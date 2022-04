Koju ulogu igra Indija u odnosima s Rusijom?

„Indijska vanjska politika je neutralna i povodi se za vlastitim interesima", rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov (na naslovnoj slici s indijskim ministrom vanjskih poslova Subrahmanyamom Jaishankarom) nakon razgovora s indijskim državnim vrhom i dodao: „Indija i Rusija su prijatelji".

Indiji treba rusko oružje i nafta

U sjeni prijateljstva je pojačanje gospodarskih odnosa: „Rusija će Indiji prodavati svu robu koja Indija počeli", rekao je Lavrov. To se prije svega odnosi na energente. Indija je, prema procjenama ekonomskih analitičara, od početka rata u Ukrajini već kupila nekoliko milijuna barela nafte od Rusije. No ne radi se samo o nafti. Indija je jadan od najvećih uvoznika ruskog naoružanja koje Indija koristi kao sredstvo pritiska protiv svojih velikih rivala Pakistana i Kine.

„Bipolarni" i „multipolarni" svijet

Premijer Narendra Modi se nudi kao posrednik u rješavanju sukoba

No Indija gaji i dobre odnose prema SAD-u i zato se želi držati podalje od sankcija i osude Rusije.Indijski premijer Narendra Modi je čak ponudio usluge Indije kao posrednika između Rusije i Ukrajine.Lavrov se nakon razgovora pokazao „otvorenim" što se tiče posredovanja Indije. Ruski šef diplomacije je kritizirao Zapad da svijet opet želi učiniti „bipolarnim" umjesto „multipolarnim" i slijepo slijedi američku vanjsku politiku.

On je kritizirao i Njemačku da svojim potpunim svrstavanjem uz Washington pridonosi tom polariziranju. „SAD može činiti sve: ubijati civile i uništavati gradove. No kada to učini netko drugi, poput sada Rusije koja se samo želi obraniti od vojnih baza u svojoj blizini i želi obraniti svoj utjecaj, onda je to za Zapad neprihvatljivo", zaključio je Lavrov u Indiji.

nk(dpa)

