Komentar: Još uvijek je opasno podcijeniti Trumpa

I prije nego što je Donald Trump izgovorio riječi koje su svi čekali na Floridi, preko svoje internetske stranice je uputio poziv na prikupljanje donacija za njegovu kandidaturu 2024. godine. „Da Ameriku ponovo učinimo velikom”, poručio je, najavivši da će se ponovo kandidirati za predsjednika 2024. godine. Nakon toga su uslijedile višeminutne ovacije njegovih političkih pristaša, koje je okupio u svom golf klubu Mar-a-Lago na Floridi.

„Mediji koji šire lažne vijesti” nisu bili dobrodošli.

Novinarsa lista New York Times Maggie Habermann, koja se smatra jednom od najboljih poznavateljica Trumpa, više puta ga je opisala kao čovjeka koji uvijek preuzima inicijativu, kada je satjeran u kut. Tako i sada. Za Trumpa je logično da upravo sada krene u akciju kada su birači na međuizborima odbili njegove kandidate.

Čežnja republikanaca za normalnošću

Michaela Küfner, dopisnica DW-a iz SAD-a

Posebno u takozvanim swing državama, kao što su Michigan, Arizona i Nevada, u kojima birači nekad glasaju ovako a nekad onako, ni Trumpove pristaše nisu htjele dati svoj glas nekome tko vjeruje u laž o pokradenim predsjedničkim izborima 2020. godine. Vodeći republikanci govore o „pobjedi normalnosti" na izborima za Kongres. Ali Trump je već dugo dio republikanske normalnosti. Sam Trump je doprinio jačanju njegovog glavnog rivala među republikanskim kandidatima, novoizabranom guverneru Floride Ronu DeSantisu. Kojeg zovu i „Trump s mozgom". Ali Trump ništa ne mrzi više nego kada se netko usudi izaći iz njegove sjene. DeSantisa opisuje kao „licemjernog“, otkako se predstavlja kao mogući rival.

I bivši Trumpov potpredsjednik Mike Pence također se priprema za utrku za Bijelu kuću. „Pomozi mi Bože”, naslov je njegove knjige koja izlazi ovoga tjedna. Pence u njoj "razotkriva” kakva opasnost je 6. siječnja 2021. godine prijetila od Trumpa, kada je izvršen juriš na Kapitol. Niz rivala u vlastitoj stranci, loši rezultati njegovih kandidata na međuizborima, a tu su i brojne istrage koje se vode protiv njega – između ostalog, zbog pokušaja izborne manipulacije u Gruziji i navodne pronevjere strogo povjerljivih dokumenata, pronađenih u njegovom golf odmaralištu Mar-a-Lago. Prema zakonima politike, mnogo toga mu ne ide na ruku.

Trump unosi razdor

Ali upravo te zakone je on sam više puta nanovo pisao. Njegovo političko oružje su podjele. A što se njega tiče, tužbe koje stižu su samo njegova municija. Jer on će kazati da su one dokaz da je žrtva „progona". U to vjeruje, procjenjuje se, oko trećina republikanskih birača. I pored svih kritika koje dolaze iz republikanskih redova, oni ostaju ujedinjeni iza njega. Nizbrdo bi moglo krenuti samo ako bi se velika većina republikanaca sada osjetila prinuđenom da spašava stranku od Trumpa 2024. godine.

Jer trećina bi mogla biti dovoljna za pobjedu na unutarnjim izborima u Republikanskoj stranci. A čak i ako se to ne dogodi, on je pobijedio, jer jedno je jasno: Trump je formirao Republikansku stranku po svojoj mjeri. Ona samu sebe više ne prepoznaje. Trumpizam je postao stvarnost američke politike. On se, neovisno od političkog gazde, hrani podjelama u američkom društvu. Stabilnost Zapada i demokracije u svijetu ovisi o tome hoće li on biti obuzdan. Na kraju političku neman Trumpa može pobijediti samo tiha većina. Međuizbori su upravo pokazali da ona i dalje postoji u svim političkim taborima.

