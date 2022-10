Borrellov žestoki obračun s vanjskom politikom EU-a

Josep Borrell ima zvučnu titulu: on je visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Ali on bi više volio jednostavniji naziv: ministar vanjskih poslova EU-a. No to nije moguće zbog članica Unije: vlade postavljaju ministre, a ne Bruxelles – tako se na to gleda od Lisabona do Varšave. Borrell treba samo koordinirati. No taj Borrell je sada ustvari proglasio bankrot te vrste vanjske politike EU-a.

„Mi Europljani smo sada suočeni s posljedicama dugog procesa. Europa je potpuno odvojila svoj prosperitet od svoje sigurnosti u mnogim europskim prijestolnicama. Naš prosperitet se zasnivao na jeftinoj energiji iz Rusije. I u pristupu kineskom tržištu, za transfer tehnologije i ulaganja, i uvijek sa ciljem dobivanja jeftinih proizvoda", rekao je Borrell.

Zatim je dodao rečenicu koju su Europljani ranije čuli od Donalda Trumpa: „A našu sigurnost smo delegirali Sjedinjenim Državama."

Europu brane američki vojnici, jeftin plin joj isporučuju Rusi, a jeftine proizvode Kina. Taj model je potpuno propao, zaključuje Borrell: „Potpuno smo odvojili izvore našeg prosperiteta od izvora naše sigurnosti."

Šef 130 veleposlanstava EU-a širom svijeta

Ovaj Španjolac je održao neobičan govor na godišnjem sastanku sa svojim veleposlanicima. Kao visoki predstavnik u svojoj nadležnosti ima veleposlanike u oko 130 zemalja - pored veleposlanstava koja 27 država članica EU-a također imaju u gotovo svim državama svijeta.

Borrell je pozvao „svoje" diplomate da bolje rade svoj posao europskih veleposlanika - jer vrijeme preokreta tek počinje. „Stvari za koje smo mislili da se nikada neće dogoditi sada se događaju jedna za drugom."

Josep Borrell: "Crni labud će biti pravilo, a ne izuzetak"

Crni labud će postati pravilo, „bijeli labudovi više neće biti u većini", slikovito se izrazio Borrell. Drugim riječima: u godinama koje dolaze Europa mora biti spremna za razvoj događaja koje nitko ne predviđa.

Ne treba ići iz jedne ovisnosti u drugu

Za Borrella je Putinov napad mnogima uzdrmao pogled na svijet - u prijestolnicama EU-a, na sveučilištima, među diplomatima. Gospodarska isprepletenost i s tim povezano vjerovanje u mirno rješenje sukoba pretvorili su se u ovisnost.

Upravo ovu grešku ne bi trebalo ponoviti u očajničkoj potrazi za novim isporučiteljima plina i struje, upozorio je Borrell i naglasio: „Ne smijemo zamijeniti jednu ovisnost drugom ovisnošću." Europljani su sad možda mogli odahnuti jer stiže tekući plin iz SAD-a, nastavio je visoki predstavnik i upitao: „Ali što će dogoditi ako Sjedinjene Države, s nekim novim predsjednikom, više nisu tako prijateljske i kooperativne prema Europi?"

Borrell poziva sve zemlje članice da se što prije osamostale u opskrbi energijom ili, ako je potrebno, da bolje rasporede rizik kod uvoza.

Ubuduće treba bolje saslušati druge

Borrell je uputio još jedno važno upozorenje svojim diplomatima: ne bi trebalo precjenjivati ulogu Europe kao modela vladavine prava i demokratskog modela za druge regije svijeta. Ubuduće bi bilo bolje da više slušaju što drugi govore, glasio je njegov savjet.

Na kraju govora je Borrell bio vrlo praktičan. Predstavništva EU-a, koja službeno nisu veleposlanstva nego „delegacije" kako bi se razlikovala od nacionalnih diplomatskih predstavništava, trebala bi ga bolje obavještavati, jer on, kaže visoki predstavnik, vijesti često sazna tek iz medija.

„Trebao bih biti najbolje informirani čovjek na svijetu", sa svim tim brojnim delegacijama koje EU ima širom svijeta, rekao je Borrell i dodao: „Zato vas molim: šaljite mi telegrame, e-mailove - i to brzo. Vrlo rado i više tvitova - to je sada sve važnije."

dr/tagesschau.de

