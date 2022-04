Ischgl: pandemija, rat i klimatske promjene

Selfi ispred bara "Kitzloch”. Skijaši se svaki čast zaustavljaju ispred sad već čuvenog kafića u Ischglu, koji se preko noći „proslavio“ u ožujku 2020., nakon što je potvrđeno da je osoblje bilo zaraženo koronavirusom.Turisti koji su se tu inficirali su širili koronu po cijeloj Europi. Od tada je ovaj bar na lošem glasu. Ischgl naime nije samo poznati međunarodni raj za zimske sportove, nego je i čuveno mjesto za zabavu, puno barova i kolibica na stazi za aprés ski ljubitelje.

Krah zbog koronavirusa

Pandemija koronavirusa je teško pogodila ne samo Ischgl, nego i cijelu alpsku regiju Paznauntal u Tirolu. Skijaška sezona je morala završiti prijevremeno, a onda se sve moralo i zatvoriti, što je dovelo do ekonomskog sloma. Tijekom zimske sezone 2019. godine zabilježeno je 2,3 milijuna noćenja u mjestima See, Kappl, Ischgl i Galtür oblasti Paznaun, a taj broj je do 2021. godine pao na 900. Jedino je preko ljeta broj turista bio stabilan, te je 2021. ostvareno više od 440.000 noćenja što je otprilike isto kao i prethodnih godina. Ipak, ljetni turizam je samo 20 posto ukupnog profita, s obzirom na to da se zimi najviše zaradi.

Nepravedno na lošem glasu

Alexander von der Thannen

"Zajedno gubimo, zajedno dobivamo. Dolina se drži zajedno”, izgovara parolu Alexander von der Thannen. Predsjednik Turističke udruge Paznaun je bio, kao i većina mještana, šokiran i isfrustriran negativnim naslovima u medijima.

Mnogi nisu mogli razumjeti toliku medijsku buku oko Ischgla, jer "niti smo mi donijeli virus u Ischgl, niti smo ga uzgojili”, kaže Von der Thannen. Turistička mjesta su uvijek pogodno tlo za viruse. Čak polovina od 1.500 stanovnika Ischgla se tada zarazila.

Lekcije iz pandemije

Pandemija je dovela do promjene u načinu razmišljanja. Party turizmu je došao kraj. “Ranije je dolazilo puno autobusa s pijanim gostima koji ostaju samo jedan dan”, kaže predsjednik i dodaje da je sada u mjestu dosta mirnije.

Umjesto ludog provoda i zabava, Ischgl je promijenio imidž i pretvorio se u mjesto koje nudi opuštenije aktivnosti nakon skijanja uz dobar šampanjac i kvalitetno vino. Poželjni su gosti koji ostaju duže od jednog dana. Kapacitet smještaja je oko 12.000 kreveta, od kojih su mnogi u hotelima od četiri ili pet zvjezdica. Lokalci su ove sezone mogli ponovo primiti veliki broj gostiju, te je bilo oko 600.000 noćenja do ožujka.

Briga zbog visoke cijene energije

Autobus pun pijanih gostiju - odzvonilo party-turizmu?

Gotovo svi u Paznaunu žive od turizma – gostioničari, vlasnici restorana, redari na ski liftovima. U vremenu prije korone je godišnji promet na žičarama bio 80 milijuna eura. Ovoliku sumu bi Günther Zangerl, šef Udruga žičara, htio ponovno doživjeti. Ovogodišnja zimska sezona je bila povoljna, te je u nekim tjednima bilo gotovo puno kao prije korone.

Međutim, gubitak je ipak oko 30 posto, a Zangerl smatra da crni dani tek dolaze. Rat u Ukrajini već se odražava na profit. “Cijene energenata nekontrolirano skaču”.

Samo se cijena struje učetverostručila. Uprave žičara koje troše mnogo struje očekuju da će već naredne sezone “cijene karata poskupjeti za sedam posto”, kaže Zangerl.

"Posljedice pandemije su još i male u usporedbi s ratom u Ukrajini”, predviđa predsjednik Turističke udruge Von der Thannen. On je i vlasnik hotela “Trofana Royal” u srcu Ischgla. Mnogi mještani strahuju da bi sve veće cijene energije dovele do poskupljenja cijena noćenja. "Nismo napravili hotel ili kompaniju, da bismo na kraju bili na nuli”, kaže Von der Thannen. On smatra da mnogi gosti koji su u Ischgl dolazili dva ili tri puta godišnje si to više neće moći priuštiti.

Nema imućnih ruskih gostiju

U Ischglu je primjetno i odsustvo bogatih Rusa. Nekada je gotovo polovina Rusa koji su zimovali u Alpama dolazila u Tirol. Međutim, od ruske aneksije Krima 2014. godine, ruskih bogataša je sve manje. Na svom vrhuncu, u Ischgl je dolazilo 70.000 ruskih turista. U 2020. nije bilo ni pola od tog broja. Tome je svakako doprinijela i činjenica da Austrija nije priznala rusko cjepivo Sputnjik V, smatra Von der Thannen. Turistima koji se zbog nepriznatog cjepiva moraju testirati prije ulaska u restoran ili odlaska na skijanje pada volja za dolaskom u Ischgl .

Situacija se dodatno pogoršala od rata u Ukrajini. Sankcije Rusiji, blokiranje zračnog prostora za ruske letove, opadanje vrijednosti rublje, sve su to otežavajuće okolnosti za Ruse koji žele doći u Ischgl.

"Ovdje ima znatno manje bogatih Rusa”, primjećuje skijaš Klaus iz Münchena. On već dugo dolazi u Ischgl, nekad i po nekoliko puta godišnje.

Klimatske promjene potpiruju strah

Koliko dugo će još biti snijega u Paznautalu

U Galtüru, na sjeveru Paznauntala gostioničar Walter Wagner također očekuje iznenadni porast cijena zbog rata u Ukrajini. Nedavno je postavio solarni sustav na krov, čime je postao malo neovisniji od dobavljača električne energije.

Ono što ga više brine je promjena klime u regiji. "Nema više jamstva da će biti snijega u prosincu, glečer Jamtal se brzo topi”, kaže on.

Cijeli Paznaun se mora prilagoditi činjenici da zimski sportovi u nekom trenutku više neće biti mogući. "To je pravi izazov s kojim se suočavamo”. Pandemija prolazi, rat prolazi. Ali klimatske promjene će ostati”. Kako bi se poduzele neke mjere, potrebno je da se turizam prilagodi zaštiti okoliša i postane održiv. Ako se dolina ne prilagodi promjenama, život će ovdje za sve postati skup.

