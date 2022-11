Katar: Zabrana alkohola na Svjetskom prvenstvu

Alkohol je dio nogometne kulture u mnogim dijelovima svijeta. Čak i prije početka utakmice se navijači sastaju kako bi zajedno popili pivo ili dva. I nakon utakmice se zu alkohol često slavi pobjeda ili oplakuje poraz. Na Svjetskom prvenstvu od 20. studenog do 18. prosinca u Kataru, prvom Mundijalu u jednoj muslimanskoj zemlji, neće biti takvih slika.

Konzumiranje alkohola u javnosti je u Kataru naime zabranjeno. Alkohol je dostupan samo nemuslimanima i to samo na odabranim mjestima, poput hotelskih barova. No, za mase nogometnih navijača koje se očekuju tijekom Svjetskog prvenstva u najmanjoj zemlji domaćinu Svjetskog prvenstva u povijesti, navodno vrijede nešto manje stroga pravila kada je u pitanju prodaja i konzumiranje piva.

Naravno, igra ulogu i to što je jedna velika američka pivovara jedan od glavnih sponzora turnira. Na primjer, bit će dozvoljena prodaja piva vlasnicima ulaznica na površinama oko stadiona. Međutim, pivo se ne smije unositi na stadion ili iz zone oko stadiona. Pivo će se služiti i na službenom okupljalištu navijača FIFA-e u parku Al Bidda u glavnom gradu Dohi, ali samo uvečer.

Navijači berlinske Herthe protestirali su, između ostaloga, i protiv zabrane alkohola na SP-u u Kataru

Iz Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u Kataru je za DW priopćeno: "Alkohol nije dio katarske kulture. Međutim, gostoprimstvo je dio. I zato će navijači koji žele konzumirati alkohol tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru to moći." Ipak, slika će biti dosta drugačija od one na prethodnim Svjetskim prvenstvima, kada su tisuće navijača pjevale i pile na javnim mjestima.

Nagli prestanak konzumiranja alkohola

Za navijače koji rado konzumiraju alkohol ograničavanje konzumacije piva na prostor oko stadiona mogao bi biti poticaj da dođu ranije kako bi, kao i na dosadašnjim prvenstvima, "popravili” svoje raspoloženje.

Bailey Brown, predsjednik sjevernoameričkog udruženja navijača "Independent Supporters Council", strahuje da će zabrana alkohola na stadionu dovesti do toga da navijači previše piju prije utakmica. "Smatram da je to zabrinjavajuće", izjavio je Brown za DW. „Bojim se da će mnogi pomisliti: `To su tri sata u okviru kojih mogu popiti' Tada se konzumira mnogo više alkohola nego da nije bilo ovog naglog prestanka konzumiranja alkohola."

Martha Gens iz europske krovne organizacije navijača "Football Supporters Europe" vidi više opasnosti nego koristi u ograničenju konzumiranja i prodaje alkohola. "Alkohol je dio nogometne kulture i to se mora prihvatiti", izjavila je Portugalka za DW. "U stvarnosti, ove zabrane su kontraproduktivne. Što ih više pokušavate provesti u djelo one postaju sve veći problem."

Huliganski ekscesi povezani s alkoholom, kao na nekim prethodnim Svjetskim prvenstvima, ne treba očekivati u Kataru. Prepreke za nabavku alkohola su velike. Osim toga, samo registriranim vlasnicima ulaznica je dozvoljen ulazak u Katar tijekom Svjetskog prvenstva. I jedna i druga mjera bi trebale značajno smanjiti broj nasilnih "problematičkih navijača".

Jasna pravila, manjak transparentnosti

Navijači za i protiv Svjetskog prvenstva u Kataru

Međutim, pitanje alkohola može postati problem za navijače u Kataru. Na primjer ako piju na mjestima gdje to nije dozvoljeno. Englesko udruženje navijača "Football Supporters Association" je stoga objavilo detaljan vodič za navijače o konzumiranju alkohola u Kataru: "Ne unosite alkohol u zemlju i ne pijte na ulici! U suprotnom riskirate da budete deportirani ili uhićeni. U Kataru postoji samo jedna trgovina alkoholnih pića i otvorena je samo za stanovnike te zemlje."

Glasnogovornik američkih navijača Baily Brown kritizira i manjak "transparentnosti u rješavanju problema konzumiranja alkohola": "Što se događa ako vas u javnosti uhvate s alkoholom? Nisam veliki obožavatelj sivih zona."

Navijačima iz zemalja s razvijenom kulturom konzumiranja alkohola, katarski organizatori Svjetskog prvenstva apsolutno jasno stavljaju na znanje: "Navijači bi trebali imati na umu da je konzumacija alkohola izvan određenih područja zabranjena."

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu