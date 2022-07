E-automobili: Baterije „Made in Germany“

Njemačka bi u idućih nekoliko godina mogla postati vodeća zemlja u proizvodnji baterija za električne automobile u Europi. Analize Instituta Fraunhofer za istraživanje sustava i inovacija ISI u Karlsruheu do konca ovog desetljeća predviđaju porast kapaciteta proizvodnje i do 1,5 TWh u cijeloj Europi. Tvornice u Njemačkoj bi mogle imati najveći udio u tom miksu, s oko 0,4 TWh.

"Promatramo planove za tvornice i prooizvodnju baterija diljem svijeta”, kaže Lukas Weymann iz ISI-ja za DW: „Od 2014. primjerice u okvoru studija o monitoringu pohranjivanja energije, u kojima smo se malo detaljnije pozabavili situacijom u zemljama poput Kine, Njemačke, Francuske, Japana i Južne Koreje. U međuvremenu radimo globalni monitoring."

Upravo zahvaljujući tome, istraživači Fraunhofera su buduću produkciju baterija u Njemačkoj i Europi i mogli staviti u globalni kontekst. Europa bi mogla biti zaslužna za četvrtinu globalnih maksimalnih proizvodnih kapaciteta, dodaje Weymann.

Lukas Weymann

Njegove analize pokazuju da bi, sudeći po najavama proizvođača ćelija, tijekom tekuće 2022. godine mogao biti dosegnut proizvodni kapacitet od 0,124 TWh. Do 2025. bi se kapacitet mogao povećati za četiri puta, na nešto više od 0,5 TWh. A do 2030. predviđa deset puta veći kapacitet - i do 1,5 TWh. Tako bi se, teoretski, moglo opremiti oko 25 milijuna e-vozila.

Njemački istraživač dodaje kako u razdoblju od 2025. godine očekuje ogroman boom, a to znači godišnji porast proizvodnih kapaciteta koji bi se kretao na razini između 50-100 posto.

Proizvođači iz Azije su vodeći

Danas većinu litijum-jonskih baterija isporučuju proizvođači iz Kine, Japana i Južne Koreje. No, otkako su konkretizirani planovi energetske i prometne tranzicije, odnosno „izlazak" iz korištenja fosilnih goriva, sve više se u fokusu nalazi brzo povećanje proizvodnih kapaciteta u Europi.

Već je 7.7.2002., u nazočnosti saveznog kancelara Olafa Scholza, u gradu Salzgitteru u Donjoj Saskoj položen kamen temeljac za prvu takozvanu „Gigafactory" automobilskog proizvođača Volkswagena (VW). Tamo bi trebalo nastati i do 5.000 novih radnih mjesta.

Koncern VW po uzoru na tu tvornicu planira još pet proizvodnih pogona u Europi. Već su poznate dvije lokacije, švedska Skellefteå i španjolska Valencija. Za preostale tri lokacije su stigle ponude između ostaloga iz Njemačke i istočne Europe. Do 2030. koncern VW zajedno sa svojim partnerima želi investirati više od 20 milijardi eura u to (za Volkswagen) novo poslovno polje.

Za boom europske proizvodnje baterija za e-vozila su zaslužne i tvrtke poput Northvolta iz Švedske ili njemačko-francuski Automotive Cells Company (ACC), u kojem vlasnički udio imaju i automobilski koncerni Mercedes-Benz i Stellantis.

Northvolt već gradu dvije giga-tvornice u Švedskoj, a iduće godine počinje gradnaj još jedne tvornice u Njemačkoj. ACC je najavio otvaranje pogona u Njemačkoj, Francuskoj i Italiji.

Na europskom tržištu su aktivni i ne-europski igrači iz sektora proizvodnje baterija, poput CATL-a iz Kine ili američke Tesle. I oni planiraju (ili već imaju) tvornice u Njemačkoj. Među velikim takmacima na tržištu su i SDI i LGES (obej firme iz Južne Koreje), koje već imaju tvornice u Europi, u Poljskoj i Mađarskoj.

Proizvodnja baterija za e-automobile u Njemačkoj

40 proizvođača

Po prognozama Fraunhofer ISI instituta, ukupno bi oko 40 proizvođača moglo otvoriti proizvodne pogone u više od 15 europskih zemalja. Prognoze su realistične, ali mogući su i zastoji u izgradnji kapaciteta, napominje Lukas Weymann u razgovoru za DW. Kao primjer navodi tvrtku Ferasis, u kojoj suvlasnički udio ima i Mercedes-Benz.

Kinezi su početkom svibnja iznenađujuće odustali od izgradnje jedne tvornice na istoku Njemačke. Ipak, njemački istraživač naglašava kako najveći problem nije spremnost proizvođača da investiraju u nove tvornice. Po njemu je najveći izazov manjak stručne radne snage.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu