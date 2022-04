Annalena Baerbock ne pije Lavrovljevu votku

Radi li Annalena Baerbock dobro svoj posao kao njemačka ministrica vanjskih poslova? To je pitanje koje se u njemačkoj javnosti stalno iznova postalja otkako je ova 41-godišnja političarka Zelenih nakon izbora u listospadu 2021. došla na tu funkciju. Njoj se u početku prije svega predbacivalo to što je svojom nespretnošću upropastila u početku dobre izborne šanse zelenih, te se govorilo kako je i premlada i suviše neiskusna za tu važnu funkciju. Smatralo se da nju važni svjetski igrači, puput Putina ili Erdogana, uopće neće ozbiljno shvaćati.

No sada je već i Putinu jasno da nikako ne bi trebalo ponoviti grešku koji su već mnogi činili i potcijeniti Baerbock. A još prije Putina to je postalo jasno njegovom šefu diplomacije, Ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu. On je naime među prvima na međunarodnoj sceni iskusio da Annalena Baerbock vrlo dobro zna zna što želi - a što ne.

Ovih je dana postala poznata jedna anegdota sa sastanka Baerbock i Lavrova u siječnju u Moskvi.

"Rodila sam dvoje djece"

Kako je u jednom intervjuu za magazin Spiegel ispričala sama ministrica, tamo je Lavrov je nakon službenog razgovora pozvao njemačku delegaciju na ručak. Nakon što je izneseno predjelo, u dobroj ruskoj tradiciji je poslužena votka. Prema njenim riječima, njemačka ministrica, koji je tada na funkciji bila tek 42 dana, ponuđeno piće nije dirala.

Baerbock u međuvremenu svi uvažavaju - pa i srpski predsjednik Vučić

Tada joj je Lavrov rekao da votku mora popiti, to je običaj. Baerbockov odgovor govori sam za sebe. Rekla je da je bila u Rusiji prije nekoliko godina i ljudi su joj govorili da mora postati čvršća i više piti, inače nikada neće postati vrhunska političarka. Ali njoj je i bez alkohola uspjelo doći na vrh, rekla je Lavrovu i dodala: "Ako je pijenje votke u podne test izdržljivosti i snage... Znate, ja sam rodila dvoje djece."

Za Lavrova i ostale prisutne muškarce je ispijanje votke je očito bila neka vrsta prijemnog ispita u svijet muškaraca, u kojem se ona, nova žena na toj sceni, treba dokazati. Ali ona je uvela jedan drugi standard, onaj po kojem je muškarci ne može pratiti: rađati djecu. To je bio njen trik. Preuzela je vođenje igre.

U međuvremenu je Rusija napala Ukrajinu, ali Lavrov više nema iluzija o Baerbock: ona je postala oštra zagrovornica uvođenja još žešćih sankcija EU-a protiv Rusije kao i još obimnijeg naoružavanja ukrajinske vojske. U međuvremenu joj Moskva predbacuje korištenje „propagande mržnje" protiv usije. Prošlo je vrijeme za sitna podbadanja.

za (Spiegel,RND)

