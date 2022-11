Komentar: Katar i LGBTQ: licemjerna igra

Nedavno je na internetu jedan plakat privukao pažnju mnogih. Na njemu su prikazani različiti kodeksi ponašanja u Kataru, te se daje do znanja što je u ovoj pustinjskoj državi zabranjeno. Između ostalog: alkohol, izlasci na spoj i homoseksualnost.

Ubrzo je postalo jasno da plakat ne potiče od katarske Vlade, nego od građanskog pokreta u Kataru koji želi lokalne običaje prenijeti strancima. Organizatori Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru su se brže-bolje distancirali: plakat ne dolazi iz službenog izvora i sadržava "činjenično netočne informacije", naveli su oni u svom priopćenju i dodali: "Katar je oduvijek bio otvorena, tolerantna i prijateljska nacija".

Stvarno?

Ne. Točne činjenice su sljedeće: Katar kriminalizira javno iskazivanje homoseksualnosti. Za „homoseksualnost između muškaraca i seksualni razvrat" predviđa se zatvorska kazna od "minimalno jedne godine", navodi se u članku 296. Kaznenog zakona o "poticanju na nemoral, razvratnost i prostituciju".

Nisu svi navijači dobrodošli u Katar

Homoseksualci mogu – ako budu otkriveni – biti kazneno gonjeni, katarski hoteli ponekad odbijaju homoseksualne parove, a voditelji na katarskoj televiziji daju homofobne izjave, pa čak homoseksualcima prijete i smrtnom kaznom. Iznenađuje li zapravo onda ikoga to što i dužnosnici daju homofobne izjave? Pa ne baš.

Joscha Weber

Ali unatoč tome je međunarodno negodovanje ogromno nakon što je ambasador Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru i bivši reprezentativac Khalid Salman u intervjuu za ZDF izjavio da je biti homoseksualac "haram", odnosno zabranjeno, te da to predstavlja "mentalno oštećenje". Tolerantno? Ne, nisu svi navijači dobrodošli u Katar.

I to svi znaju: FIFA, politika, mediji. A sada su svi šokirani. Organizacije kao što je Human Rights Watch (HRW) već dugo ukazuju na masovna kršenja ljudskih prava u Kataru. HRW je nedavno izvijestio o LGBTQ osobama u Kataru koje trpe zlostavljanje u pritvoru. Kada katarski emir kaže, kao što je to nedavno učinio na sastanku s kancelarom Olafom Scholzom, da su "svi ljudi dobrodošli" u Katar, a zatim doda: "Očekujemo poštovanje naše kulture", to ne znači ništa drugo nego da ne mogu svi doći takvi kakvi jesu.

A činjenica da njemačka savezna vlada to skoro uopće ne kritizira može se opravdati vjerojatno činjenicom da uvoz plina postaje nova ovisnost - koju Katar već koristi kao sredstvo pritiska.

Žene kao "umotani bomboni"?

Katar igra licemjernu igru. Prema vani voli se predstavljati kao moderna, ambiciozna država koja svakako može ukazati na proces transformacije posljednjih godina. Ali Katar i dalje diskriminira ljude na osnovu njihove seksualne orijentacije. I ne samo zbog toga, nego i na temelju spola.

Drugačije se ne može shvatiti scena iz dokumentarnog filma ZDF-a "Geheimsache Qatar" u kojoj osobe od povjerenja katarskog ambasadora Svjetskog prvenstva uspoređuju žene s "bombonima" u kojima se radije uživa kada su "upakirani", odnosno s maramom, nego „odmotani".

Hoće li ovo Svjetsko prvenstvo zaista poboljšati stanje ljudskih prava u Kataru? Kada se lopta zakotrlja, hoće li itko zaista pričati o tome osim nekih zapadnih medija? I hoće li se išta zaista učiniti za LGBTQ zajednicu, žene ili gastarbajtere u zemlji nakon Svjetskog prvenstva? Sumnjam.

Navijači za i protiv Svjetskog prvenstva u Kataru

