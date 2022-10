Republikanac koji bi mogao ugroziti Trumpa

Guverner Floride ima pune ruke posla. Nakon uragana „Ian“ koji je opustošio tu američku saveznu državu Ron DeSantis se mora dokazati kao krizni menadžer. Svakoga dana taj 44-godišnjak sa suprugom Casey putuje po područjima pogođenim katastrofom i obećava pomoć. DeSantis se nalazi usred predizborne kampanje. Na američkim izborima u studenom ovaj republikanac želi biti potvrđen na dužnosti guvernera. I on je najveći unutarstranački suparnik bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu za predsjedničke izbore 2024. godine. Još ni jedan od njih nije službeno objavio namjeru kandidature za predsjednika, ali promatrači smatraju da je to samo pitanje vremena.

Prirodne katastrofe ponekad odlučuju o političkim karijerama političara, kao što pokazuju i neki istaknuti primjeri iz Njemačke. Za prognozu o političkim posljedicama katastrofe na Floridi još je prerano. Ali, jedno je sigurno: katastrofa koju je izazvao uragan omogućuje guverneru da bude vidljiv u javnosti – i pruža mu mogućnost da se pokaže kao krizni menadžer koji se brine o svom pučanstvu.

Razborit, pragmatičan

Upravo to čini DeSantis ovih dana. U vjetrovci on dijeli vodu i hranu ljudima čije su kuće razorene, rukuje se i grli ljude koji su sve izgubili. Fotografije dobrih djela krase njegov profil na Twitteru. I više puta dnevno ovaj republikanac staje pred mikrofone kako bi dao pregled o intervencijama službi za pomoć i obnovi: razborito, pragmatično, državnički.

Stranačke borbe s demokratima i njihovim prvim čovjekom, američkim predsjednikom Joeom Bidenom, DeSantis upadljivo izbjegava pri svojim nastupima nakon uragana. Kad je Biden posjetio Floridu obojica su nastupila zajedno i jedan prema drugom bili izrazito ljubazni.

Joe Biden i Ronald DeSantis

Obojica su naglasila kako je važna suradnja u ovakvoj situaciji. „Ovdje se radi o tomu da se Amerika okupi", rekao je Biden, a njegova glasnogovornica je već prije toga rekla da su s obzirom na uragan predsjednik Biden i guverner DeSantis „jedan tim". To je takorekuć verbalno primirje.

Jer, DeSantis obično čini sve što može kako bi Bidenu zagorčio život. Osobito je pozornost izazvala njegova akcija kad je migrante s granice dao zrakoplovom prevesti na otmjeni otok Martha's Vineyard, koji je osobito omiljen kod demokrata. Time je prije svega htio prosvjedovati protiv Bidenove politike useljavanja. Guverneri Teksasa i Arizone su ranije sličnim akcijama izazvali pozornost. A demokrati im predbacuju da zloupotrebljavaju migrante za svoje promidžbene akcije.

Izbjeglice su zrakoplovom dovezene na omiljeni otok za odmor

Nekoć Trumpov miljenik, sad više nije

Prije izbora za guvernera Floride prije četiri godine DeSantis je bio zastupnik u predstavničkom domu. Kad je 2018. krenuo u predizbornu kampanju za dužnost guvernera smatran je miljenikom tadašnjeg predsjednika Trumpa. On je DeSantisa označio kao „briljantnog mladog vođu". Sad u oči upada Trumpova suzdržanost. Na predizborima na kojima je Trump podržao brojne kandidatkinje i kandidate nijednom riječju nije spomenuo 32 godine mlađeg DeSantisa.

Guverner Floride pripada kao i Trump desnom krilu svoje stranke. Na predizbornim skupovima govori o „indoktrinaciji" djece i mladeži na američkim školama „širenjem gender-ideologije". U ožujku je ovaj otac troje djece potpisao zakon o „zaštiti prava roditelja na odgoj", koji zabranjuje podučavanje djece o seksualnoj orijentaciji ili seksualnom identitetu do trećeg razreda. Teme koje se ponavljaju u njegovim nastupima su porast kriminala zbog ilegalnih useljenika, za koji ne navodi konkretne dokaze, kao i korona-politika američke vlade, za koju smatra da je bila potpuno neuspješna.

Guverneru bi i uragan mogao pomoći jer je sad stalno u medijima

„Trump s mozgom"

DeSantis zastupa slične tvrdolinijaške pozicije kao i Trump. Ali, on nije kao Trump sklon skandalima, gubljenju kontrole i kaosu, on je na glasu kao discipliniran i mudriji nego njegov stranački kolega. Neki kritičari smatraju da je zato i opasniji nego Trump. DeSantis je studirao na elitnim sveučilištima Yaleu i Harvardu. Neki ga nazivaju i „Trumpom s mozgom". Uz to je bio u američkoj mornarici i sudjelovao je u intervenciji u Iraku. Za one u Republikanskoj stranci koji su siti Trumpovih ispada, ali žele kandidata s Trumpovim sadržajima, DeSantis je prava alternativa. Ronald umjesto Donalda. Netko kao Trump, ali bez njegovog političkog i pravnog balasta.

Susret s Bidenom u Fort Myersu pokazao je da je DeSantis barem izvana kultiviraniji, da se za razliku od Trumpa drži političkih i društvenih konvencija. To bi moglo odvratiti fanatične Trumpove pristaše, koji vode bitku protiv „establišmenta". Ali, tko se raspita među ljudima na Floridi, gdje je tijesna većina na predsjedničkim izborima 2020. glasovala za Trumpa, naići će na puno pozitivnih mišljenja o DeSantisu. „Volim njega i njegovu politiku", kaže 18-godišnji Julian iz Naplesa, koji sa svojom djevojkom izlazi iz jednog restorana brze hrane u Immokaleeu. „Sviđa mi se jako ono što čini na području odgoja i obrazovanja."

U mjestašcu Immokalee, gdje se još jako osjećaju posljedice uragana, i 61-godišnja Vicki Clagett je oduševljena DeSantisom. „On je spreman saslušati ljude. On je došao ovamo dolje dok je kod nas još harala oluja." Claggett kaže da bi njega radije podržala nego Trumpa, jer je on ljude rasrdio.

