Kako se u Rusiji progoni protivnike rata

Zakon protiv "diskreditiranja ruskih oružanih snaga" na snazi ​​je nešto više od mjesec dana. Od tada je sudovima širom Rusije stiglo više od 300 prijava, pokrenut je najmanje 21 kazneni postupak. U nekim su se slučajevima optuženi pozivali na mir i prekid krvoprolića u Ukrajini, u drugim su mirno i u tišini protestirali protiv rata.

„Blizu mog ureda je policijska stanica pored koje prolazim svaki dan. Godinu i pol, otkako tu radim, niti jedan policajac se za mene nije zanimao. Tako je bilo i prvih mjesec dana kada nakon početka rata, mada sam nosio zelenu traku na ruksaku", kaže Aleksej iz Kazanja, kojem je na njegov zahtjev promijenjeno ime.

„Simbol ilegalne protestne akcije"

Od ruske invazije na Ukrajinu u raznim ruskim gradovima aktivisti simboličkim akcijama protestiraju protiv rata. Tako se, na primjer, na javnim mjestima vješaju zelene vrpce ili ih ljudi nose u znak tihog protesta. Aleksej je uhićen usred Kazanja, glavnog grada ruske republike Tatarstan. Kaže da je zelena vrpca na njegovom ruksaku izvorno bila znak podrške borbi protiv raka bubrega. Ali on ne krije da se sada solidarizira i s protivnicima ruske invazije na Ukrajinu.

„Kada sam bio na policiji šef odjela je stalno nekoga zvao i razjašnjavao za što sam trebao biti optužen. Prvo je sastavljen jedan protokol, zatim drugi i na kraju je sve opet izmijenjeno", prisjeća se Aleksej. Na kraju je optužen da je narušio povjerenje u ruske oružane snage, i to „u prisutnosti drugih građana". U protokolu se navodi da je Alexey imao crni ruksak sa zelenom vrpcom, a to je simbol ilegalne protestne akcije.

Sve češća uhićenja na ulici

Uhićenja na jednom antiratnom prosvjedu u Moskvi...

Azat Sabirov i Irina Badertdinova privedeni su u Kazanju prije nekoliko dana. Oni su u trgovinama cedulje s cijenama zamijenili porukama protiv rata u Ukrajini. Na primjer, na polici za kavu iznenada je pisalo: „Ruska vojska bombardirala je umjetničku školu u Mariupolju. Oko 400 ljudi tamo se sklonilo od granatiranja."

Njih dvoje je sada također optuženo za „podrivanje povjerenja u oružane snage Ruske Federacije". Ni kod njih, kao ni kod Alekseja, do sada nije održana nikakva sudska rasprava.

Stanovnici Kazanja kažu da je posljednjih dana sve više uhićenja na ulici. Jedan građanin, koji je tražio da ostane neimenovan, kaže da je zaustavljen jer je nosio plavi šal i žutu jaknu, boje ukrajinske zastave. Jedna žena je privedena jer je ljepila antiratne letke u javnim nužnicima. A jedan drugi muškarac je rekao da je uhićen jer je nosio buket osušenog plavog i žutog cvijeća.

Ljude se želi ušutkati

...i Sankt Petersburgu

Prije početka vala hapšenja u Kazanju su vršeni pretresi stanova nekih novinara, aktivista i studenata. „Prilikom pretresa bilo je užasnih vrijeđanja, ponižavanja, prijetnji i batina po glavi i leđima. Stavljene su nam lisice i moralo se klečati tri do četiri sata. Prijetili su da će moju 69-godišnju majku skinuti do gola ako im ne kažem gdje je moj mobitel", piše aktivist Andrej Bojaržinov iz Kazanja. Svoj izvještaj je prenio novinarima, a DW ima jedan primjerak. Bojaržinova, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru, vlasti optužuju za javno poticanje terorističkih aktivnosti. On sve optužbe poriče.

Slične priče pričaju stanovnici iz različitih regija Rusije - od Kalinjingrada do Magadana. Antiratni leci, grafiti, odjeća u bojama ukrajinske zastave sve to diskreditira rusku vojsku, tvrde policajci i suci.

„Ovakvi progoni se masovno događaju. Ljudi koji se češće i glasnije protive vojnoj operaciji na razne su načine uključeni u kaznene postupke koji su već u toku. Sve je to, naravno, u svrhu zastrašivanja. Vlasti vjeruju da pretresima i kaznenim postupcima mogu ušutkati ljude", kaže aktivistica za ljudska prava Elsa Nisanbekowa.

U većini slučajeva, oni koji su proglašeni krivima za „diskreditiranje ruske vojske" kažnjavaju se novčano. No, svatko tko ponovi takav „zločin" u roku od godinu dana od plaćanja kazne mora računati s tim da će protiv njega biti pokrenut i kazneni postupak.

