u visoko obrazovanoj migrantskoj obitelji u Kaliforniji. Njezina majka Shyamala Gopalan, porijeklom iz Indije, istraživala je rak dojke, a otac Donald J. Harris iz Jamajke bio je ugledni ekonomist. Oboje roditelja bili su aktivni u pokretu za građanska prava 1960-ih godina.

U svojoj autobiografiji "Predana istini" ("The Truths We Hold") Kamala Harris opisuje koliko je to utjecalo na njezinu karijeru. Sjeća se da je majka njoj i sestri Mayi govorila: "Nemoj samo sjediti i žaliti se. Učini nešto!"

Brak njenih roditelja se raspao kada je Kamala imala sedam godina. Pet godina kasnije majka je dobila posao u Kanadi i preselili su se u Montreal, gdje je Kamala pohađala srednju školu. Nakon toga se vratila u SAD kako bi studirala političke i ekonomske znanosti u Washingtonu te pravo u Kaliforniji.

Kamala Harris je 1990. godine počela raditi kao okružna državna odvjetnica. 2011. godine postala je glavna državna odvjetnica savezne države Kalifornije - kao prva žena, prva Afroamerikanka i prva osoba južnoazijskog porijekla na tom položaju.

Djetinjstvo u Kaliforniji: Kamala Harris (l.) sa sestrom Mayom (M.) i majkom (siječanj, 1970.) Foto: picture-alliance/dpa/Kamala Harris Campaign

Glavna državna odvjetnica Kalifornije

Karijera Kamale Harris kao državne odvjetnice bila je obilježena kontradikcijama. Voljela je samu sebe predstavljati kao "vrhovnu policajku" Kalifornije, ali je izazvala bijes policajaca jer je odlučno odbijala tražiti smrtnu kaznu, čak i kada se radilo o ubojicama policajaca. Istovremeno, kritizirana je zato što u organima za kazneno gonjenje nije dovoljno odlučno djelovala protiv korupcije .

Podržavala je sustav visokih novčanih kazni i mogućnost privođenja u zatvor onih roditelja čija su djeca često izostajala iz škole - mjera koja je nerazmjerno često pogađala osobe tamnije boje kože. 2014. godine smijala se pokušaju legalizacije marihuane, da bi pet godina kasnije, kada je htjela postati predsjednička kandidatkinja, naglašavala da je "apsolutno za".

2015. godine objavila je svoju kandidaturu za senatoricu u Washingtonu i organizirala političku podršku za Joea Bidena i tadašnjeg predsjednika Baracka Obamu. 2017. godine bila je druga crnkinja izabrana u američki Senat. 2019. godine ušla je u utrku za predsjedničku kandidatkinju Demokratske stranke - s Bidenom kao jednim od protivnika.

Unutarstranačka borba s Bidenom

Tijekom unutarstranačke kampanje Harris je oštro napadala Bidena. U jednoj raspravi ga je optužila za suradnju sa senatorima koji su se 1970-ih i 1980-ih godina protivili ukidanju rasne segregacije. Biden je odgovorio da je ona pogrešno predstavila njegovu poziciju i da on sebe više vidi kao "javnog branitelja" nego kao tužitelja.

Joe Biden i Kamala Harris su na prošlim izborima zajedno pobijedili tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa Foto: Tierney L. Cross/newscon/picture alliance

Godine koje je provela na dužnosti državne odvjetnice vratile su joj se kao bumerang za vrijeme predizborne kampanje u obliku mema koji ju je prikazivao u policijskoj uniformi i u kojem je stajalo: "Kamala je policajka". Na kraju se povukla iz utrke i podržala Bidena koji ju je potom izabrao kao kandidatkinju za svoju potpredsjednicu.

Neuspjeh u migracijskoj politici

Biden i Harris su zajedno vodili tešku, žestoku kampanju i na kraju pobijedili tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i njegovog potpredsjednika Mikea Pencea. 20. siječnja 2021. položili su svečanu prisegu – dva tjedna nakon što je gomila nasilnika upala u Kapitol i zahtijevala da se ne prizna izborni rezultat. Harris je ponovo ispisala povijest: bila je prva žena, prva crnkinja i prva osoba indijskog porijekla na dužnosti potpredsjednice SAD-a.

Taj položaj ovlašćuje Harris da preuzme upravljanje državom ako predsjednik umre ili više nije u stanju obavljati svoje dužnosti. No skoro u četiri godine, koliko je provela u Bijeloj kući, ona se nije uspjela dovoljno profilirati.

Sastanak s ljudima u Gvatemali - Kamala Harris pokušava utvrditi uzroke imigracije u SAD (lipanj 2021.) Foto: Jim Watson/AFP

Biden joj je 2021.godine povjerio zadatak na području migracijske politike: da se u zemljama porijekla bori protiv uzroka bijega migranata. "Ne mogu zamisliti nikoga tko je bolje kvalificiran za to," rekao je Biden. "Sve što kaže, ona govori i u moje ime."

No to se pokazalo kao nemoguća misija. Unatoč njezinim naporima i sastancima sa čelnicima latinoameričkih zemalja, broj neregularnih prelazaka granice je porastao. Prošle godine dostigao je novi rekord. Republikanci su ju brzo nazvali "caricom granice" i oštro je kritizirali jer nije uspjela smanjiti broj ilegalnih migranata koji ulaze u SAD.

Pravo na pobačaj na kocki?

U međuvremenu je Harris pronašla novo područje na kojem se obračunava sa svojim političkim protivnicima. Kada je 2022. godine Vrhovni sud SAD-a ukinuo presudu Roe protiv Wadea, čime su pobačaji u velikom dijelu zemlje faktički postali nemogući, Harris je postala snažan glas za pravo žena na prekid trudnoće. Početkom ove godine krenula je na turneju pod nazivom "Fight for Reproductive Freedoms" ("Borba za reproduktivne slobode") po SAD-u. "Ekstremisti širom zemlje i dalje napadaju naše teško i mukotrpno stečene slobode," citirala je Bijela kuća potpredsjednicu. Trump je podržao odluku Vrhovnog suda kojom se onemogućavaju prekidi trudnoće i proglasio ju svojom zaslugom.

Nekoliko dana prije televizijskog sučeljavanja Trumpa i Bidena krajem lipnja 2024. godine Harris je upozorila da su u slučaju Trumpove pobjede reproduktivna prava "na kocki".

Budućnost Demokratske stranke

Nakon Bidenovog slabog nastupa u toj TV-debati Kamala Harris je bila među njegovim prvim i najgorljivijim zagovornicima, čak i kada su drugi demokratski političari spominjali njeno ime kao zamjenu za Bidena u predsjedničkoj utrci. Karine Jean-Pierre, glasnogovornica Bijele kuće, izjavila je ubrzo nakon toga da je Biden 2020. godine izabrao Harris za potpredsjednicu dijelom zbog toga što je ona "budućnost stranke".

Kada je Biden nakon višetjednih rasprava o njegovoj sposobnosti za predsjedničku kandidaturu objavio povlačenje iz predizborne kampanje, preporučio je Kamalu Harris za novu predsjedničku kandidatkinju Demokratske stranke. Utjecajni glasovi u stranci, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona i njegovu suprugu Hillary, guvernere Kalifornije, Pennsylvanije i Sjeverne Karoline, odmah su podržali nominaciju Kamale Harris. Konačnu odluku o tome donosi stranački kongres koji se održava u kolovozu.

