EU će proširiti sankcije protiv Irana

„Ministri pozivaju sve aktere u regiji da odstupe s ruba provalije!" Ovim dramatičnim riječima, je predstavnik EU-a za vanjske poslove Josep Borrell apelirao na Iran i Izrael nakon izvanrednog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a održanog preko video-veze.

Josep Borrell je rekao da direktan i bez presedana napad Irana na Izrael predstavlja odlučujuću eskalaciju. Sada je cilj da se izbjegne daljnja eskalacija. Politička šahovska partija udara i protuudara mora završiti, inače će Bliski istok skliznuti u rat punih razmjera. To nitko ne želi, kaže Borrell. Ministri vanjskih poslova EU-a su u potpunosti suglasni, rekao je visoki predstavnik EU-a, sugerirajući da se od Izraela i Irana očekuje suzdržanost.

Proširenje sankcija Iranu

Neki ministri, uključujući šeficu njemačkog ministarstva vanjskih poslova Annalenu Baerbock, pozvali su na strože sankcije protiv teokratskog režima u Iranu.

Savezna ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock ponovo odlazi na Bliski istok Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Josep Borrell je rekao da se sada razmatra proširenje opsežnih sankcija koje već postoje. Tako bi sankcije protiv iranske proizvodnje bespilotnih letjelica, koje su ranije bile usmjerene na isporuke Rusiji, trebale biti proširene na cijelu regiju Bliskog istoka. Odluke o tome trebale bi biti donesene sljedećeg tjedna.

Drugi ministri su predložili uvođenje sankcija iranskoj Revolucionarnoj gardi, elitnoj vojnoj postrojbi. Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku je istakao da su ove sankcije na snazi od prošle godine. Svrstavanje Revolucionarne garde među terorističke skupine, slično Hamasu, do sada nije uspjelo zbog pravnih prepreka. Za formalno uvrštavanje na popis mora postojati neki konkretan čin Revolucionarne garde u državi članici EU-a. Do danas nije prijavljen nijedan takav slučaj, rekao je Borrell. I to će ponovo provjeriti odvjetnici Europske komisije.

Borrell: „Ne smijemo zaboraviti Gazu"

Josep Borrell je ranije pohvalio putovanje Annalene Baerbock u Izrael. Po riječima španjolskog političara, ona bi tamo možda mogla utjecati na nešto, jer Njemačka ima jaku vezu s Izraelom.

Borrell, kojega u Izraelu vide kao previše bliskog Palestincima, naglasio je u Bruxellesu da EU čvrsto stoji na strani Izraela da se obrani od napada Irana.

„Ali ne smijemo zaboraviti humanitarnu katastrofu u Pojasu Gaze", rekao je visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku. On je ponovio zajednički poziv ministara EU-a na hitan i trajni prekid vatre u Pojasu Gaze kako bi se oslobodili izraelski taoci iz ruku terorista Hamasa i omogućilo opskrbu civilnog stanovništva.

G7 nastavlja razgovarati o bliskoistočnoj krizi

Ove srijede diplomatska karavana kreće na talijanski otok Capri u Napuljskom zaljevu. Kako je već ranije planirano, tamo će se sastati ministri vanjskih poslova sedam najvažnijih zapadnih industrijaliziranih zemalja, kao i predstavnik EU-a Josep Borrell.

Zemlje članice skupine G7

Na živopisnom turističkom otoku na vrhu dnevnog reda bit će Iran, Izrael, Hamas, situacija u Pojasu Gaze i krize na Bliskom istoku, kažu talijanski diplomati. A zapravo je ruski agresorski rat protiv Ukrajine i daljnja potpora Kijevu trebala biti glavna tema.

G7 će pozvati Iran da se suzdrži od daljnjih napada na Izrael. Iranski program nuklearnog naoružanja također će ponovo biti kritiziran od strane skupine G7, kao što je to bilo na svakom sastanku vodećih industrijskih zemalja u posljednjih 20 godina.

Izrael treba priznati da je bio u stanju uspješno odbiti iranski napad i da nije potreban nikakav uzvratni udar bilo koje vrste. Šefovi država i vlada skupine G7 su već postavili ovu liniju na video konferenciji tijekom vikenda.

Tko će dati više pomoći Ukrajini

Kada se radi o Ukrajini, američki ministar vanjskih poslova Anthony Blinken trebao bi objasniti kako bi njegova administracija uspjela nadići blokadu republikanaca u američkom Kongresu. Jer, 60 milijardi eura vojne i proračunske pomoći Ukrajini ne može se isplatiti. Do kraja tjedna trebalo bi doći do novog pokušaja glasovanja u Predstavničkom domu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje veću pomoć Zapada Foto: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Europski partneri iz G7, Francuska, Velika Britanija i Njemačka, kao i Kanada i Japan, mogli bi objaviti da li će i kako povećati pomoć Ukrajini.

Prema talijanskim diplomatima, japanska ministrica vanjskih poslova Yoko Kamikawa mogla bi izjaviti da Japan isporučuje više projektila i krstarećih raketa SAD-u. Amerikanci bi zauzvrat mogli predati ukrajinskoj vojsci oružje proizvedeno u SAD-u. Ovo indirektno sudjelovanje Japana u opskrbi Ukrajine trebalo bi biti u skladu s japanskim ustavom, koji zabranjuje izravne isporuke zaraćenim stranama.

Zelenski zahtijeva da Zapad brani Ukrajinu kao što je branio Izrael

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je apelirao na zapadne partnere da osiguraju hitno potrebnu protuzračnu obranu od ruskih dronova i raketa. Predsjednik Zelenski je rekao da zapadni saveznici trebaju braniti Ukrajinu kao što su branili Izrael od iranskih napada.

Italija je domaćin sastanka skupine G7, Annalena Baerbock, Antonio Tajani i Melanie Joly na jednom ranijem sastanku Foto: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Domaćin susreta skupine G7, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, odbacio je usporedbu Zelenskog. „Situacija u Izraelu je potpuno drugačija nego u Ukrajini. Jordansko zrakoplovstvo je poletjelo jer su iranske bespilotne letjelice i rakete letjele iznad njihovog teritorija, Amerikanci i Francuzi su letjeli svojim zrakoplovima jer imaju baze u toj regiji", rekao je Antonio Tajani za agenciju ANSA.

U ratu Rusije protiv Ukrajine oni nisu strana, već štite istočnu granicu NATO-a. „Ne možemo više jer nismo u ratu s Rusijom i ne ispaljuju se rakete i bespilotne letjelice na zemlje NATO-a", rekao je talijanski ministar vanjskih poslova.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.