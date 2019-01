Internetski prijenos pogreba

Scott Watters je direktor pogrebnog poduzeća „Cornwall Funeral Services" na krajnjem jugozapadu Engleske. Ova regija je poznata po svojim prirodnim ljepotama, ali nije baš dostupna. Zbog toga Watters već nekoliko godina za one koji ne mogu doći do ovog dijela Engleske nudi prijenose sprovoda uživo. Naravno pod uvjetom da obitelj to želi. „Ne radi se o tome da se preko prijenosa vidi što se događa, nego da se osjećate kao dio obreda", kaže Watters. Zato prijenos ne počinje samo ceremonijom nego već u trenutku kada počinju dolaziti prijatelji i rodbina. „Mi želim onima koji prate prijenos pružiti osjećaj da su zaista tamo", kaže engleski pogrebnik. Osim toga, ovako su korisnici usluge sigurni da je tehnički sve u redu i prije nego što započne ceremonija.

Mlađi zainteresiraniji nego stariji

U međuvremenu stotine britanskih groblja i krematorija nudi ovu uslugu. Koriste ju uglavnom prijatelji i rodbina preminule/preminulog koji žive u inozemstvu ili vrlo daleko. Recimo u Australiji. Zanimljivo je da dosad nije bilo želje rodbine da se sprovod i snimi. „Ljudi prate sprovod uživo ali ga, drugačije nego što je slučaj sa snimkama vjenčanja, ne žele ponovno pogledati. Kod sprovoda se radi o tome kako biti prisutan u tom trenutku", kaže Watters.

Tako blizu a ipak tako daleko - pogreb preko internetskog streama

No prijenos sprovoda uživo naravno ne može zamijeniti osobnu nazočnost. U jednom ispitivanju koje je provelo osiguravajuće društvo Royal London iz 2017. gotovo polovica ispitanih je izjavila da radije ne bi gledala prijenos ako ne mogu osobno prisustvovati pogrebu. No ovo ispitivanje je pokazalo da je spremnost na prisutnost virtualnom sprovodu veća što je ispitanik mlađi.

Karmine uz mali ekran

Za Wattersa nije važno koliko ljudi prihvaća ovakav način oproštaja od rođaka ili prijatelja. Važno je, kako kaže, da ta mogućnost postoji. Većinom ljudi prijenos pogreba ne gledaju sami nego u društvu drugih prijatelja. „Koji put se ljudi okupe oko ekrana i organiziraju male karmine", kaže Watters. „Ponekad i direktni sudionici ceremonije reagiraju na činjenicu da su prisutne kamere. Imamo jednog svećenika koji se uvijek direktno obraća onima koji prate preko live streama. To ljudima daje osjećaj da su direktni sudionici, a ne samo promatrači", kaže pogrebnik. Ljudi pred ekranima se mogu i direktno uključivati, slati poruke ili se čak direktno obratiti sprovodu. No ipak: tehnika ne može zamijeniti direktni kontakt. Tako barem smatra pogrebnik Paul Allcock, biši predsjednik Udruge britanskih pogrebnika. „Razgovori nakon pogreba, stisak ruke, direktni kontakt, to prijenos ne može nadomjestiti", kaže Allcock.

I njegov kolega Watters je toga svjestan. Ali je važno da postoji mogućnost sudjelovanja u oproštaju i na ovakav, moderan način. Ne radi se o nadomjesku nego o pragmatičnom rješenju.

(epd)

Čitajte nas i preko DW-aplikacije za Android