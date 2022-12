Bicikli „Made in Portugal“

Pedro Conceição je sretan čovjek. Dok obilazi halu u kojoj se nalazi njegova tvornica bicikala istočno od Porta osmijeh mu ne silazi s lica. “U samo četiri godine naš je promet porastao, s tri na 67 milijuna eura”, kaže on.

Njegovi radnici proizvode bicikle na tekućoj vrpci. Potražnja, pogotovo iz Njemačke i Nizozemske, je tako velika da tvrtka više ne može pronaći dovoljno radne snage. U okolici Porta nalazi se ukupno 60-ak firmi koje se bave proizvodnjom bicikala. “Sve više i više dijelova opet stiže iz Europe. Nove firme kontinuirano žele ulagati u Portugalu. Posljednji primjer je njemačka tvrtka Bosch“, kaže ovaj poduzetnik.

Dobavljači u blizini

Porto

Stručnjaci u tom kontekstu govore o takozvanom "Nearshoringu”: tijekom pandemije koronavirusa dobavni lanci su česti bili prekidani. Zato neke firme sada premještaju proizvodnju ponovno u Europu. Luís Castro Henriques, predsjednik portugalske investicijske agencije AICEP: "Njemačke tvrtke su shvatile da su im potrebni dobavljači u blizini. Paralelno s covidom je znatno rastao broj upita o mogućnostima investiranja.“

U Portugalu od tog trenda posebno profitiraju proizvođači bicikala. Mnogi već govore o reindustrijalizaciji. U okolici Porta je nastao pravi cluster dobavljača i proizvođača. Na početku se govorilo o "Bike Valley". A sad se taj cluster naziva "Bike Value", u regiji je aktivno oko 60 proizvodnih pogona.

Među njima je i "Carbon Team", to je jedna njemačko-tajvanska kooperacija. Firma proizvodi okvire za bicikle od karbonskih vlakana teške samo 770 grama. Trenutno se tamo proizvodi nekoliko tisuća okvira, ali u tom poduzeću u iduće četiri godine žele povećati obujam produkcije na više od 50.000 komada godišnje. Donedavno je to bilo nezamislivo, govorilo se kako je proizvodnja previše radno-intenzivna, da je preskupa. A danas kažu da se isplati. Portugal profitira od problema s distribucijom koje imaju azijski konkurenti, od mlade radne snage, od ljudi koje fascinira tehnika – i od niskih troškova rada u toj zemlji.

Obnovljivi izvore energije

Institut njemačke privrede (IW), koji je blizak poslodavcima, nedavno je istražio koji su faktori važni prilikom donošenja odluke o izboru lokacije nekog industrijskog poduzeća. U međunarodnoj usporedbi Portugal je ostvario iznadprosječnu vrijednost posebice u kategoriji „troškovi“. Jedan od razloga je sigurno činjenica da su troškovi energije u Portugalu relativno povoljni. Portugal naime 80 posto svoje struje proizvodi uz pomoć obnovljivih izvora. Ali jedan dodatni i važan razlog su niske plaće: po podacima Saveznog ureda za statistiku, troškovi rada po satu u Njemačkoj iznose 37,30 eura – a u Portugalu 14,70 eura.

Na rang-listi IW-a Portugal iznadprosječne rezultate ostvaruje i kod birokracije. Tu se ocjenjivalo učinkovitost vlasti, poduzetničke slobode i pravnu državu. Sigurno okružje koje budi povjerenje poduzetnika posebno je važno IT-tvrtkama. Stručnjaci u tom kontekstu govore o "Friendshoringu".

Softver iz Europe

Felipe Mota, jedan od poduzetnika koji proizvode bicikle u Portugalu, ponosno prezentira jedan od modela svoje marke Eleven

Rui Cordeiro je član uprave firme "Critical TechWorks", to je Joint Venture BMW-a i jedne portugalske IT-firme. Trenutno to poduzeće traži 400 radnika – godišnje. "Mnoga europska poduzeća radije žele razvijati svoj softver u Europi nego izvan Europe. Taj trend vidimo već nekoliko godina. I sad, zbog covida i rata, on je pojačan.” Portugal od toga također profitira. Nedavno je 70.000 posjetitelja navratilo na Web Summit, stručni sajam IT-branše u Lisabonu.

Porast zanimanja za Portugal potvrđuje i Thorsten Kötschau, član uprave Njemačko-portugalske industrijske i trgovinske komore: "Portugal se proteklih godina uspio pozicionirati u raznim sektorima i kao dobro mjesto za investicije, a i kao dobavljač za njemačke firme. Istaknuo bih investicije njemačkih poduzeća u IT-hubove u Portugalu, te Shared Service centre na drugim područjima, na primjer u sektoru financija ili razvoja ljudskih resursa.“ "Go west“ – to je očito moto brojnih firmi, koje su u međuvremenu otkrile ovu zemlju na jugozapadu Europe.

Sebastian Kisters, ARD

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu