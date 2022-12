Eva Kaili i priča kao na Netflixu

Afera oko moguće korupcije u Europskom parlamentu je dostojna uzbudljive televizijske serije. Tu je najprije atraktivna, lukava prvoosumnjičena Eva Kaili koja je na vrhuncu svoje meteorske karijere od televizijske voditeljice postala dopredsjednicom Europskog parlamenta, uz nju i njen, podjednako atraktivan mladi partner Francesco Giorgi, također djelatnik Parlamenta. Tu je onda i nešto stariji, bivši eurozastupnik Antonio Panzeri koji je po svemu sudeći vukao sve konce.

A onda je tu i obitelj: svom ocu je Eva Kaili naložila „uhvatiti maglu“ s torbama punim novca, a po svemu sudeći su umiješane i supruga i kćerka Panzerija - Belgija od Italije traži njihovo izručenje.

Antonio Panzeri, osnivač nevladine udruge

Sve se vrti oko nevladine organizacije znakovitog naziva Fighting Impunity (Borba protiv nekažnjivosti) koju je osnovao Panzeri u Bruxellesu i koja se teoretski zalagala za kažnjavanje ratnih zločinaca. Kako se čini, njena glavna zadaća je bila zastupanje interesa „jedne države u Perzijskom zaljevu", kako se čuje iz belgijskog državnog odvjetništva. Mediji pokazuju prstom na Katar, državi o kojoj je i Eva Kaili u EP održala izrazito pozitivan govor, a sastajala se i s dužnosnicima te zemlje. Ali čini se da je bilo veze i s jednom zemljom nešto dalje od Perzijskog zaljeva, Marokom.

„Dolazio tek na čašicu razgovora..."

Istraga navodno traje već godinu dana, a u pretresu je zaplijenjeno ukupno 1,5 milijuna eura u gotovini. Optužba glasi: korupcija, pranje novca i stvaranje zločinačke organizacije. No nije isključeno da je u toj raboti bilo i drugih.

Na primjer bivši europski povjerenik Grk Dimitris Avramopoulos koji je od zločinačke nevladine udruge dobio 60.000 eura za njegovu djelatnost u nadzornom odboru. Bivši europski povjerenik za unutrašnje poslove i migraciju je navodno napustio Udrugu još početkom 2022., a i Europska komisija se požurila objaviti kako je taj grčki političar i nakon svoje karijere održavao veze sa svojim bivšim kolegama u EK, ali samo da bi „malo probrbrljao“, a ne da bi lobirao.

Da, teoretski zadaća potpredsjednice EP jest održavati i međunarodne kontakte, ali...

Ima i drugih europskih političara koje internetska stranica organizacije Fighting Impunity još uvijek navodi kao članove nadzornog odbora, ali koji uglas tvrde kako nikad nisu dobili niti eura i kako već godinu dana nemaju ništa s njom.

S druge strane, EK je objavila kako ova nevladina udruga nije niti navedena u registru lobista i zastupnika jer navodno „nije nikad niti tražila kontakt" s europskim povjerenicima i službama Komisije.

„Kako bez mame?"

Kad se čuje obrana Eve Kaili, teško je zadržati suze: ona je nedužna, ništa nije znala, a uopće nije znala niti za vreće s novcem u njenom stanu. Kako netko može pomisliti držati je u istražnom zatvoru kad upravo u ovim blagdanskim danima njena dvogodišnja kćerkica treba svoju mamu?

Nadležni sud nije bio impresioniran: određen je produžetak pritvora za još mjesec dana, detalji obrazloženja nisu prodrli u javnost. I tata djevojčice, partner Kaili ostaje u pritvoru tako da će blagdane provesti s djedom, već spomenutim kurirom s novcemkoji može biti sretan što i on nije iza rešetaka.

A da pogledate malo bolje i kod sebe? Tko zna što će se naći, jer Kaili uopće nije znala da je tako nešto u njenom stanu.

Mediji se natječu „iz povjerljivih izvora“ dobiti više informacija o istrazi, ali neke navode izrijekom osporavaju i odvjetnici optuženih. Tako se čuje kako je partner Eve Kaili svu krivicu preuzeo samo na sebe i na sve ostale optužene kako bi oslobodio Kaili. S druge strane, bivša potpredsjednica EP je preko odvjetnika optužila životnog partnera iz Italije za „izdaju".

I Katar se trudi odbiti svaku umiješanost u ovaj skandal i korupciju, upozoravajući kako bi to moglo „imati posljedice“ za odnose EU s tom bogatom zemljom. To će imati u svakom slučaju jer se i Europski parlament užurbano trudi „oprati ruke": odluka o ukidanju viza za Katar je odgođena do daljnjeg, a i dužnosnici te zemlje se radije izbjegavaju.

Ima toga još?

Kad je riječ o samoj Evi Kaili, još daleko prije svake sudske presude njena politička karijera izgleda završena: ne samo da ju je EP izbacio iz predsjedništva, nego je isključena i iz grčke stranke Pasok.

Predsjednica parlamenta, Maltežanka Roberta Metsola najavljuje „velike reforme“ i o evidenciji lobističkih organizacija, baš kao i više pažnje što dužnosnici to čine „u slobodno vrijeme“. Jer kako se čini po izjavi Metsole, možda toga ima i još: nadležne službe EU već neko vrijeme blisko surađuju s belgijskim vlastima na otkrivanju "sumnjive kriminalne mreže", rekla je predsjednica Europskog parlamenta.

Predsjednica EP najavljuje čistku, ali spominje i "suradnju s istražiteljima" - je li misli na ovaj ili slijedi novi skandal?

Sada se čuje o još jednoj mogućoj „talijanskoj mreži“ gdje je i jedan sindikalni dužnosnik te još nekoliko eurozastupnika i dužnosnika Parlamenta, a većina njih su navodno Talijani. Povrh svega, Panzeri je osnovao i još jednu udrugu za koju se sad živo zanimaju i istražitelji i mediji.

Bilo bi možda previše lijepo da iza čitave istrage stoji državni odvjetnik neosporivog integriteta, ali kako piše belgijski list La Libre, to je po svemu sudeći istražni sudac Michel Claise kojem je osobit izazov borba protiv velikih i moćnih. Ali je i sklon „malčice nategnuti“ zakone i propise – i koji nije uvijek uspješan u svojim optužbama.

A da raspustimo EP?

A tu je onda i politika: na sastanku na vrhu EU su čelnici država ili vlada izrazili „zaprepaštenje“ i „ogorčenost“ napadom na temeljne demokratske institucije EU, ali tu je odmah i mađarski premijer Viktor Orban predložio da se čitav Europski parlament, dakle jednina demokratski izabrana institucija EU raspusti kako bi se povratilo povjerenje u europske institucije.

Umjesto toga, mađarski premijer predlaže novu instituciju, skupštinu parlamentarnih zastupnika gdje bi parlamenti članica slali svoje predstavnike. Ili kako to biva, rodbinu, prijatelje i zaslužnike.

U svakom slučaju, o Kaili i društvu ćemo još mnogo toga i još dugo slušati: mjesecima, možda i godinama...

