G20: Veliki show Narendre Modija

Narendra Modi je ponosan na Indiju, a taj ponos se čuje u svakoj rečenici: „Dragi članovi naše obitelji s 1,4 milijardi ljudi, mi smo najveća demokracija na svijetu, a mi smo broj jedan i po stanovništvu", tako je on pozdravio ljude u svom govoru održanom povodom indijskog Dana neovisnosti 15. kolovoza (naslovna fotografija).

Indija je od ove godine očito najmnogoljudnija zemlja na svijetu, pretekla je i Kinu. A Indija je generalno na preticajnoj traci, kaže Modi s puno patetike: „Moji dragi članovi obitelji, sigurno je da će indijske sposobnosti i mogućnosti doseći nove vrhunce, a treba se i poticati te nove sposobnosti i novu snagu. Naša zemlja danas ima priliku biti domaćin samita skupine G20."

Manifestacije u cijeloj zemlji

Logotip samita G20 u Indiji Foto: Amarjeet Kumar Singh/AA/picture alliance

Indijsko predsjedanje skupinom G20 se slavi od trenutka kada je New Delhi preuzeo tu ulogu, u prosincu prošle godine, i to na način na koji to možda nitko nije radio ranije. Ponekad se može steći dojam kao da je cijela zemlja popločana indijskom logotipom G20 s lotusovim cvijetom. Posvuda su plakati s motom „Jedan svijet, jedna obitelj, jedna budućnost" – i naravno da se posvuda mogu vidjeti slike Narendre Modija ljubaznog, blagog pogleda. Svaki radni sastanak je pretvoren u mini-samit, a G20-cirkus je stigao praktički u svaki kutak Indijskog potkontinenta.

To je važno za njegovu zemlju, kaže vrhovni operativac samita G20 Amitabh Kant, glavni pregovarač indijske vlade. „Mi organiziramo razne skupove G20 u svakoj indijskoj saveznoj državi. Mora se znati da je Indija veća od Europske unije. To je jedna jako velika zemlja, jedna živahna demokracija. I umjesto da sastanke G20 upriličimo u samo jednom ili dva grada, mi to radimo u svakoj saveznoj državi, u 60 gradova u zemlji. Mi smo G20 tako donijeli u svaki kutak, a savezne države smo zamolili da promoviraju svoju kulturu, svoju regionalnu umjetnosti, svoje umjetničke zanate."

Budžet indijskog predsjedanja skupinom G20 iznosi oko 110 milijuna eura a to je u Indiji količina novca s kojom se može napraviti jako puno toga. Novac je dobro investiran, kazao je premijer Modi na Dan neovisnosti. „Način na koji smo od prošle godine u svakom kutku Indije organizirali različite G20 događaje i programe demonstrirao je svijetu sposobnosti jednostavnih ljudi." Te priredbe su, dodao je Modi, promovirale raznolikost Indije: „Svijet s divljenjem promatra raznolikost Indije, tako je porasla i privlačnost Indije. Raste želja da se upozna Indiju, da se shvati Indiju."

Promocija Indije? Ili Modija?

Modi je puno toga napravio dobro, kažu oni koji ga cijene. Oni kažu da je premijer ljudima u cijeloj Indiji približio međunarodne događaje, te da je istovremeno Indiju predstavio svijetu. Značaj predsjedanja skupinom G20 ne može se uopće precijeniti, tako to zvuči u medijima kojima su naklonjeni Modiju. Ali novinar Hartosh Singh Bal iz lijevo-liberalnog lista Caravan Magazine to doživljava drugačije: "To je zapravo puno važnije za premijera nego za samu Indiju. To je ustvari brižljivo provedena domaća kampanja, nego kampanja usmjerena prema inozemstvu.”

Modiju je, kaže ovaj novinar, prije svega važno da dobro izgleda uoči parlamentarnih izbora u idućoj godini. No, samit G20 bi se mogao pokazati kao promašaj, pribojava se Hartosh Singh Bal. I to ne samo zbog činjenice da važni državnici neće nazočiti susretu na vrhu u Indiji. "Nazire li se išta jako važno što ovo predsjedništvo G20 želi ostvariti? Ne baš. Hoće li se usvojiti zajednička izjava svih sudionika o Ukrajini? Ne baš. Ili će se raditi o floskulama. Ali on je, uz pomoć njemu sklonih medija, uspio o sebi stvoriti sliku nadnaravne veličine, i kod kuće ali i u inozemstvu.”

Modi kao event-menadžer

G20 u "svakom kutku Indije" Foto: Channi Anand/AP/dpa/picture alliance

Hindu-nacionalist Narendra Modi je, a to kažu čak I njegovi kritičari, genijalni "self-marketer”, čovjek koji se zna dobro „prodati" u javnosti, on je takoreći vrhovni event-menadžer u Indiji. Sve što Modi kaže zvuči veliko, patetično, značajno: „Moramo sklopiti novi pakt kako bi ispunili snove 1,4 milijarde naših zemljaka. Kada se podigne indijsku trobojnicu 2047. godine, svijet će hvaliti razvijenu Indiju."

Kritika na račun Modijevog stila vođenja zemlje, njegov odnos prema opoziciji, njegova politika prema vjerskim manjinama poput muslimana – sve to, čini se, pada u drugi plan, sve to je zasjenio premijer koji predvodi indijsko predsjedanje skupinom G20. A G20 je već sad dio političkog naslijeđa 72-godišnjeg premijera, kaže novinar Hartosh Singh Bal: „Puno tih različitih slika gospodina Modija s političkim liderima skupine G20 s vremenom će u medijima postajati sve veće i veće. I to će biti sve što će ostati iza njega."

Peter Hornung, ARD New Delhi

