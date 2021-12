Aplikacija koja spaja „zelenu“ i „plavu“ Hrvatsku

Goran Markovanović i Mario Salai osmislili su mobilnu aplikaciju PlantOn koja funkcionira kao platforma koja bi mogla biti spas za mnoge male poljoprivrednike i vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG). Mario Salai je profesor informatike i računarstva u srednjoj školi koji se u slobodno vrijeme bavi programiranjem. I Goran Markovanović je programer koji se bavi digitalnim specijalnim efektima i animacijama. No, obojica imaju „poljoprivredni background", obojica su, kako kažu ponosno „seoska djeca".

„To nas je i potaklo da počnemo razvijati aplikaciju, jer smo svjesni koliko je rada potrebno uložiti u poljoprivredu i koliko je rad seljaka podcijenjen. To je bio motiv da učinimo nešto kako bi ljudi koji od toga žive dobili i zaradu koju zaslužuju. Pomoći im da ih se ne ucjenjuje i da se proizvodi ne prodaju preko prekupaca", objašnjava Mario.

Video-nadzor parcele 24 sata dnevno

Za sada ima mnogo upita i dosta zainteresiranih, stvar se ozbiljno zahtukava i do dolaska proljeća će profunkcionirati.

Sustav funkcionira tako da se OPG-ovci prijave na aplikaciju, a onda se ide prema kupcu koji se prijavljuje u PlantOn sustav. Kupcima se daju u zakup vrtovi koji su isparcelizirani na po 40 četvornih metara. Na gredicama su različite vrste povrća i u toj usluzi kupac dobije čovjeka koji će to obrađivati, što je posebno zanimljivo jer ima priliku osobno upoznati proizvođača koji će proizvesti njegovu hranu. U uslugu ulazi sve što je potrebno: čovjeka koju obrađuje, parcelu, sjeme, ambalažu... Sav urod koji se ostvari na toj parceli je vlasništvo kupca.

Proizvod koji se dostavlja direktno kupcu i to je jedini dodatni trošak, ali se radi na tome da se taj trošak smanji do maksimuma.

Aplikacija omogućava konstantni 24-satni video-nadzor vrta, tako da kupac može vidjeti kada i kako ga se obrađuje. PlantOn nudi i besplatne nutricionističke savjete, sezonske recepte za svako povrće, redovite obavijesti o svakoj aktivnosti u vrtu, od sijanja do branja plodova. Svaka aktivnost se dokumentira fotografijama ili video nadzorom. Kada proizvođač kaže da je nešto zrelo, kupac ima mogućnost narudžbe i proizvod stiže na njegova vrata.

Kupac također ima mogućnost izbora sredstava s kojim će se vrt tretirati i hoće li se uopće tretirati, pa postoji i „bio“ paket s ekološkim certifikatom, a može naručiti i povrće iz biodinamčkog uzgoja.

Spreman je čitav paket usluga

Goran i Mario nisu mislili samo na pojedinačne kupce, pa sustav omogućava i veće i složenije narudžbe. Naime, postoje restorani ili hoteli koji žele imati „svog“ OPG-ovca koji će za njih uzgajati svježe i domaće namirnice po unaprijed znanim cijenama. Ova aplikacija bi im uveliko olakšala poslovanje jer ne bi bilo nepredviđenih troškova, uz garanciju da je sve svježe i sezonsko. Tu se sada javlja i potreba da se model proširi i na druge proizvode, jaja ili perad.

U razvoju projekta, kažu, nisu imali većih problema i zapravo je najveći problem kako dobiti win-win situaciju za proizvođača i za kupca. „Ako damo premalo proizvođačima, neće im biti isplativo, ako ima damo previše, proizvod neće biti konkurentan", kaže Mario Salai. I napominje da će u budućnosti cijene biti niže, jer su njihovi početni troškovi oko kamera, interneta i ostalog bili dosta visoki. S većim brojem korisnika svakako će se smanjiti i cijena.

Za potrebe projekta su angažirali i nutricionisticu Anju Bašnec koja polazi od pretpostave da oni koji su se uključili u ovaj program žele promijeniti svoje navike. „Za ovaj projekt dobavljam informacije vezane za očuvanje zdravlja, uravnoteženu prehranu i prevenciju bolesti. Za sada ne nudimo previše personaliziran program, ali generalno nudimo dobre smjernice za one koji žele steći zdrave prehrambene navike", kaže Anja.

Kako kažu autori PlantOn-a, njima je i cilj da spoje sve discipline i postignu jedan zaokruženi interdisciplinarni proizvod.

U planu je i osvajanje stranih tržišta

Aplikacija će se vremenom prilagođavati potrebama tržišta i potrebama proizvođača. I do sada je postojala neka interna razmjena između proizvođača i potrošača, ali sve je to bilo na temelju usmene predaje. Sada bi se razmjena trebala odvijati organizirano, ali i pojavila se novost koja je do sada bila nemoguća – naime, trenutno se radi i na „globalizaciji“ proizvoda.

Proizvođači su uglavnom iz Slavonije i Baranje, ali ima proizvođača u blizini Zagreba, ili Varaždina. Iznenađenje je da su se počeli javljati kupci i s otoka jer su tamo cijene mnogo više, a i ograničene su količine, pa je na ovaj način ostvarena i suradnja između „plave" i „zelene“ Hrvatske o kojoj se mnogo priča, ali vrlo malo i radi.

„Sljedeći korak nam je da radimo i na izvozu. Imamo zainteresiranog investitora koji je odmah rekao da „idemo van“. Prevodimo aplikaciju na njemački i talijanski, tržišta na kojima smo cijenom konkurentni i koja imaju kulturu i naviku konzumiranja domaće proizvedene hrane s kontroliranim porijeklom", objašnjava Mario planove za budućnost.

