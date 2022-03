Obzir indijskog premijera prema Putinu

"S velikom tugom potvrđujemo da je jedan indijski student izgubio život u granatiranju Harkova." Indijska vlada je vijest o smrti svog državljanina proširila putem Twittera. 21-godišnji student medicine očito je ubijen u eksploziji projektila na putu do željezničke stanice u Harkovu. Na tisuće obitelji u Indiji trenutno strahuje od takvih vijesti, jer čekaju na svoje kćeri i sinove koji studiraju u Ukrajini. Više od 9.000 indijskih studenata još uvijek je u ratnoj zoni. Indijska vlada ih grozničavo pokušava izvući iz zemlje. Premijer Narendra Modi gotovo svaki dan zove Vladimira Putina u Moskvu.Indija i Rusija – Modi i Putin – godinama održavaju bliske kontakte.

Suzdržanost i šutnja

U Vijeću sigurnosti UN-a prošli tjedan je Indija bila suzdržana kod glasanja o rezoluciji kojom se osuđuje Putinova invazija na Ukrajinu. U svom priopćenju službeni New Delhi je samo izrazio žaljenje što pozivi na diplomatske razgovore i dijalog nisu urodili plodom. Indija je indirektno pozvala Moskvu da poštuje međunarodno pravo ali nije osudila invaziju na Ukrajinu. Rusija je pohvalila suzdržanost Indije u Vijeću sigurnosti UN-a. U zapadnoeuropskim prijestolnicama i SAD-u stav New Delhija doživljava se kao de facto podrška Putinovom agresivnom kursu.

Kritika u indijskim medijima

Kurs indijskog premijera Modija i njegove desničarske vlade BJP je sve više na meti kritika u Indiji. "Delhi nema razloga slijediti Putinov kobni put. New Delhi mora priznati da Putin i Rusija nisu jedno te isto", komentirao je list Indian Express. Rusija je bila najveći partner u modernizaciji Indije. Indijska elita sada mora svoje simpatije prema Rusiji odvojiti od Putina i njegovog autodestruktivnog imperijalnog projekta.

Lideri članica BRICS-a na virtualnom samitu 2021. godine

Ali, u to se ne uklapaju sigurnosni interesi Indije, koji su usko povezani s Rusijom, smatra Chitrapu Uday Bhaskar, direktor Društva za političke studije u New Delhiju. On ističe da je na vojnoj paradi i proslavi ovogodišnjeg Dana neovisnosti "više od polovice predstavljenog oružja došlo iz Rusije". Ruski proturaketni obrambeni sustav S-400 trenutno se postavlja na pakistanskoj granici. Indijsko opravdanje za milijunski ugovor o kupnji oružja je da se želi zaštititi od napada s pakistanske i kineske strane. Zauzvrat Indija proizvodi kalašnjikove za Rusiju.

Biden pak traži objašnjenja. Kad su američkog predsjednika na konferenciji za novinare upitali o poziciji Indije u odnosu na Putinov rat u Ukrajini , samo je kratko odgovorio: "Održat ćemo konzultacije s Indijom. To još nismo u potpunosti razjasnili."

SAD također brine još jedno pitanje. Riječ je o mogućim sankcijama Indiji zbog kupovine ruskih raketnih sustava zemlja-zrak S-400. Američki zakon o uvođenju sankcija Iranu, Sjevernoj Koreji i Rusiji „Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" (Caatsa)" iz 2017. zabranjuje trgovinu oružjem s Rusijom, Iranom i Sjevernom Korejom. Rusija se pomirila sa sve boljim odnosima Indije sa SAD-om u posljednja dva desetljeća, ali Ukrajina bi sada mogla postati test za New Delhi. Indija navodno želi ojačati svoj trgovinski paket „rupija i rublja" s Moskvom. To bi potkopalo napore Zapada da izolira Rusiju iz globalnog financijskog sustava.

Rizičan čin balansiranja

Ruska invazija na Ukrajinu je indijsko balansiranje između Moskve i Zapada poljuljala više nego ikad, kažu politički analitičari. Indijske dnevne novine "The Economic Times" objavile su članak s naslovom: "21-godišnji student je prva indijska žrtva Putinovog rata". Za Modija, Putinovog prijatelja, rat u Ukrajini mogao bi postati politički osjetljivo pitanje. Jer Modi želi biti ponovno izabran za premijera 2024. godine, a njegova stranka BJP već je krenula u izbornu kampanju.

