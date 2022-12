Elon Musk: Samoproglašeni borac za slobodu mišljenja

Tehnološki milijarder i vlasnik Twittera Elona Musk upitao je korisnike te društvene mreže žele li oni uopće da Musk ostane na čelu kompanije? „Trebam li se povući s dužnosti šefa Twittera? Ja ću se držati rezultata ove ankete", napisao je on tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak (po srednjoeuropskom vremenu).

Korisnici Twittera mogu odgovoriti s „da" ili „ne". Anketa traje do ponedjeljka u 13:20. Musk nije pojasnio kada će podnijeti ostavku na dužnost šefa Twittera, ako to tako odluči većina sudionika ankete. „Nema još nasljednika", odgovorio je on na pitanje jednog korisnika Twittera o mogućoj promjeni na dužnosti šefa Uprave američke tvrtke. U trenutku pripreme ovog članka, 57% sudionika ankete je bilo za ostavku Muska, a 43% protiv.

Kritike zbog novih pravila

Prije pokretanja ankete, brojni korisnici su kritizirali Twitter zbog novih pravila kojima je korisnicima te društvene mreže ubuduće zabranjeno da preko svog naloga na Twitteru reklamiraju svoje profile na nekim drugim, konkurentskim platformama – na primjer na Facebooku, Instagramu ili Mastodonu. Taj potez je izazvao ogromno zgražanje čak i među onim korisnicima Twittera koji su u prošlosti s odobravanjem pratili poteze novog vlasnika Elona Muska.

A Musk je u jednom drugom tvitu priznao da je ipak otišao predaleko po pitanju ograničavanja slobode govora, te je obećao da ubuduće neće uvoditi nikakve dalekosežne promjene „pravila ponašanja" na Twitteru – prije nego što o tome uz pomoć online-ankete ne upita korisnike mreže: „Moja isprika. Neće se ponoviti." I odmah nakon toga je objavio anketu kojom korisnike pita treba li ostati na čelu Twittera ili ne. A tviterašima još poručio: „Pazi što želiš, jer ti se to možda i ostvari."

Suspenzija nekolicine novinara

Twitter je proteklih dana izazvao buru protesta nakon što je ta platforma suspendirala naloge nekoliko poznatih američkih novinara koji su u svom radu izvještavali o – Musku ili o Twitteru. Prije suspenzije nije bilo nikakvog upozorenja upućenog dotičnim novinarima. Twitter je prije toga suspendirao i nalog jednog korisnika koji već godinama objavljuje lokacije privatnog zrakoplova Elona Muska u stvarnom vremenu.

Jedan dio suspendiranih naloga je u međuvremenu ponovno reaktiviran. Ali kritike zbog tog poteza Twittera se ne smiruju. Mnogi korisnici platforme u posljednje vrijeme preko Twittera sve više reklamiraju alternativne društvene mreže popu Mastodona.

Twitter po mjeri Elona Muska

Musk je Twitter preuzeo u listopadu i od tada ga „kroji" po svojoj mjeri. U prošlosti se Musk često znao inscenirati kao neprikosnoveni borac za slobodu mišljenja. A na Twitteru je, nakon preuzimanja, znao propagirati teorije zavjere, a platformu je koristio i kako bi preko svojih tvitova popularizirao američke republikance.

Twitter se proteklih godina razvio u jednu od najvažnijih komunikacijskih platformi. Diljem svijeta vlade, državne institucije i političari koriste Twitter kao alat javne komunikacije.

