EU izbori: „Mi smo osveta Rumunja!“

Stranačka središnjica AUR-a u centru glavnog grada Rumunjske ukrašena je rumunjskom zastavom i plakatom boje zlata sa stranačkim amblemom i parolom: „Obitelj, nacija, vjera, sloboda". Stranačka boja je zlatna, na rumunjskom se to kaže „aur" a istodobno je to i skraćenica za „Alianta pentru Unirea Romanilor“ – Savez za ujedinjenje Rumunja. San ove stranke, osnovane 2019. jest ujedinjenje Rumunjske s Republikom Moldavijom. Ta zemlja u kojoj stanovništvo govori uglavnom rumunjski bila je dio Rumunjske dok je nije pripojio Sovjetski Savez 1940, to je stranačko obrazloženje za postavljanje tog cilja.

U ispitivanjima javnog mnijenja se AUR sa 17 posto podrške nalazi na drugom mjestu, iza saveza dvije velike vladajuće stranke PNL-a i PSD-a koje zajedno imaju 45 posto podrške.

„Patriotizam i suverenost"

AUR se smatra nacionalističkom, desničarsko-populističkom i pravoslavno-kršćanskom strankom. Alin-Sorin Sandu je naziva „jednostavno konzervativnom". Ovaj 46-godišnji političar je 2020. bio kandidat AUR-a za gradonačelnika u Amari, gradiću od 7.000 stanovnika na jugoistoku zemlje. I na iznenađenje svih je pobijedio. On kaže da je uspjeh došao zato što ga u gradu svi znaju, zbog toga što su on i njegova velika obitelj iz tog grada. I on razmišlja tako kako razmišlja većina ljudi u mjestu: „Želim naglasiti da AUR nije ekstremistička snaga i mi nismo protiv Europske unije. Riječ je o patriotizmu, suverenosti, o tome da očuvamo našu rumunjsku kulturu unutar te Europe".

„Mi nismo stranka! Mi smo branitelji domovine! Mi smo osveta Rumunja onima koji 34 godine vladaju i razaraju našu zemlju". Ovo je izjava koju je dao šef stranke AUR George Simion na stranačkom skupu održanom u Bukureštu sredinom svibnja u okviru predizborne kampanje uoči izbora za Europski parlament

Simion se rado pokazuje u javnosti s baseball kapom poput Donalda Trumpa. Kaže da želi prenijeti njegov princip u rumunjsku politiku: „Romania first" – i zahtjeva manje moći za Europsku uniju.

Simon smatra da neke druge članice Europske unije tretiraju Rumunjsku kao drugorazrednu zemlju. Pritom se ta kritika fokusira prije svega na Austriju koja još uvijek blokira pristup Rumunjske Šengenskom sporazumu.

Entuzijazam prema Europskoj uniji je u Rumunjskoj poprilično ograničen. Anketa Eurobarometra po nalogu Europskog parlamenta pokazala je da 50 posto Rumunja povezuju EU s pozitivnim imidžom. To je nešto iznad prosjeka unutar Europske unije.

George Simion Foto: Robert Ghement/EPA-EFE

Ljudi osjećaju da vladajuće stranke nisu vjerodostojne

Od 2021. u Rumunjskoj su na vlasti dvije stranke koje su do tada bile politički protivnici. Liberalno-konzervativni PNL predsjednika države Klausa Iohannisa pokušao je isprva formirati reformsku koaliciju. Ali okupljene stranke su se posvađale, pa je u vrijeme pandemije koronavirusa i potom rata u Ukrajini oformljena stabilna koalicija sa solidnom većinom. Tako je nastala koalicijska vlada sa socijaldemokratskim PSD-om. Ta stranka je proistekla iz bivše komunističke stranke i dugo je bila na vlasti. PNL je tu stranku u prošlosti stalno optuživao za korupciju i nepotizam.

Brojni Rumunji su stekli dojam da nova vlada nije uvjerljiva i da PNL i PSD nastavljaju sa sustavom korupcije. To je važan razlog za jačanje AUR-a. Stranka je posebno popularna kod mlađih muškaraca niže obrazovne razine. U starosnoj grupi od 18 do 36 godina ankete daju AUR-u čak 36 posto podrške.

Rasističke izjave

Izgleda da mnogim biračima ne smeta to što političari AUR-a rado daju rasističke izjave. Tako je tijekom šetnje kroz Amaru gradonačelnik Sandu ponosno pokazao što je u gradiću izgrađeno novcem Europske unije: škola, vrtić, pješčana plaža na jezeru, sanitarna postrojenja. U Amari se nalaze i toplice poznate po izvorima ljekovitog blata koje sadrži sumpor.

Na snimci se pojavljuju dva radnika azijskog izgleda. Oni rade u toplicama, objašnjava Sandu: „Dobro je da su tu, mi imamo premalo radnika". Ali prema njegovim riječima „njihova krv“ se razlikuje od „rumunjske krvi“ pa će se, kako kaže, sljedećih godina rumunjska kršćanska tradicija sve više gubiti.

(ARD/Tagesschau)