Bojkot Svjetskog prvenstva u Njemačkoj: „Katar je kap koja je prelila čašu“

Kultni kelnski kafić „Lotta" je već gotovo tri desetljeća čuvar sjećanja na lude nogometne trenutke. Kad 1. FC Köln pobjeđuje, tu su eksplozije oduševljenja. Ljudi koji se ne poznaju grle se kao rođena braća, dok preko šanka ide hladno pivo kölsch u tankim čašama.

„Lotta" je bila krcata i one večeri kad je Mario Götze dao legendarni gol u produžetku finala protiv Argentine, kojim je Njemačka osvojila Svjetsko prvenstvo 2014. godine. U ovom kafiću se svi sjećaju urlika radosti.

Mora se dakle doista desiti nešto veliko kada suvlasnik kafića Peter Zimmermann – koji dvadeset godina ne propušta utakmice Kölna na stadionu – odluči da se televizor neće uključivati tIjekom četiri tjedna Svjetskog prvenstva u Kataru.

„Želimo staviti do znanja da se ne slažemo s ovim do srži korumpiranim sistemom FIFA-e, gdje se stvarno radi samo o novcu, a ljudska prava i nogometna kultura nikoga ne zanimaju. Katar je kruna takve prakse: potlačivanje žena, diskriminacija homoseksualaca, katastrofalni uvjeti stranih radenika koji su gradili stadione“, objašnjava svoje motive Zimmermann.

Pozivu na bojkot se pridružio i "Žuti zid" - ultrasi Borussije iz Dortmunda

Većina Nijemaca ignorira Katar?

Dok se u Kataru bude igralo, u „Lotti“ će se održavati kvizovi, turniri u pikadu i stolnom nogometu, prikazivat će se filmovi i igrati nogometni turnir na Playstationu. Biće i jedna otvorena rasprava o FIFA-i, Kataru i bojkotu.

Ta ideja ovog malog kafića postala je viralna na društvenim mrežama, čak je i japanska televizijska ekipa došla snimi film o ekipi iz „Lotte“.

„Kako se Svjetsko prvenstvo približavalo, to nam je bivalo jasnije da je Katar kap koja je prelila čašu i da to ne možemo podržati“, kaže Zimmermann. U travnju su objavili da će bojkotirati prvenstvo. „Reakcije su odmah bile oduševljeno pozitivne, iako smo tada još bili u manjini.“

Prema jednoj aktualnoj anketi, sada je takav stav većinski. Čak 56 posto Nijemaca kaže da neće gledati ni minutu nogometa u Kataru, 15 posto će gledati manje nego dosad, 18 posto isto, a samo dva posto više nego do sada. Od onih koji neće gledati, polovina navodi da ih nogomet ni inače na zanima, a druga polovina navodi kao razlog protest.

U Njemačkoj se ne osjeća ni trag uobičajene euforije pred Svjetsko prvenstvo. Nema automobila sa zastavama, gotovo nitko ne skuplja Paninijeve sličice. Možda to ima veze i s hladnim vremenom, ali dva najveća lanca sportskih butika kažu da je prodano za pola manje dresova od broja koji je prodan prije četiri godine.

Navijači prihvatili protest

U „Lotti“ su čak izbacili iz ponude sve marke piva koje su logotipu dodale pehar Svjetskog prvenstva, čuvenu Boginju. Doduše, tu i tamo do kafića stižu kritički komentari putem maila ili Instagrama, gdje ih nazivaju licemjerima koji ne žele gledati nogomet iz Katara, ali se žele grijati katarskim plinom.

Ali, Zimmermann ne žali što je donio takvu odluku. „Naravno da je Svetsko prvenstvo uvijek dobar dodatni posao, prije svega kad igra Njemačka. Ali, imamo mi stalne goste i nadam se da će naš alternativni program privući i druge ljude. Oni kažu da vole nogomet, ali je ovo s Katarom prevršilo mjeru.“

U utorak (22. studeni) će u „Loutu“ doći i Dietrich Schulze-Marmeling. Autor brojnih knjiga o nogometu vjerojatno ne bi tako lako zalutao u ovaj kelnski kafić i pub – on je zagriženi navijač Borussije iz Dortmunda – ali će tamo sudjelovati u raspravi pred publikom. Schulze-Marmeling je pionir čitavog pokreta, jer je još prije dvije godine pozvao na bojkot i napisao knjigu o kontroverznoj dodjeli Svjestkog prvenstva Kataru.

„Iznenadilo me je do koje mjere su sami od sebe narasli protesti posljednjih tjedana. Posebno protesti navijača tijekom posljednja tri kola Bundeslige“, kaže Schulze-Marmeling za DW. „Mislim da se taložilo godinama i Katar je mnogima bio još za kategoriju gori od Rusije. Za Rusiju ste još mogli reći da je barem velika zemlja s izvjesnom nogometnom tradicijom. Ali Katar sa svojih 350.000 stanovnika je apsurd“, dodaje Dietrich Schulze-Marmeling.

Njemačka prvak svijeta u moraliziranju?

Njegova ideja je da nitko od navijača ne putuje u Katar, niti da kupuje bilo koji proizvod s logom Svjetskog prvenstva. Nada se da u tom slučaju više ni organizatorima ne bi bilo atraktivno organizirati ovako „pervertirana“ prvenstva i „dalje uništavati nogomet".

Protest navijača Herthe iz Berlina i poziv na bojkot (5.11.2022.)

No Schulze-Marmeling ima razumijevanja i za one koji će ipak navijati kraj televizora. „Nikoga ne osuđujem, čak mogu to odlično razumijeti. I naravno da je pitanje hoće li baš svi koji sada kažu da neće gledati doista izdržati ukoliko Njemačka bude igrala odlično. No, važno je samo da se ne izgubi kritički pogled na turnir“, kaže. „Treba nam rasprava o budućnosti nogometa.“

U Njemačkoj protesti navijača nisu neobični – protiv rasizma, homofobije ili utjecaja investitora na nogomet. I u ovoj situaciji je bojkot najglasniji u Njemačkoj, dok u većini zemalja čije reprezentacije igraju u Kataru to uopće nije tema. Neki s podsmjehom kažu da je Njemačka već prvak svijeta – u moraliziran ju.

„Ako tema ljudskih prava u Njemačkoj ima poseban odjek, onda na to možemo biti ponosni“, kaže Schulze-Marmeling. Na optužbe da je bojkot bitan samo u „njemačkom mjehuru“, on uzvraća da je njihova akcija primjećena u čitavom svijetu i da često dobija upite iz, recimo, Engleske. Traže od njega, kaže, savjet kako postići da i njihov bojkot bude uspješan.

Navijači za i protiv Svjetskog prvenstva u Kataru

