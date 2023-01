I u teškim vremenima znao razlikovati dobro i zlo

Koliko je Kamilo Firinger (1893.-1984.) važan za Osijek govori i činjenica da jedna od najstarijih ulica u Tvrđi, staroj jezgri grada, ulica u kojoj su Državni arhiv i dvije gimnazije, nosi njegovo ime. U prošli utorak ovaj osječki odvjetnik, osnivač Državnog arhiva u Osijeku i povjesničar dobio je posthumno još jedno veliko priznanje. Na svečanosti u Kulturnom centru u Osijeku, održanoj uoči Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust, posmrtno je proglašen Pravednikom među narodima Yad Vashema.

Firinger je proglašen Pravednikom među narodima jer je tijekom Drugoga svjetskog rata spasio troje osječkih Židova, Margitu Fischer te njezino dvoje male djece, Lelje i Darka.

Priznanje i medalju obitelji pokojnog Kamila Firingera njegovoj je kćeri Veri Piletić, u nazočnosti unuke Lade Firinger i dvojice unuka Mislava Burića i Slavena Firingera, uručio veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Gary Koren.

No, posebno upečatljivo je bilo prisustvo Darka Fischera kojeg je Kamilo Firinger spasio kada je bio petogodišnji dječak.

Znati razlikovati dobro od zla

“Moja majka nas je prvo sklonila u Bosnu, ali onda je uspjela doći u Osijeku i dogovoriti se s Kamilom Firingerom da nas prevede preko Drave, preko granice. On je imao pograničnu propusnicu jer je imao kućicu s druge strane Drave, a nas je predstavio kao svoju suprugu i svoju djecu”, ispričao je Darko Fischer, prisjećajući se da je na granici Firinger razgovarao sa stražarima i nešto im davao. Majka ih je upozorila da ne smiju ništa govoriti i da se prave da su Firingeri.

„Sjećam se kako mi je majka negdje na sredini mosta šaptom rekla: Vidiš sine Dravu, možda ju više nikada nećeš vidjeti! Firinger, plemeniti čovjek koji je znao razlikovati dobro od zla i oduprijeti se zlu, omogućio mi je da opet vidim Dravu, da na njoj odrastem i postanem zahvalan Kamilu Firingeru što je spasio dio moje obitelji”, posvjedočio je Darko Fischer, također istaknuti Osječanin, doktor znanosti, umirovljeni sveučilišni profesor omiljen među generacijama svojih studenata i dugogodišnji predsjednik Židovske općine Osijek.

“Sretno smo prešli preko mosta, zatim do Firingerove kućice, a onda kradom do željezničke stanice u Dardi, odakle smo se vlakom prevezli do Pečuha i dalje u Mađarsku”, ispričao je Fischer koji se s obitelji 1945. vratio u Osijek.

"Imao sam pet godina tada. To mi je vjerojatno spasilo život. Da smo ostali u Bosni kod strica koji je otišao u partizane, ne znam kako bi se mati s dvoje djece provela. Mi smo se spasili, nažalost, moj otac je stradao, ali nas troje, i kasnije baka koja je isto došla, mi smo se spasili”, kaže Fischer koji je naglasio kako je čin dodjele nagrade nešto vrlo značajno jer se dodjeljuje ljudima koji su znali razlikovati zlo od dobra. “Firinger je bio jedan takav hrabar čovjek, iako je došao u opasnost da i on strada. Vrlo značajne su ovakve dodjele da bi budućim generacijama ukazali da treba znati razlikovati dobro od zla i da treba imati hrabrosti podupirati dobro”, izjavio je Fischer.

„Našoj obitelji je izuzetno drago što je moj djed proglašen Pravednikom među narodima. Djed je bio Osječanin, cijeli život je radio za Grad Osijek i kao takav je pomogao obitelji Fischer u najtežim trenucima Drugog svjetskog rata. Iznimno nam je drago što je izraelska država prepoznala to što je napravio i što su mu dodijelili ovo priznanje“, istaknuo je unuk Kamila Firingera Mislav Burić.

Jedna od najvećih židovskih zajednica

„Ovo je glavni događaj kojeg je organiziralo Veleposlanstva Izraela u Hrvatskoj u povodu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta u petak”, istaknuo je izraelski veleposlanik Gary Koren koji je zahvalio županu Ivanu Anušiću i gradonačelniku Ivanu Radiću.

“Prije Holokausta u Osijeku je živjelo više od 3200 Židova. Bila je to druga po veličini židovska zajednica u Hrvatskoj. Nakon Holokausta vratilo se samo 300 Židova, što je tužna, neposredna posljedica, primjer onoga što je Holokaust učinio“, naglasio je izraelski veleposlanik koji je priznanje Jad Vashema uručio Firingerovoj obitelji.

Dodjela se održala uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta 27. siječnja.

Priznanje Pravednik među narodima dodjeljuje Svjetski centar za sjećanje na Holokaust Yad Vashem u Izraelu, uspostavljen odlukom Izraelskog parlamenta 1953., a jedna od zadaća mu je odavanje počasti i priznanja onim nežidovima koji su, riskirajući vlastiti život, tijekom holokausta spašavali Židove.

Kamilo Firinger 130. je građanin Hrvatske koji nosi titulu Pravednika među narodima.

