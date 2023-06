Kazna suda Kölna za obožavateljicu Putina

Elena Kolbasnikova je hladno primila osudu okružnog suda Kölna: „30 dana zatvora ili moram po danu platiti 30 eura. 900 eura u državnu blagajnu za ubijanje ljudi u Donbasu od 2014. To je istina ljudi u Njemačkoj“, izjavila je na ruskom pred ruskim novinarima koji su također došli izvijestiti o ovom procesu.

„Ja sam još živa i dalje ću govoriti istinu“, kaže 48-godišnja, zapravo državljanka Ukrajine. Dodaje i kako je spremna biti i kažnjena „za oslobođenje Ukrajine od nacista.“ U svakom slučaju se nada „skoro dobiti rusku putovnicu.“

Zanimanje za ovo suđenje održano ovog utorka (6.6.) pred Okružnim sudom u Kölnu je bilo veliko. I njemački mediji Kolbasnikovu zovu „Putinova fangirl“ jer na sve načine propagira mišljenje Kremlja i Rusije o ovom ratu u Ukrajini. Organizirala je i čitav niz akcija podrške Putinu i Rusiji, a njen stav se može sažeti u rečenicu intervjua kojeg je dala njemačkom listu Bild: „Rusija nije agresor. Rusija pomaže okončati rat u Ukrajini!“

I pred sudom su se okupili njene pristaše, baš kao i njeni gorljivi protivnici. Stigla je i ekipa državne televizije Rusije Foto: Mikhail Bushuev/DW

Suprug izbačen iz suda

Dobar sat pred početak suđenja su se i pred sudom počeli okupljati njeni istomišljenici, ali i protivnici. Vidjeli su se i plakati s natpisom „Treba pobiti Putina i njegove naciste“, a ako se pribroje i novinari, bilo je veoma teško biti netko od 35 promatrača koliko stane u dvoranu suda.

Doduše jedno mjesto se ubrzo ispraznilo, jer je iz sudnice nakon gužve s jednim drugim posjetiteljem bio izbačen suprug Putinove obožavateljice, Max Schlund. I on zdušno dijeli naklonost prema Putinovoj Rusiji sa svojom suprugom, makar je to za njega imalo i ozbiljne posljedice. On je bio zaposlen u zračnoj luci Köln-Bonn u prostoru visoke sigurnost, ali je dobio otkaz. Protiv tog otkaza je poslodavca tužio pred Upravnim sudom u Kölnu, ali je sud ovog svibnja odbio njegovu tužbu.

Kako javljaju njemački mediji, ovaj bračni par sakuplja i novac za rusku vojsku, a u jesen 2022. su i osobno darovanu opremu predali ruskim vojnicima u Donbasu.

Proruski prosvjed prošle jeseni u Njemačkoj na koje je pozvala Elena Kolbasnikova i njen suprug Max Schlund - nakon što je promijenio ime jer je rođen kao Rostislav Tesljuk i dobio je otkaz u zračnoj luci sa radnog mjesta na sigurnosno osjetljivom području. Foto: REUTERS

„Politički" proces?

Optužena je imala najbolju namjeru i ovaj sudski proces iskoristiti kao propagandu za Rusiju i Putina: već na početku suđenja je sutkinja naložila Kolbasnikovoj ukloniti simbol sličan Davidovoj zvijezdi u bojama ruske zastave kojeg je istakla na prsima. I teorija kako su „Rusi Židovi 21. stoljeća“ je omiljeno tumačenje današnjih zbivanja njenih pristaša.

I tijekom saslušanja je Kolbasnikova pokušavala uvjeriti sud kako se progoni zbog njenog političkog stava. Svi njeni osobni podaci i adresa stanovanja su se pojavili na internetu i nakon više prijetnji smrću je stavljena pod zaštitu njemačke policije. Progoni se i na drugi način, tvrdi optužena: u posljednje doba je već dva puta izgubila posao, sad živi od potpore nezaposlenima i od mini-posla za 450 eura mjesečno.

Što se pro-ruskih prosvjeda tiče koje je organizirala, ona tvrdi kako su oni posve u tradiciji mirovne politike koju su vodili i njemački kancelari Willy Brandt i Gerhard Schröder. „Ja se zalažem za mir“, tvrdi Kolbasnikova. Kod svih njenih izjava kaže kako je to „njeno mišljenje“ i poziva se na zajamčenu slobodu mišljenja u ovoj zemlji.

"Rusija nije agresor, nego pomaže mir u Ukrajini" - takve izjave Elene Kolbasnikove nisu tek njeno mišljenje, nego izražavanje potpore jasnom kršenju zakona i međunarodnog prava. Foto: DW

Neosporno kršenje međunarodnog prava

To je stav i njenog branitelja, odvjetnika Markusa Beisichta. I on je dobro poznata osoba u ovoj zemlji po svojim radikalno desnim stajalištima, a izgubio je i parnicu jer je organizacija „Građanski pokret Pro NRW“ čiji je jedan osnivača uvrštena i na popis Službe za zaštitu ustavnog poretka zbog njene bliskosti neonacizmu.

I u ovom slučaju se obrana usmjerava na optužbu kako se tuženoj uskraćuje sloboda mišljenja i kako je to temeljno pravo građana dovoljan razlog „ići i do Ustavnog suda“ žalbama na presudu.Državno odvjetništvo se u svojoj tužbi uopće ne upušta u nekakve sklonosti Rusiji ili Ukrajini. On konstatira elementarnu činjenicu: napad i vojna invazija Rusije na Ukrajinu je kršenje međunarodnog, pa tako i njemačkog prava. Nekakvi pozivi na mir optužene su utoliko „cinični“.Sutkinja u Kölnu je prihvatila takvo tumačenje „neosporne činjenice“ kršenja međunarodnog prava, a izjave optužene su podesne za „remećenje javnog mira“. Jer niti u Njemačkoj nije dozvoljeno reći baš sve, dakle i izražavati podršku krivičnom djelu kao što je ovaj rat.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu