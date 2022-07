Baerbock o ratu u Ukrajini: "Samo nova propaganda iz Rusije"

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock oštro je reagirala na najave Rusije da će napasti još neka područja u Ukrajini. „Rusija svaki put koristi drugi argument. Ovaj put kažu da je to zbog vojne podrške. Ali, oni su u prošlosti već napali Kijev i druge dijelove Ukrajine. Dakle, radi se samo o novoj propagandi ruske strane", rekla je ministrica u Hannoveru u ekskluzivnom intervjuu za DW.

Njemačka podrška Ukrajini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prije toga je rekao ruskim medijima da bi se ruska vojna akcija mogla proširiti i na ciljeve u zapadnoj Ukrajini. Geografski ciljevi bi se mogli još više udaljiti od aktualne fronte ako Zapad bude i dalje „upumpavao“ oružje u Ukrajinu, upozorio je Lavrov. On je isključio mogućnost održavanja mirovnih pregovora u skoroj budućnosti.

Njemačka ministrica Baerbock obećala je Ukrajini daljnju njemačku pomoć. „Razmatramo različite načine podrške. Ono što možemo učiniti je da pružimo podršku pri ispitivanjima, prilikom deminiranja različitih gradova. Mi podržavamo medicinsku pomoć, mi podržavamo izbjeglice. I da, ako ima stvari gdje bismo mogli učiniti više, pa i direktnim financijskim doprinosom, o kojem trenutno diskutiramo, onda i to provjeravamo", rekla je.

Baerbock se trenutno nalazi na desetodnevnom ljetnom putovanju kroz Njemačku. Ona namjerava diskutirati s građanima o planiranoj strategiji za nacionalnu sigurnost. U ožujku je ministrica službeno počela s razradom te strategije.

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock - intervju za DW

Nova politika prema Kini

U vezi s tim, njemačka vlada hoće uspostaviti i novu politiku prema Kini. Cilj je preispitivanje gospodarske ovisnosti na nekim područjima, rekla je Baerbock. I kao primjer navela električna vozila. „Ako se sada ispravno okrećemo električnim automobilima, onda nam naravno trebaju baterije. Mi ovdje nemamo proizvodnju baterija koje su nam potrebne za naše električne automobile. Trenutno gradimo jedan pogon, ali zbog materijala koje sadrži baterija imamo ovisnost od 98 posto, i to je tako sa svim automobilima u Europi."

Zbog toga će se Njemačka intenzivnije dogovarati sa svojim europskim partnerima i Europskom komisijom. Komisija je jasno stavila do znanja da je Kina u nekim gospodarskim pitanjima konkurent, a u borbi protiv klimatske krize partner, ali i sustavni rival.

„I budući da je sustavni rival, moramo jasno staviti do znanja da nas nitko ne može ucijeniti kao što je to na planu ovisnosti bio slučaj s Rusijom", kaže ministrica. To je, prema njenim riječima, temelj strategije savezne vlade prema Kini. „Mi surađujemo tamo gdje možemo surađivati, ali imamo europsku suradnju za neovisnost u kritičnoj infrastrukturi koja se slaže s našom politikom", kaže Baerbock.

