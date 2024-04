Britanska zabrana prodaje duhana budućim generacijama

U Velikoj Britaniji vlada želi zabraniti prodaju duhanskih proizvoda osobama rođenima 2009. godine i kasnije. I druge su zemlje nedavno ograničile pušenje. No mjera je vrlo kontroverzna.

Britanska vlada vjeruje u revoluciju: ako se predloženi zakon protiv pušenja usvoji, to bi moglo dovesti do toga da "cijela jedna generacija po prvi put postane potpuno nepušačka”. Svi koji su rođeni nakon 1. siječnja 2009., odnosno koji sadaimaju 15 godina ili manje, više ne bi mogli legalno kupovati duhanske proizvode, i to za ostatak života.

Takva generacijska zabrana pušenja prije je bila planirana samo na Novom Zelandu. Međutim, novi konzervativni premijer Christopher Luxon poništio je zakone protiv pušenja prethodne vlade u studenom 2023. prije nego što su uopće u potpunosti stupili na snagu.

Zabrana pušenja koja se sada planira u Velikoj Britaniji izaziva žestoke rasprave ne samo tamo nego i drugdje u svijetu. Dok za neke prevladavaju zdravstvene dobrobiti i socijalna olakšica, drugi se osjećaju pretjerano reguliranima i vide ugroženu osobnu slobodu.

Stručnjak: potpuna zabrana ima slabe izglede

U Njemačkoj, gdje je kanabis upravo legaliziran, vladin povjerenik za lijekove, Burkhard Blienert, kaže da bi druge zemlje mogle slijediti primjer i poduzeti još odlučnije mjere protiv konzumiranja duhana. Savezni ministar pravosuđa Marco Buschmann, pak, se izjasnio protiv zabrane pušenja poput one koja se planira u Velikoj Britaniji. Mišljenja je "da ne treba kolektivizirati pojedince do te mjere da se u nekom trenutku stekne dojam da svakodnevicu u potpunosti određuju država i politika".

Slično na ovu problematiku gleda i Bernd Werse, suosnivač i voditelj Centra za istraživanje droga na Goetheovom sveučilištu u Frankfurtu na Majni. "Meni to zvuči kao neka vrsta zabrane 2.0. Mislim da je takva potpuna zabrana problematična i ne obećava pretjerano."

I kad je riječ o drugim tvarima, građani sve više dolaze do zaključka da politika od zabrane nema mnogo koristi i da se droge konzumiraju, bile one legalne ili ne. "Ako duhan više nije dostupan u Velikoj Britaniji, to bi moglo odvratiti neke ljude od pušenja", predviđa sociolog Werse. "Ali ne bi trebalo biti teško nabaviti cigarete ili duhan, pogotovo ako se uzme u obzir da je duhan još uvijek legalan za starije osobe i slobodno dostupan i u susjednim zemljama."

I reklame su još uvijek dozvoljene Foto: Peter Endig/IMAGO

Cigarete i alkohol kao "povlaštene” droge

Međutim, Werse također ne vidi kontradikciju između strožih zakona o duhanu s jedne strane i nedavnog ublažavanja nekih prethodno ilegalnih opijata s druge strane poput kanabisa u nekoliko zemalja ili težih droga u Kanadi. "Za mene to nije kontradikcija jer je početna situacija potpuno drugačija." Dok su alkohol i cigarete obično dostupni i mogu se konzumirati posvuda, čak je i oglašavanje dopušteno u određenoj mjeri i nema ograničenja u dopuštenim količinama, ilegalne droge bile bi kazneno gonjene. "Dakle, to je samo malo približavanje pozicija vrlo zabranjenih tvari i onih koje su do sada bile dopuštene."

U načelu, ograničiti ovu "vrlo dopuštenu drogu" duhan više nego prije bi definitivno moglo imati smisla. Pušenje je vrlo često i izuzetno štetno za zdravlje, Svjetska zdravstvena organizacija čak govori o "duhanskoj epidemiji". Svake godine od pušenja umre osam milijuna ljudi, od kojih su 1,3 milijuna pasivni pušači.

"To više nema nikakve veze sa slobodnom voljom ili uživanjem."

Jedna od osoba koja je dobro upućena u mračnu stranu konzumiranja duhana je Karin Vitzthum, koja vodi Vivantes institut za prestanak pušenja i prevenciju pušenja u Berlinu. Ona objašnjava: "Ako uzmete 100 pušača, 90 njih će biti ovisnici. Oni bi možda voljeli biti pušači samo iz zabave, ali to više ne ide, puše 20 cigareta dnevno ili više. S alkoholom je obrnuto, ovdje je od 100 konzumenata 10 ovisno i socijalno su izolirani, a 90 se donekle snalazi i samo tu i tamo popiju piće."

Prema riječima ove psihologinje, ona ne želi umanjivati opasnost od alkohola, nego želi ilustrirati vrlo visok potencijal ovisnosti duhana. "To više nema nikakve veze sa slobodnom voljom ili užitkom; uvećini slučajeva to je klinička ovisnost koje se teško riješiti."

Općenito, za Vitzthum je pušenje tako ogroman društveni i, usput rečeno, skup zdravstveni problem da ona vjeruje da su zakoni poput onih u Velikoj Britaniji opravdani. “Zahtjev za vezanjem sigurnosnog pojasa, koji su mnogi ljudi smatrali nerazumnim kada je uveden 1970-ih, danas se više ne dovodi u pitanje.”

Opasnost od ovisnosti ogromna Foto: Christin Klose/dpa/picture alliance

Širok raspon mjera

No, osim apsolutne zabrane, država ima na raspolaganju ibrojne druge mjere kako pušenje učiniti manje privlačnim. U Meksiku je, primjerice, od sredine siječnja 2023. stroga zabrana pušenja na svim javnim mjestima, uključujući parkove, plaže, restorane i hotele.

Kanada nacionalnom strategijom pokušava smanjiti potrošnju duhana u zemlji. To uključuje, između ostalog, više ponuda pomoći ovisnicima, edukativne kampanje posebno za djecu i mlade te snažniju regulaciju duhanskih proizvoda.

Ovakve mjere su se svakako pokazale učinkovitima, a pritom ne zadiru toliko u temeljno pravo građana na osobne slobode. I u Njemačkoj ima manje pušača među mladim odraslim osobama nego prije, što je također rezultat mjera poput poskupljenja, zabrane prodaje maloljetnicima i ograničenja oglašavanja.