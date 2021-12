Esch slavi Luksemburg bez granica

Nigdje u Luksemburgu se ne susreću prošlost i budućnost kao u Eschu. Pored odavno ugašenih visokih peći podignute su moderne sveučilišne zgrade s blistavim fasadama, stare industrijske građevine stoje pored atraktivnih stambenih zgrada. A na ulicama je internacionalna atmosfera.

U tom drugom po veličinu gradu u Luksemburgu živi 120 nacija. Esch kao Europska prijestolnica kulture 2022. nadovezuje se na tu raznolikost pod motom „Remix Culture".

Grad na jugu Luksemburga u program je uključio čitavu regiju. Više od 160 projekata s preko 2.000 događaja realiziraju se djelomično i prekograničnom suradnjom s francuskim općinama.

„To je velika šansa za Esch i za cijelu regiju", kaže Georges Mischo, gradonačelnik tog grada i ujedno predsjednik projekta Esch2022.

Esch i regija

Do sada su poklonici kulture uvijek odlazili u glavni grad Luksemburga, kaže on. To bi se sada trebalo promijeniti: „Esch2022 je za nas odskočna daska."

Crkva svetog Josipa

Na programu su kazališne predstave, izložbe, ples, performansi, radionice i digitalna umjetnost – s različitim težištima u mjestima koja sudjeluju u programu. U Luksemburgu je to 11, a u Francuskoj osam općina. Programom je, dakle, obuhvaćena regija od oko 200.000 ljudi.

Tematski se program koncentrira na ono što povezuje regiju. Zajednička povijest razvoja rudarstva i teške industrije, kulturna raznolikost i vizija Europe bez granica. Ispreplitanjem različitih kategorija (umjetnost, Europa, priroda) trebalo bi nastati nešto novo, a javnost bi se trebalo potaknuti na sudjelovanje u programskim sadržajima.

Organizatori su pripremili šarenu ponudu za sva čula – od Europskog festivala fantastike, kulinarskog „Ukusa regije“, prekograničnog kazališta, izložbe o industrijskom naslijeđu, moderne glazbe pa sve do „Festivala vatre".

Doseljenička i višejezična priča

Osim toga, Esch2022 poziva na obilazak pogranične regije, pod čijim se zelenilom kriju rude. „Na jugu Luksemburga je prvobitno počelo doseljavanje u zemlju, a time i to što nas čini", kaže luksemburška ministrica kulture Sam Tanson.

Esch je nekada bio poznat kao grad rudara

Od početka iskopavanja željezne rude u drugoj polovici 19. stoljeća u regiju sa crvenom zemljom punom željeza počele su pristizati tisuće radnika iz drugih zemalja. Danas skoro polovica od 650.000 stanovnika Luksemburga nisu Luksemburžani.

Velika svečanost otvaranja manifestacije Esch2022 planirana je za 26. veljače 2022. „Remix Opening" bi trebao započeti na trgovima, pozornicama i ulicama uz glazbu uživo, ples, svjetlosne instalacije i projekcije. „Participativno iskustvo" je poželjno. Svatko tko to želi, od uličnih glazbenika do cirkuskih artista, može dati svoj doprinos.

Mischo kaže da se već razmišlja o mogućem pogoršanju epidemiološke situacije: „Naravno, sve veće manifestacije korona dovodi u pitanje." On ne vidi probleme za izložbe, jer se može kontrolirati broj posjetitelja. Neke druge stvari se ne mogu provesti s dvometarskom distancom. „Ja sam optimističan, nadam se da će se situacija opet popraviti“, kaže Mischo.

Uoči službenog otvaranja već su u toku preliminarni programi. Lokalna umjetnička zajednica uključena je isto kao i umjetnici međunarodnog ranga. Programi se odlično uklapaju u regiju, kao višejezična kazališna predstava „Idiomatic". U gradskom kazalištu u Eschu pet glumaca će na pozornici govoriti pet različitih jezika.

Velika ulaganja

Za projekt Esch2022 s težištem na suvremenosti, grad je u preuređenja, renoviranje i infrastrukturu uložio 32 milijuna eura. Dodatnih deset milijuna grad je uložio u sam program, a država je izdvojila 40 milijuna eura.

Esch ima i svoju Aveniju Rock-and-Rolla

Važni izložbeni prostori bit će u Esch-Belvalu, u krugu bivše čeličane. Renovirana industrijska hala je rezervirana za medijsku umjetnost. Prva izložba će biti otvorena pod nazivom „Hacking Identity – Dancing Diversity", a pripremio ju je Centar za umjetnost i medije iz njemačkog grada Karlsruhe. A u staroj zgradi „Crna masa" (Massenoire), gdje je nastajalo lijevano željezo, bit će postavljena izložba o industrijskoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

U Eschu koji broji 36.000 stanovnika planirano je čak 80 projekata. Važna kulturna gravitacijska točka je četvrt u kojoj se nalaze nova Umjetnička hala, kazalište i bivše kino, koje je preuređeno u omladinsko i dječje kazalište. Osim toga, postoji i Kulturna tvornica, kao i bivša bolnica koja je postala rezidencija za umjetnike.

Prije pandemije organizatori su računali da će za godinu dana imati između milijun i milijun i pol posjetitelja. Esch2022 bi trebao unaprijediti regiju ne samo na kulturnom već i na turističkom planu.

Na Stazi crvenih stijena (Red Rock Trail) u dužini od 90 kilometara turisti će se moći diviti prirodi i smeđe-crvenkastom tlu.

Pored Escha, još dva grada 2022. nose titulu Europske kulturne prijestolnice: drugi po veličini litvanski grad Kaunas s preko 300 000 stanovnika te Novi Sad u Srbiji.

dpa

