Kaos među republikancima u SAD-u

To se nije dogodilo više od 100 godina. Kandidat stranke koja ima većinu u Predstavničkom domu nije dobio dovoljan broj glasova. „Nije izabran predsjednik", priopćio je privremeni predsjedatelj nakon glasovanja.

Zapravo je to trebao biti vrhunac karijere Kevina McCarthyja. Prije glasovanja je 57-godišnji republikanski kandidat naglasio: „Moglo bi doći do borbe u plenumu. Ali, to je borba za zastupnički klub i za zemlju."

20 republikanskih glasova protiv

McCarthy je bio odlučan ponavljati glasovanje dok ne dobije potrebnu većinu. Ali, u prva dva kruga glasovanja doživio je katastrofalan poraz. 19 zastupnika iz vlastitih redova glasovalo je protiv njega, više nego što se očekivalo. U trećem krugu se broj protivnika u vlastitim redovima još povećao na 20. Jedini izlaz je bio prekid sjednice, za što su zastupnici i glasovali pred večer. Prekid do 12 sati idućeg dana.

Kako će se stvari dalje razvijati potpuno je otvoreno. Jedno je sigurno: republikanci su podijeljeni. Za pobunjenike na desnici stranke McCarthy nije dovoljno odlučan u borbi protiv predsjednika Joea Bidena i njegovih demokrata. McCarthyjev suparnik Matt Gaetz izjavio je za televiziju PBS: „Ako se želi isušiti močvaru ne može se nalog za to povjeriti najvećem aligatoru."

Matt Gaetz

Zastupnica Lisa McClain koja podržava McCarthyja izjavila je: „Mislim da će Kevin pregovarati s članovima stranke koji nisu glasovali za njega. Pitat će ih što je potrebno da ih potakne da glasuju za njega." Ali, McCarthy je takve pregovore već vodio prošlog tjedna – na kraju bez uspjeha.

Više alternativnih kandidata

Bivši republikanski zastupnik Charlie Dent izjavio je za CNN da McCarthy mora prepustiti mjesto nekom drugom republikancu. „To mora doći od ljudi koji ga podržavaju. Oni ga moraju uvjeriti da se povuče. Ali, to bi moglo potrajati nekoliko dana."

Kao alternativni kandidat spominje se Jim Jordan, tvrdolinijaš i pristaša bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Nešto bolje izglede ima vjerojatno Steve Scalise, dosad drugi čovjek u Zastupničkom klubu, iza McCarthyja.

Jim Jordan

„To je jednostavno kaos"

Budući predsjednik Predstavničkog doma je formalno treći čovjek u državi po utjecaju, nakon predsjednika i podpredsjednice. Bez novog predsjednika Predstavnički dom ne može raditi, tek nakon uspješnog izbora predsjednika zastupnici mogu prisegnuti i mogu biti imenovani predsjednici odbora.

Demokratski zastupnik Daniel Goldman je na TV-postaji MSNBC stanje opisao ovako: „To je jednostavno kaos. To pokazuje potpunu nesposobnost republikanaca za postizanje kompromisa i za vladanje. Njih će u budućem Kongresu tjerati ekstremisti u vlastitoj stranci."

aj/tagesschau.de