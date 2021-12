Južnoafrička Republika proizvodi vlastito cjepivo protiv korone

Zgrada izvana izgleda poput neuglednog skladišta u industrijskoj zoni Cape Towna. No to je u stvari mjesto nade za biotehnološku branšu i proizvodnju cjepiva za cijeli kontinent.

U unutrašnjosti se upravo priprema sve što je potrebno za proizvodnju mRNA cjepiva. Tvrtka Afrigen Biologics prijavila se na natječaj inicijative Covax za proizvodnju mRNA cjepiva za zemlje s malim i srednjim primanjima. I izabrana je između 60 kandidata.

To će zajedno financirati nekoliko zemalja, Europska unija i Svjetska zdravstvena organizacija. „U Južnoafričkoj Republici i na kontinentu sada stoji na raspolaganju dovoljno novca", kaže Pietro Terreblanche, direktorica tvrtke Afrigen Biologics, dok nas vodi kroz halu. Ova onkologinja je prije pet godina počela s ovom firmom istraživati cjepiva protiv tuberkuloze za Afriku. A sada im je u fokusu mRNA-metoda.

Kopiranje umjesto transfer tehnologije

Komercijalno su na tom području za vrijeme pandemije prije svega profitirali BioNTech/Pfizer i Moderna. BioNTech će od iduće godine zajedno s jednim partnerom početi proizvoditi svoje cjepivo protiv korone u Južnoafričkoj Republici. Zato se Terreblanche nadala suradnji s Modernom. No do toga nije došlo. „I onda je naš tim zajedno sa sveučilištima i stručnjacima iz Južnoafričke Republike počeo raditi na vlastitom cjepivu", kaže direktorica tvrtke Afrigen Biologics.

Pogledajte video 03:43 Farmaceutske tvrtke koče kampanju cijepljenja u Africi

Glavni partner je Sveučilište Witwatersrand iz Johannesburga. Ondje još od 2015. godine djeluje istraživački tim za antivirusnu gensku terapiju Antiviral Gene Therapy Research Unit i radi na razvoju mRNA-terapija. Prema riječima njegovog direktora Patricka Arbuthnota, to je za sada jedinstveni projekt na afričkom kontinentu. Od izbijanja pandemije fokus tih znanstvenika je na COVID-u 19 – oni pokušavaju kopirati Modernino cjepivo.

Svoje spoznaje ustupili su tvrtki Afrigen. „Mi smo se koristili informacijama koje su javno dostupne kako bismo vidjeli kako se proizvode Modernina mRNA-cjepiva", kaže Arbuthnot. I ističe kako oni ne žele samo kopirati, nego unijeti i vlastite ideje.

Južnoafrička vlada je ovaj tim dodatno zadužila s razvojem cjepiva koje će djelovati i protiv soja omikron. Naime, ta varijanta koronavirusa već dominira u južnoj Africi.

I mnogi koji su preboljeli koronu ili su cijepljeni ponovo se mogu zaraziti – zarazio se i južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa, koji se među prvima cijepio cjepivom Johnson & Johnson. Vlasti sada pokušavaju navesti što više građana na cijepljenje. Do sada je potpuno cijepljena samo četvrtina stanovništva.

Prekretnica u pandemiji?

Virolog Shabir Madhi kritizirao je na Twitteru vladu, jer je na raspolaganju, tvrdi on, 15 milijuna doza cjepiva, ali svejedno se ne nude booster-doze. Čak ni onima koji su primili cjepivo Johnson & Johnson.

No on također priznaje i da broj teško bolesnih i umrlih nije jako porastao. Ako tako ostane iduća dva do tri tjedna, to bi mogla biti prekretnica u pandemiji, smatra Madhi.

Pojava omikrona za sada nije uzrokovala nagli rast broja teško oboljelih

No vratimo se u mRNA-laboratorij na Sveučilištu Witwatersrand. Znanstvenik Abdullah Ely sjedi za kompjutorom i analizira sekvence omikrona, koje su mu poslali drugi laboratoriji. „Za nekoliko mjeseci želimo imati cjepivo koje ćemo najprije testirati na miševima", kaže Ely. „Ako bude djelovalo, preuzet će ga Afrigen, koji će ga prilagoditi tržištu i naveliko proizvoditi."

Cilj: 60 posto cjepiva "Made in Africa"

To je dug proces koji zahtijeva kliničke studije i mogao bi potrajati godinama. Kako kaže Pietro Terreblanche, moglo bi ići i znatno brže kada bi Moderna pristala na suradnju. Južnoafrička Republika je od početka pandemije jedna od onih koji najglasnije zahtijevaju privremeno ukidanje prava na patent. Moderna je najavila da za vrijeme pandemije neće podizati tužbe zbog korištenja njezinog patenta za cjepiva protiv COVID-a.

No tko nakon toga obavi sve kliničke studije i komercijalizira cjepivo koje se temelji na Moderninom patentu, odgovarat će pred sudom. „Mi bismo vrlo rado imali dobrovoljnu licencu od Moderne, tako da možemo koristiti tehnologiju u zemljama s malim i srednjim primanjima, kao i za neka druga cjepiva, protiv HIV-a, tuberkuloze, ebole ili gripe", kaže Terreblanche.

Osim proizvodnje cjepiva, važno je što više građana navesti da se cijepe

„Ono što mi ovdje radimo prelazi razmjere COVID-a. To je dio strategije Afrike, da do 2040. sami proizvodimo oko 60 posto svojih cjepiva. Mi ovdje izgrađujemo industriju."

Terreblanche ističe da je važnost neovisnosti jedna od najvažnijih lekcija iz ove pandemije, kada se uzme u obzir nepravedna raspodjela cjepiva. Sada se uvoze skoro sva cjepiva koja se koriste na kontinentu. Tvrtka Afrigen se nada da će sa svojim partnerima za tri godine izbaciti na tržište prva cjepiva.

Ali cjepivo protiv korone ne bi se trebalo proizvoditi samo u Južnoafričkoj Republici, nego i u drugim zemljama. Institut Pasteur u Senegalu već proizvodi cjepivo protiv žute groznice, a i Ruanda je najavila interes za proizvodnju cjepiva i lijekova. BioNTech je već potpisao sporazum o suradnji s Institutom Pasteur i vladom u Ruandi, no Moderna se još nije odlučila na taj korak.

