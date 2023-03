Gary Lineker – BBC 1:0

BBC je najavio povratak popularnog sportskog TV-voditelja i bivšeg nogometnog reprezentativca Garyja Linekera pred kamere. Nakon višednevnih uzbuđenja i zgražanja široke javnosti zbog njegove suspenzije, generalni direktor BBC-a Tim Davie je rekao: "Gary je važan dio BBC-a i ja znam što BBC znači Garyju." Davie je dodao kako se raduje da će Lineker idući vikend ponovno biti u TV-studiju i moderirati omiljenu nogometnu emisiju "Match of the Day" (MOTD).

Lineker je prošli tjedan oštro kritizirao konzervativnu britansku vladu zbog planiranog novog zakona o azilu. Preko Twittera je 62-godišnji bivši golgeter napisao kako taj zakon koristi vokabular koji je sličan „vokabularu koji se koristio u Njemačkoj u 30-im godinama prošlog stoljeća“. Linekera su zbog tog tweeta žestoko kritizirali britanski premijer iz redova torijevaca Rishi Sunak, ministrica unutarnjih poslova Suella Braverman, te konzervativni listovi na „Otoku".

Podrška ljubitelja nogometa Linekeru (snimljeno prošli vikend na utakmici Crystal Palace-Manchester City) Foto: Newscom/picture alliance

Većina podržava Linekera

Javno-pravni servis BBC je nakon toga objavio da Lineker do daljnjega neće voditi emisiju "Match of the Day" zbog, kako je rečeno, kršenja smjernica o nepristranosti. Suspenzija će, kako je pojašnjeno, biti na snazi sve dok se ne postigne sporazum s Linekerom o „njegovom korištenju društvenih mreža“. Već i ta najava od strane BBC-a je izazvala ogroman val protesta u britanskoj (i ne samo britanskoj) javnosti. Nekoliko kolega moderatora s BBC-a se solidariziralo s Linekerom i objavilo da neće nastupati u MOTD-u, što je rezultiralo problemima u realizaciji sportskih emisija britanske TV-postaje.

Kritičari su predbacili BBC-u da je postaja popustila pritisku vlade. U istraživanju javnog mnijenja koje je proveo institut YouGov, jasna većina građana je podržala Linekera. Čak su i neki poznati desno-konzervativni glasovi kritizirali da suspenzija zapravo predstavlja nedozvoljeno miješanje BBC-a u područje slobode mišljenja.

"Nakon nekoliko surealnih dana..."

Lineker je u ponedjeljak (13.3.) na Twitteru napisao: “Nakon nekoliko surealnih dana radujem se da smo pronašli izlaz iz ove situacije.“ I dodao kako jedva čeka da u subotu ponovno sjedne na moderatorsko mjesto popularne sportske emisije BBC-a. "Koliko god protekli dani bili teški, oni se nikako ne mogu usporediti s onim što proživljavaju ljudi koji iz svoje domovine bježe od progona ili rata, te traže utočište u nekoj udaljenoj zemlji", dodao je Lineker.

BBC-jev šef Davie se ispričao zbog privremenog prekida sportskog programa britanskog javnog servisa, te priznao da se dogodila „potencijalna zbrka“ i to „zbog sive zone po pitanju smjernica BBC-a“ koje se tiču društvenih mreža na internetu. "Nepristranost je BBC-u važna." S obzirom na činjenicu da postoje razne vrste ugovora i zadataka u pojedinim emisijama s različitom publikom i različitim društvenim mrežama, ponekad je „teško sve to balansirati“, naglasio je Davie.

Smjernice BBC-a bi sada trebali “pretresti” neovisni stručnjaci, najavio je šef BBC-a. Pritom će se ispitati i kakva bi pravila ubuduće trebala vrijediti da slobodne suradnike – poput Garyja Linekera.

Kultni status Garyja L.

Gary Lineker je na zelenim terenima bio jedan od najboljih igrača svoje generacije. Iako kao nogometaš nikada nije osvojio titulu prvaka lige u kojoj je nastupao (Kup je osvajao u Engleskoj i Španjolskoj, a s Barcelonom i Kup pobjednika kupova), iako je bio u sjeni najvećih zvijezda svoga vremena (poput Maradone), Lineker je danas jedan od najutjecajnijih komentatora u svijetu. Nakon sportske počela je njegova karijera moderatora i komentatora – i tu je po mišljenju mnogih ostavio još dublji trag neko kao „devetka“ u britanskoj reprezentaciji.

Cijeli svoj život je ovaj 62-godišnjak apsolvirao bez skandala, što je prava rijetkost u svijetu sporta. Zahvaljujući njegovim britkim, retorički ponekad i briljantnim mislima koje voli „servirati“ i preko Twittera, stekao je jako puno fanova diljem svijeta. To je jedan od razloga zašto je u sukobu s BBC-jem deblji kraj izvukao – britanski javni servis, pišu neki mediji.

Politički komentari

Gary Lineker u dresu Engleske (utakmica protiv Poljske, 1992.) Foto: Frank Tewkesbury/ANL/Shutterstock/IMAGO

Poznat je njegov humanitarni angažman, donirao je za Crveni križ, za istraživanje leukemije, a izbjeglicama nije pomagao samo verbalno – jedno vrijeme je nekoliko osoba primio u svoj dom. I nije prvi put da brani te ljude. Kada su neki britanski konzervativci 2016. zahtijevali uvođenje obaveznih testova (zubala) kako bi se saznala stvarna dob izbjeglica, on je napisao: „Način na koji se neki odnose prema tim mladim izbjeglicama je rasistički i dokaz da nemaju srce. Što se to događa u našoj zemlji?“

Lineker je svjetsku popularnost u svijetu nogometa stekao svojom najpoznatijom rečenicom: “Nogomet je jednostavna igra. 22 muškarca trče za loptom 90 minuta, i na koncu uvijek pobijede Nijemci.” Nakon ranog ispadanja "Elfa” na SP-u 2022. (ista stvar im se dogodila i na SP2018 u Rusiji), Lineker je adaptirao svoj legendarni citat:

“Nogomet je jednostavna igra. 22 muškarca trče za loptom 90 minuta, i na koncu uvijek pobijede Nijemci. Ako prođu grupnu fazu.”

sti/uh (afp, dpa, sid)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu