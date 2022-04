I kod pushbackova „riba smrdi od glave“

Slučajeva grubog kršenja prava migranata koji pokušavaju ući u EU ima upravo bezbroj: prošlog svibnja su odvjetnici organizacija za ljudska prava i tužile europsku agenciju za zaštitu zajedničkih granica Frontex pred Europskim sudom temeljem konkretnog slučaja u Grčkoj. Jedna žena iz Burundija i mladić iz Konga su s drugim migrantima dospjeli na otok Lesbos. Tamo ih je opljačkala grčka obalna straža, pretukla i poslala nazad na more u splavi za spašavanje. Optužba glasi da je Frontex ne samo pustio Grčku počiniti takvo flagrantno kršenje ljudskih prava, nego je čak pružio podršku.

Fabrice Leggeri jest bio na čelu Frontexa, ali je pitanje je li i on zapravo tek izvršavao što mu je "savjetovano".

Zastupnicima ljudskih prava zato je bio i više nego krajnji čas da šef Frontexa, Fabrice Leggeri odstupi s dužnosti. Od kako je stupio na dužnost 2015., ta je služba postala pravi gigant: ove godine bi trebala brojati oko 10.000 suradnika, a njen proračun je tri četvrtine milijardi eura. Ali način kako se ona skrbi za zajedničku granicu Europske unije se uvijek iznova pokazao kao više nego upitan.

Nisu sami, ali jesu i znali i pomagali

I izvješća medija ima mnoštvo: kako u Egejskom moru zapravo Frontex javlja grčkoj obalnoj straži o dolasku plovila s migrantima i kako onda pušta da se ti migranti sile da se na splavima opet upute nazad na otvoreno more. To potvrđuju humanitarne organizacije i na drugim dijelovima granice: njemački brod Sea Watch je bio svjedokom kako je čamac sa šezdesetak migranata već stigao u teritorijalne vode Malte, ali je vraćen prema Libiji gdje ga je pak libijska straža vratila na obalu. Dvanaest osoba je pritom poginulo, ostali su smješteni u izbjegličke logore u Libiji u kojima je stanje i više nego katastrofalno.

To je konstatirao i povjerenik za izbjeglice Ujedinjenih naroda Filippo Grande: njegova služba je Europskom parlamentu predala dokaze o 560 takva slučaja – u samo godinu i pol. No snage Frontexa dobro paze da ih se ne uhvati u takvim rabotama, makar je jasno da su policijske snage zemalja članica možda čak i upućene da tako postupaju. Utoliko je EP tek mogao konstatirati kako ne postoji „jasnih dokaza o direktnom provođenju pushbacka ili kolektivnog odbijanja prihvata od službenika Frontexa“. Ali ta europska agencija je svakako odgovorna jer je neosporno imala „dokaze o temeljnim kršenjima zakona službenika članica Unije s kojima je zajedno provodila operacije i te optužbe nije istraživala niti brzo, niti temeljito.“

U međuvremenu je Frontex narastao u pravog giganta, a ma koliko nema dokaza da su sami djelatnici sudjelovali u nelegalnim postupcima, definitivno su za njih znali i veoma vjerojatno - pomagali.

Odgovornost ide čak još više...

Protiv Frontexa i njihovog šefa Leggerija već dugo rogobori čitav niz eurozastupnika kao na primjer Tineke Strik iz nizozemskih Zelenih: "Protiv njega ništa niste mogli učiniti, postajao je sve arogantniji i samo se još pozivao na njegovu zadaću štititi granice Unije.“ A potpuno je jasno da je „blagoslov“ – ili čak naputak dobio s još višeg mjesta, Vijeća i Europske komisije koja je i u Nadzornom odboru Frontexa.

Zato i socijaldemokratska eurozastupnica Brigitt Sippel misli kako „riba smrdi od glave" i kako bi ostavka Leggerija trebala biti tek prvi korak. Godinama se nisu istraživala izvješća o pushbackovima i drugim kriminalnim radnjama, a Europska komisija je tek puštala da prolazi vrijeme. U najmanju ruku se može reći kako je Leggeri loše upravljao tom agencijom, ozbiljno ugrozio njen ugled, ali i posve očito lagao i govorio neistinu Europskom parlamentu.

O tome se ne govori, ali i kod optužbi na postupke službenika u Hrvatskoj se "između redaka" moglo čuti kako se tu zapravo postupa kako im je rečeno "sasvim odozgo"...

Angažirane eurozastupnice, baš kao i čitav niz organizacija za zaštitu ljudskih prava traže korjenitu reformu Frontexa, uvođenje neovisnog tijela koji bi nadzirao moguća kršenja ljudskih prava i više utjecaja Europskog parlamenta na rad te agencije. No on je zapravo veoma ograničen: nasljednik ili nasljednica Frontexa će se morati predstaviti eurozastupnicima i Parlament može savjetovati, tko da bude izabran. Ali konačnu odluku i u tome ima Europska komisija i predsjednici država ili vlada Europske unije. A oni će i nasljedniku reći, što mu je činiti i kako to treba postići.