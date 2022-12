Streloviti uspon Eve Kaili

Lokalni izbori su Grčkoj svojevrsna odskočna daska, idealna za „prebacivanje“ na neku važniju funkciju. Početkom ovog stoljeća su mnogi birači vapili za svježim licima. U Ateni je stanoviti Alexis Tsipras postao lice s naslovnice nakon što je 2006. kandidirao za dužnost gradonačelnika i osvojio više od 10% glasova za svoju ljevičarsku stranku. On je 2015. postao premijer i četiri godine je vladao Grčkom.

U Solunu, drugom po veličini grčkom gradu, baš u to vrijeme se počelo pričati o jednoj mladoj ženi – o Evi Kaili. Studentici arhitekture, koja je od 2002. bila gradska vijećnica kluba socijaldemokratskih zastupnika kasnijeg ministra sigurnosti Spirosa Vougiasa, koji predaje na Sveučilištu gdje je i zapazio Kaili. Mlada socijalistkinja je postala najmlađa gradska vijećnica u povijesti Soluna – te “osim toga i najljepša gradska vijećnica”, pisao je grčki list Proto Thema.

Smije li neka političarka dobro izgledati? Reducira li se Evu Kaili na njezinu vanjštinu? To su pitanja koja će zauvijek pratiti mladu Grkinju u njezinoj karijeri. U jednom kasnijem intervjuu s atenskim tjednikom Parapolitika ona je rekla: "Bilo je teško suočiti se s tim mentalitetom. Ali tako sam i naučila da si postavljam veće ciljeve. Možda se ne bih toliko trudila kada ne bih morala nešto dokazivati."

Lijepa vijećnica

Giorgos Papandreou

Njezin prvi mentor, Spiros Vougias, na glasu je kao profinjeni bonvivan, kojemu su strane političke stranputice. Ali on ima itekako dobar odnos s novim šefom socijalističke stranke PASOK Giorgosom Papandreouom. A od toga profitira i svježe izabrana gradska vijećnica. Na parlamentarnim izborima 2004. Eva Kaili je osvojila parlamentarni mandat za socijaliste – kao jedna od najmlađih zastupnica u povijesti Grčke. Bilo je to ogromno iznenađenje. Ali morala je odustati od mandata.

Na temelju Izbornog zakona, stranački šef Papandreou se smio kandidirati u više izbornih okruga, te tek nakon objave rezultata odlučiti koji okrug će se „računati“. Usprkos svim očekivanjima, on se odlučio upravo za Solun. I tako je Kaili ostala bez ulaska u parlament u Ateni.

Kratki izlet u novinarstvo

Nakon toga je nesuđena parlamentarka počela s gradnjom karijere TV-voditeljice, apsolvirala je šestomjesečni kurs u atenskom "Ergastiriju (laboratoriju) za novinarstvo". Na toj privatnoj školi su obučavane generacije i generacije grčkih novinara. Obuka nije lagana. Apsolventi škole često počinju od nule, moraju odrađivati i po nekoliko slabo plaćenih poslova dok se ne uspiju etablirati na žestokom atenskom medijskom tržištu. Kaili ipak nije prijetila takva sudbina. Već i prije završetka tečaja, ona je dobila priliku da vodi podnevni magazin vodeće grčke TV-postaje MEGA. Kvote su vrlo dobre.

U jednom kasnijem MEGA-intervjuu mlada političarka u usponu je govorila o tome da je bila „tužna“ kada je Papandreou za sebe zahtijevao mandat osvojen u Solunu. On je, rekla je, donio tu odluku očito i zbog toga što je očekivao da će mu mlada zastupnica praviti manje problema nego neki stariji, etablirani socijalisti. Je li to bio verbalni udarac na račun šefa? U svakom slučaju Kaili je rekla da se tada osjećala „motivirano i prkosno".

Seksistički napad…

A njezina šansa je došla nešto kasnije. Eva Kaili je 2007. ponovno osvojila parlamentarni mandat, ali tada ga je smjela i zadržati. Mnogi stranački kolege su je dočekali sa skepsom. Ton je postao dosta grub tijekom grčke dužničke krize. Nakon što je premijer Papandreou u 2011. najavio referendum o uvjetima koje su diktirali vjerovnici Grčke, nakon čega su ga kritizirali partneri iz EU-a, došlo je do raskola s ministrom financija Evangelosom Venizelosom. Kaili je iznenađujuće stala na stranu Venizelosa, nakon čega se našla na meti „paljbe“ brojnih starijih socijalista. Na kriznoj sjednici Kluba zastupnika PASOK-a, tadašnji glavni tajnik partije Sokrates Xinidis mladu je parlamentarku nazvao „kurvom“.

Premijer Papandreou nije smatrao da treba reagirati. Iako je Kaili zahtijevala pokretanje unutarstranačkog disciplinskog postupka, taj verbalni napad nije nikad bio kažnjen. Xinidis je u međuvremenu napustio politički scenu. U jednom kasnijem intervjuu s listom To Vima Kaili je rekla da se on prije svega trebao ispričati svojim biračima.

Nova karijera u Europi

Na europskim izborima 2014. za socijalistkinju Kaili počinje novo poglavlje. Ona je postala zastupnica PASOK-a u Bruxellesu. EU-zastupnici iz Grčke se obično često trude postati članovi prestižnog Odbora za vanjske poslove, no Kaili se fokusira radije na industrijsku i trgovinsku politiku. Bez obzira radi li se o digitalizaciji, elektromobilnosti ili geo-blockingu, Kaili je uvijek tu negdje – pa i kao predsjednica utjecajnog Panela za upravljanjem budućnosti znanosti i tehnologije (STOA). U siječnju ove godine je Grkinja velikom većinom glasova izabrana na funkciju dopredsjednice Europskog parlamenta.

Nikos Androulakis (u sredini)

Među zastupnicima PASOK-a u Bruxellesu je i Nikos Androulakis, mladi inženjer s Krete. Njih dvoje se jako razlikuju: Androulakis potječe iz skromnog okruženja, na prvi pogled se radi o povučenoj osobi, kao političar on se zalaže za povratak socijalističkim vrijednostima. A da on ipak raspolaže itekako i političkim talentom, to je postalo jasno najkasnije u prosincu 2021., kada je Androulakis izabran za novog predsjednika grčkih socijalista – pritom je porazio i bivšeg premijera Papandreoua.

Nakon toga se mijenja odnos snaga u Bruxellesu. Kaili se naime u ranijim godinama mogla nazivati „predsjednicom PASOK-ovog kuba zastupnika u Europskom parlamentu“, ona je u stvarnosti bila šefica frakcije koja broji dvoje zastupnika. A sad je njezin šef – Androulakis. Grčki tisak nakon toga često piše o svađama njih dvoje. Tijekom ljeta je uslijedio i raskol, kada se Androulakis proglasio žrtvom afere oko prisluškivanja, nakon čega se Kaili distancirala od njega.

"Trojanski konj”

Nakon objave najnovijih optužbi zbog korupcije, šef socijalista je reagirao vrlo brzo. Kaili je izbacio iz stranke i pritom je nazvao „Trojanskim konjem konzervativaca“, koji trenutno vladaju Grčkom. Korupcijski prigovori su bili kap koja je prelila čašu, kaže Androulakis atenskoj TV-postaji Alpha, pritom nije otkrio nikakve detalje. Jesu li sumnje oko korupcije utemeljene ili ne? Šef socijalista o tome ne želi javno prosuđivati.

Njegov zaključak: “Ja nisam sudac, ja to ne znam, ali morao sam donijeti odluku kako bih zaštitio našu stranku.”

