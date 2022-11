Komentar: Dronovi iznad Srbije – opuštanje u Berlinu

U srpskim medijima to je bila tema koja je izazivala veliku pozornost: Beograd je svoje vojne snage stavio u stanje pripravnosti jer su uz granicu prema Kosovu navodno viđeni dronovi iznad vojnih objekata. I to u vrijeme povećane napetosti kad Kosovo ne popušta u prijeporu oko priznavanja automobilskih registarskih tablica. Za pravu senzaciju u bilateralnim odnosima nije ostalo puno mjesta u novinama i na portalima. Priča o dronovima skrenula je pozornost s događaja u Berlinu gdje su učinjeni važni koraci za regionalnu suradnju i smanjenje napetosti, koji bi trebali olakšati mobilnost i omogućiti prisniju suradnju u cijeloj regiji.

Njemačkim diplomatima i njihovim europskim partnerima u sklopu „Berlinskog procesa" uspio je pravi proboj: šest zemalja zapadnog Balkana priznavat će ubuduće osobne iskaznice te školske i sveučilište diplome svojih susjednih zemalja. Ta tri sporazuma omogućuju zaobilaznim putem i normalizaciju odnosa između susjeda Srbije i Kosova. I to iako vlada Srbije i dalje strogo odbija službeno priznanje Kosova.

Ovi sporazumi s pravom mogu biti shvaćeni kao važni etapni uspjesi na putu regionalne integracije jer oni olakšavaju suradnju na brojnim područjima i omogućuju slobodu kretanja po zapadnom Balkanu.

Beograd se pokrenuo, Bosna i Hercegovina također

Osobito se Srbija tu maknula od svoje dosadašnje blokade, jer ta zemlja sad priznaje i dokumente Kosova. To je za stotine tisuća ljudi kojih se to tiče u regiji važan korak prema međusobnom prihvaćanju dviju država.

Pored te važne normalizacije između Beograda i Prištine sporazumi omogućuju i zaokret u odnosima Bosne i Hercegovine i Kosova. Jer, i Bosna i Hercegovina zbog pritiska bosanskih Srba nije dosad priznala Kosovo. Sad konačno ljudi mogu između tih dviju država putovati bez viza!

Adelheid Feilcke

Dobitnici ovog pregovaračkog uspjeha su prije svega ljudi zapadnog Balkana, koji žele biti mobilni i time pridonijeti i transferu znanja, jer će njihove diplome iz susjednih zemalja sad biti priznate. Od toga će profitirati tisuće pripadnika manjina koje žive u susjednim zemljama, a time će pridonijeti novoj življenoj raznolikosti u svojim zemljama i pomoći u smanjenju etničke diskriminacije.

Srednjoročno je na dobitku i cijela regija, jer ti sporazumi o mobilnosti mogu olakšati stvaranje zajedničkog tržišta kojem se teži i dati poticaj gospodarskom razvitku cijele regije. Planirana prisnija suradnja u energetskom sektoru ojačat će sigurno cijelu regiju i nadamo se da će pomoći smanjenju braindraina, dakle odlaska dobro obrazovanih mladih ljudi u inozemstvo.

Velik uspjeh „Berlinskog procesa"

Last but not least kroz ove sporazume se na scenu djelotvorno vratio Berlinski proces kao diplomatski most između zapadnog Balkana i EU-a. Nova njemačka vlada je nekadašnji projekt Angele Merkel ovim uspjehom prisvojila i dala jasan znak zemljama zapadnog Balkana da intenzivno podupire nastojanja oko članstva u Europskoj uniji svih šest zapadnobalkanskih zemalja. To je važnije nego ikad ranije s obzirom na rastući ruski utjecaj u toj regiji.

Naravno da je na rubu susreta čelnika zemalja bilo raznih diplomatskih dimnih zavjesa koje su, kao i tajnoviti dronovi, trebale skrenuti pozornost s ovoga uspjeha. Jer, u dotičnim zemljama se i dalje vode prijepori oko najnovijih sporazuma. Valja se nadati da će takve disonancije isto tako nestati kao i navodni dronovi; i da će napetosti na granicama uskoro popustiti kako bi ljudi konačno mogli nesmetano putovati tamo-amo, a regija profitirala s obje strane granica od kompetencija njezinih ljudi. Zadovoljni ljudi koji se mogu razvijati bez političkih blokada mogu unaprijediti regiju i ubrzati integraciju zapadnog Balkana u Europsku uniju.