Zemlja smrti zbog nemara i korupcije

Čovjek iz Crevedije, gradića koji se nalazi samo 25 kilometara sjeverno od rumunjske prijestolnice Bukurešta, dvije godine se žalio svim lokalnim vlastima na jak miris plina u njegovom dvorištu. Nitko ga nije shvaćao ozbiljno. Do trenutka kada su u subotu, 26.8.2023. godine, vatrogasci došli u njegovu ulicu. I policija. I vozila hitne pomoći. Konačno. Nažalost, za tog čovjeka su stigli prekasno. Umro je od posljedica srčanog udara nakon što je vidio kako mu se žena zapalila nakon eksplozije u susjednom dvorištu. Zadobila je teške povrede, 95 posto kože joj je izgorjelo. Dan kasnije i ona je umrla.

U dvorištu pored kuće u kojoj su supružnici živjeli i umrli, godinama je bila postaja za autoplin. Tu su se punili automobili ili plinske boce za privatne sustave grijanja - pod upitnim sigurnosnim uvjetima. Tijekom inspekcijskog nadzora 2020. godine, nadležni organi su utvrdili da stanica ne poštuje sigurnosne propise i oduzeli su joj dozvolu za rad. Vlasnici su zatvorili ulaz i nastavili raditi iza ograde: mušterijama se kao i ranije točio plin, uz pomoć improviziranih pumpi.

Te subote uvečer zapalio se plin koji je izlazio iz jedne takve improvizirane pumpe. Ne zna se što je bio uzrok: cigareta, možda velika vrućina? Najprije je eksplodirala cisterna iz koje se plin punio u kontejnere, a kasnije su u zrak odletjele i bačve s komprimiranim plinom. Više od 50 ljudi je povrijeđeno. Većina njih su spasitelji koji su došli na mjesto nesreće i pokušali ograničiti efekte prve eksplozije - vatrogasci, bolničari i žandari. Mnogi od povrijeđenih su u teškom stanju, a neki stradali u požaru su vojnim avionima prebačeni u inozemstvo, gdje se nalaze na liječenju u specijalnim klinikama.

Spasilačke ekipe na mjestu nesreće u Crevediji Foto: Daniel Mihailescu/AFP via Getty Images

Sve ovo probudilo je sjećanja na katastrofalni požar u bukureštanskom noćnom klubu Colectiv 2015. godine. Tada je poginulo 65 uglavnom mladih ljudi, a oko 150 ih je povrijeđeno. Vlada socijaldemokratskog premijera Viktora Ponte morala je podnijeti ostavku nakon masovnih uličnih protesta.

Katastrofa iz Crevedije se mogla izbjeći. Jer, ono što se dogodilo u Crevediji kod Bukurešta još je jedna od mnogih simptomatičnih situacija za Rumunjsku. Državne institucije su potpuno deprofesionalizirane – kroz korupciju, politizaciju i partijske intrige, nepotizam, nekompetentnost - ali i ravnodušnost.

„Nemam više zraka!"

U Rumunjskoj kuće izgore do temelja jer su ceste koje vode do njih često loše isplanirane i preuske da bi vatrogasna vozila mogla prići mjestu nesreće. Vozila hitne pomoći stižu tri puta kasnije nego što je predviđeno protokolom, jer su mnogi putevi ka udaljenim zajednicama, koji su deklarirani kao asfaltirani, zapravo teško prohodni seoski ili šumski putevi. Umjesto toga, asfaltirana su dvorišta ili avenije koje vode do velebnih kuća dobro uvezane seoske „elite".

Pacijenti umiru u bolnicama jer su im rane zaražene klicama koje su se nastanile u zidovima soba. Ili zato što bolesne ignoriraju upravo oni koji bi se trebali brinuti o njima i spašavati ih.

Sredinom kolovoza ove godine jedna mlada žena umrla je u bolnici u Botosaniju, gradu oko 450 km sjeverno od Bukurešta, u blizini granice s Ukrajinom. Dvadesetpetogodišnja majka troje djece u trećem mjesecu trudnoće primljena je uvečer s bolovima i obilnim krvarenjem i umrla je sedam sati kasnije jer nitko nije intervenirao da joj pomogne tijekom noći. „Nemam više zraka!" - to je bila njezina posljednja poruka obitelji. Liječnici i bolničko osoblje krivnju prebacuju jedni na druge, a sve istražuje javni tužitelj.

Samo nekoliko tjedana ranije, u srpnju 2023. godine, odbili su primiti tu mladu ženu u poodmakloj trudnoći u bolnicu - porodila se praktički na ulici - slučaj, koji je pored sumnje na zanemarivanje, izazvao sumnju i na moguću diskriminaciju. Žena naime pripada romskoj manjini.

„Nemoj blokirati liniju!"

Takvi i slični incidenti često izazivaju zgražanje. Petnaestogodišnja tinejdžerka koju je oteo seksualni prijestupnik uspjela je pozvati hitnu pomoć na 112, ali su joj samo odbrusili: „Nemoj bespotrebno blokirati liniju". Malo kasnije otmičar ju je ubio.

U Rumunjskoj istraživački novinari redovito otkrivaju slučajeve u kojima se starije osobe s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom zatvara u objekte poput logora, u užasnim uvjetima. Takvi „domovi“ često primaju ozbiljnu financijsku podršku politike, ali novac nestaje u mračnim kanalima korupcije i nepotizma.

Rumunjski mediji su donedavno pratili slučaj jednog drogiranog mladog vozača koji je uletio u grupu mlađih turista u jednom crnomorskom gradu. Dvije osobe su poginule, a nekoliko ih je hospitalizirano s povredama. Vozača su prije toga dva puta zaustavljali policajci koji su ignorirali njegovo očigledno problematično ponašanje. Nije bio podvrgnut ni testu na drogu i dozvoljeno mu je da nastavi s vožnjom. Sada se o tom slučaju vodi istraga.

„Svi su znali!"

No, da se vratimo na nedavnu katastrofu, na eksplozije i požar na lokaciji koja nije imala dozvolu rada pune tri godine. O neregularnostima na plinskoj stanici obaviješteno je sedam državnih institucija. Svi su znali o čemu se radi. Svi su to znali.

Vatrogasci često ne mogu prići mjestu nesreće jer su ceste preuske... Foto: Cristian Gherasim/DW

Ali, posao s plinom u Crevediji je nastavio cvjetati. Prije tri godine, otac glavnog dioničara te kompanije postao je gradonačelnik (kao kandidat vladajuće Socijaldemokratske partije PSD) mjesta na jugu Rumunjske. Od tada se promet kompanije udeseterostručio. Razlog tako snažnog komercijalnog uspjeha bili su velikodušni ugovori s javnim institucijama.

Naime, državne institucije izbjegavaju kontrolirati takve kompanije kako ne bi ometale poslovanje. Često su inspektori bivši bliski suradnici utjecajnih političara. A nezakonite radnje se ne kažnjava. A ako inspektor ima hrabrosti iznijeti pritužbe, često ga „umiruju”: „Prijatelju, gledaj svoja posla, hoćeš li da te odvedemo na kraj svijeta?"

Tako da su u većini slučajeva tragedije u Rumunjskoj samo vrhunac dugog i složenog lanca korupcije. A oni koji su u sve to umiješani vjeruju da nikada neće biti razotkriveni i da mogu raditi što im je volja. Promatrači čak govore o državnom sudioništvu i mafijaškim strukturama u državnim institucijama.

