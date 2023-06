Kako Snowdenova otkrića djeluju do danas

S vremena na vrijeme još uvijek ima aplauza za Edwarda Snowdena u SAD-u, kao što je to primjerice bilo u lipnju 2022. na konferenciji na temu kriptovaluta u organizaciji web stranice CoinDesk. Snowden je sudjelovao putem video-linka iz Moskve. Na pitanje kakav je učinak imalo ono što je učinio, Snowden je rekao:

"Prije 2013. bilo je stručnjaka, znanstvenika, koji su shvaćali da je taj masovni nadzor moguć, da će se vjerojatno dogoditi. Ali to je bilo samo nagađanje. U 2013. je postalo izvjesno da se svijet promijenio, da je to stvarno."

Heroj ili izdajica?

Je li Snowden heroj ili izdajica? Oba izraza idu predaleko, smatra Erik Dahl, i sam bivši časnik tajne službe, a sada profesor na Američkom mornaričkom koledžu u Monterreyu, u Kaliforniji: "Sigurno se nije tako ponašao, da tako kažem, da radi na strani neprijatelja Sjedinjenih Država. Iako mu je danas teško od koristi to što je postao ruski državljanin", kaže Dahl. I dodaje: „S druge strane, prekršio je zakon, počinio izdaju otkrivanjem tajni."

Prema Dahlovom mišljenju, Snowden može postati svojevrsni heroj samo ako se vrati u SAD i tu se suoči s posljedicama svojih postupaka: "Tada bi s moje točke gledišta bio pravi heroj."

Je li Snowden heroj ili izdajica? Foto: Justin Sullivan/Getty Images

Što zanima tajne službe

Njemački politolog Thomas Rid, koji predaje na uglednom Sveučilištu John Hopkins, analizirao je i katalogizirao svih gotovo 2.700 Snowdenovih dosjea. To je otprilike oko 4.500 stranica dokumenata. Sa njegovog stajališta posebno su impresivne sposobnosti Sjedinjenih država za kontrašpijunažu.

NSA je tako razvila "sofisticirane metode" za otkrivanje neprijateljskih usluga na mrežama u koje je sama prodrla. Ako je provalila u računalnu mrežu, prvo je htjela znati tko je osim nje provalio u mrežu, kaže Ride. A ako je nekoga otkrila, postavljalo se pitanje je li i taj uljez također prisluškivan - kako bi "ne samo saznali nešto o svojoj meti, nego i o onome što druge toliko zanima".

Rid smatra da je tzv. Five Eyse, udruženje tajnih službi SAD-a, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Velike Britanije, u globalnoj usporedbi jedinstven: "Ova zajednica, ta 'obavještajna zajednica' pet zemalja, je iznimno kreativna. Mislim da je drugim službama - njemačkoj, ali i protivničkim službama poput kineske - iznimno teško biti tako agilan i inovativan kao što to doživljavamo u slučaju Five Eyes", kaže on.

Što može među partnerima, a što ne?

Snowdenova objava dokumenata također je otkrila da je NSA prisluškivala i mobitel njemačke kancelarke Angele Merkel. Koliko je SAD pouzdan partner iz njemačke perspektive?

To da saveznici povremeno špijuniraju jedni druge je činjenica, kaže obavještajni stručnjak Rid. S druge strane, kaže on, također treba uzeti u obzir da obavještajne službe međusobno dijele svoja saznanja i upućuju na procese koje se isplati dodatno istražiti. Tako je, kaže Rid, njemačka savezna vlada 2015. zapravo od Britanaca saznala da je hakiran Bundestag.

Svi koji koriste internet imali bi koristi od znanja stečenog Snowdenovom objavom informacija Foto: Getty Images/J. Sullivan

Na kraju, svi koji koriste internet ili usluge poput WhatsAppa ili Signala imali bi koristi od znanja stečenog Snowdenovim objavama, kaže Rid, na primjer o novorazvijenim tehnologijama šifriranja. "Čak i ako se misli da je Snowden izdajica ili ako se misli da je učinio pogrešnu stvar, mora se unatoč tome priznati da se internetska sigurnost općenito poboljšala kao rezultat ovih otkrića", kaže Rid.

Sljedeće curenje informacija - samo je pitanje vremena

Ono što je 21-godišnji američki vojnik Jack Teixeira nedavno objavio na platformi za igrice uvelike se razlikuje od Snowdena, naglašava Rid. U najnovijem slučaju se, kaže, ne radi o tehničkim dosjeima, već o tekstovima, izvješćima obavještajnih službi, primjerice o detaljima rata protiv Ukrajine. Teixeira je to očito, smatra Rid, objavio na internetu kako bi se pohvalio prijateljima istih godina.

Ipak kada je riječ o budućnosti, slučaj Teixeira znači da će sigurno doći do sljedećeg curenja podataka. Rid je izračunao da je u SAD-u bilo pet velikih curenja informacija u posljednjih 13 godina – u prosjeku svakih 2,6 godina. Američkim obavještajnim službama je "prilično neugodno" da se ovako nešto događa uvijek iznova. Ridov zaključak: "Naravno, mislim da ovo nije bilo posljednje mega curenje informacija."

zi/tagesschau.de

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu