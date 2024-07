Američki izbori: tko bi mogao zamijeniti Bidena?

Sve su glasniji zahtjevi da Joe Biden povuče svoju kandidaturu za predsjednika SAD-a. Čak je i ugledna demokratska političarka Nancy Pelosi izjavila: „Vremena je sve manje“. No tko bi ga mogao zamijeniti?

Istina, protiv ponovne kandidature Joea Bidena još se nije formirala velika kritična masa. Javno je to do sada zatražilo samo deset parlamentaraca. No broj nezadovoljnih Bidenovom kandidaturom raste i među njima je sve više uglednih imena.

Tako veliku težinu ima izjava Bidenove pouzdanice i moćne demokratkinje Nancy Pelosi. Ona je u jednom intervjuu rekla: „Na predsjedniku je da odluči hoće li se kandidirati.“ I dodala: „Svi mi ga ohrabrujemo da donese tu odluku. Vremena je sve manje.“ U kolovozu se održava stranačka konvencija na kojoj će službeno biti imenovan kandidat Demokratske stranke za dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Pelosi se o toj temi izrazila krajnje diplomatski, ali neki drugi članovi Demokratske stranke su jasniji. Za povlačenje Bidenove kandidature za dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država izjasnio se i vođa demokratske većine u Senatu Chuck Schumer. Isto su zatražili i brojni sponzori Bidenove predizborne kampanje poput holivudske zvijezde Georgea Clooneya.

Gafova je sve više

Prvo televizijsko sučeljavanje sadašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena i njegovoga republikanskog izazivača Donalda Trumpa ispalo je katastrofalno za sadašnjeg predsjednika. Biden, kojem je 81 godina, često je izgledao zbunjeno, a njegov 78-godišnji suparnik Trump je pritom izgledao smireno i razumno.

Dojam o zbunjenom predsjedniku Bidenu još su dodatno učvrstili gafovi koje je napravio tijekom ovotjednog sastanka na vrhu NATO-a u Washingtonu, kada je ukrajinskog predsjednika Zelenskog nazvao "Putin", a svoju potpredsjednicu Kamalu Harris "Trump".

Sve to je izazvalo zabrinutost i kod potencijalnih birača i kod stranačkog vodstva demokrata, pa se već duže nagađa o mogućim kandidatima koji bi se mogli suprotstaviti Trumpu na izborima u studenom. Predstavljamo one koji su na vrhu toga neslužbenog popisa.

Kamala Harris

Bidenova dopredsjednica Kamala Harris je najlogičniji izbor. Na izborima 2020. ona je ušla u povijest kao prva žena, prva tamnoputa i prva osoba indijskog podrijetla (njezina majka potječe iz Indije) koja je preuzela dužnost američke dopredsjednice.

Ali ova 59-godišnjakinja od početka ima poteškoća etablirati se kao vodeća osoba neovisna o Bidenu. U prvim danima povjerena joj je zadaća vođenja američkog odgovora na masovno useljavanje iz Latinske Amerike, što je Sizifov posao. Kod obuzdavanja migracije Harris je potpuno zakazala, što Trumpov izborni tim vješto koristi protiv nje.

Dopredsjednica Kamala Harris Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Od 2023. Harris se pojačano zauzima za pravo na pobačaj. U ožujku 2024. ona je kao prva dopredsjednica posjetila jednu kliniku za pobačaje. Kao žena i dijete doseljenika s Jamajke i iz Indije uspjela je pridobiti potporu većeg broja birača crnačkog i južnoazijskog podrijetla.

Istovremeno ona nastavlja raditi svoj posao u Kaliforniji kao attorney general, zbog čega je dijelovi ljevice napadaju kao „policajku", što je negativno utjecalo i na njezina nastojanja oko kandidature za predsjednicu 2019. godine. Attorney general je u Sjedinjenim Državama funkcija koja je kombinacija ministra pravosuđa i glavnog državnog odvjetnika.

Harris ima bitnu prednost u odnosu na sve druge kandidatkinje i kandidate za zamjenu Bidena. S obzirom na to da je već Bidenova dopredsjednica mogla bi u slučaju vlastite kandidature za predsjednicu imati legalan pristup novcu koji su njih dvoje prikupili za predsjedničku kampanju. Skupljen je iznos od oko 91 milijun dolara (84 milijuna eura). Drugi političari bi se najprije morali potruditi oko prikupljanja novca. Ako ne bi mogli skupiti dovoljno, bili bi u lošijem položaju u odnosu na već etablirani Trumpov tim.

Gretchen Whitmer

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer ima 52 godine i jedna je od najaktivnijih u Demokratskoj stranci. Ona je u Michiganu progurala nekoliko naprednih zakona, među ostalim veće porezne olakšice za siromašne obitelji, bolju zaštitu LGBTQ+-zajednice, neke mjere za strožu kontrolu oružja i osiguranje novca kako bi se autoindustrija u Detroitu učinila manje štetnom za okoliš.

Godine 2020. bila je suočena s urotom desnih ekstremista koji su ju namjeravali oteti i suditi joj jer su smatrali da su njezine mjere ograničenja za vrijeme pandemije koronavirusa u Michiganu bile previše stroge.

Gretchen Whitmer Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

Samo devet dana nakon uhićenja urotnika Trump je u Michiganu održao skup na kojem je ponovio kritike politike koju je Whitmer provodila za vrijeme pandemije te potakao svoje pristaše da skandiraju: „lock her up" – zatvorite ju. To je slogan koji su Trumpove pristaše skandirale u predizbornoj kampanji 2016. protiv Hillary Clinton.

Whitmer je u Michiganu, jednoj od saveznih država koje nekad većinom biraju demokrate nekad republikance, i dalje omiljena i vjerojatno će 2028. kandidirati za predsjednicu SAD-a. Nakon nedavnog sučeljavanja Bidena i Trumpa anonimni izvori tvrde kako se Whitmer požalila da Biden više ne može pobijediti u Michiganu.

Whitmer je to opovrgla. „Ponosna sam što podupirem Joea Bidena kao našega kandidata i 100 posto sam uz njega, kad se radi o tomu da se pobijedi Donalda Trumpa", izjavila je ona u jednom priopćenju.

Gavin Newsom

Kalifornijski guverner Gavin Newsom branio je Bidena nakon TV-sučeljavanja i odbacio zahtjeve za njegovim povlačenjem.

„Čovjek ne okreće leđa [svom kandidatu] samo zbog jedne jedine stvari. Koja stranka čini takvo nešto?" – pitao je Newsom na američkoj televizijskoj postaji MSNBC kratko nakon sučeljavanja.

Gavin Newsom se uporno protivi Bidenovom povlačenju Foto: Andrew Harnik/Getty Images

Iako izgleda da je Newsom odlučan ignorirati nagađanja o Bidenovom nasljedniku, upravo zbog toga njega često spominju kao mogućega kandidata. Ovaj 56-godišnjak dolazi iz gospodarstva i bio je gradonačelnik San Francisca, prije nego što je postao guverner Kalifornije, najnapučenije i jedne od najbogatijih američkih saveznih država, a na tu dužnost je ponovo izabran.

Ali Newsomove poslovne veze i njegovu političku karijeru mogao bi Trumpov tim okrenuti protiv njega, osobito kod tema kao što su vrlo rašireno beskućništvo u njegovoj saveznoj državi i porast krađa u trgovinama u San Franciscu.

JB Pritzker

Jay Robert „JB" Pritzker, guverner Illinoisa, rođen je u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu. Ovaj 59-godišnjak je nasljednik imovine Hyatt-hotela, po procjenama gospodarskog magazina Forbes raspolaže čistom imovinom vrijednom oko 3,5 milijarde dolara (2,78 milijardi eura). Pritzker već odavno svoju imovinu koristi kako bi podupirao svoju, kao i predizborne kampanje Demokratske stranke.

Milijarder JB Pritzker već odavno pomaže kampanju Demokratske stranke Foto: Joel Angel Juarez/Zumapress/picture alliance

2018. je ovaj milijarder postao guverner Illinoisa. Od tada se zauzimao za progresivnu politiku na području zakona o oružju, prava LGBTQ+ osoba, pobačaja, useljavanja i minimalne plaće.

Pete Buttigieg

Sadašnji američki ministar prometa Pete Buttigieg bio je relativno neupadljiva politička figura prije nego što je 2020. kandidirao za predsjedničku dužnost i nakon toga si osigurao mjesto u Bidenovoj vladi. A njegova karijera prije toga bila je puno impresivnija. Nakon završetka studija na Harvardu Buttigieg je studirao na Oxfordu i nakon toga radio u konzultantskom poduzeću McKinsey. Za vrijeme osmogodišnje karijere u američkoj mornarici bio je među ostalim šest mjeseci stacioniran u Afganistanu gdje je bio časnik zadužen za informiranje.

Pete Buttigieg za sobom ima i karijeru američkog marinca Foto: Alan Freed/REUTERS

2011. je postao gradonačelnik South Benda, grada od oko 100.000 stanovnika u Indiani. 2019. je bio jedan od demokratskih političara koji su htjeli postati predsjednički kandidati, ali se odrekao u korist Bidena. Bio je jedan od prvih homoseksualaca koji su kandidirali za predsjedničku dužnost. Buttigieg je s 42 godine najmlađi kandidat na ovom popisu.

Michelle Obama

Nekadašnja prva dama Michelle Obama, supruga bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, jedina je kandidatkinja na ovom popisu koja nikad nije imala neku političku funkciju. Ali, ona je i jedina koja u ispitivanjima javnog mnijenja jasno nadmašuje Trumpa, ako bi kandidirala za predsjednicu. Prema ispitivanju agencije Ipsos od početka srpnja ona bi osvojila 50 posto glasova, Trump bi osvojio 39 posto.

Michelle Obama naglašava da ne želi kandidirati za predsjednicu Foto: Jae C. Hong/AP Photo/picture alliance

Michelle Obama je u više navrata rekla da nije zainteresirana za predsjedničku kandidaturu. Ali, ako je američka politika nešto pokazala, onda je to činjenica da ništa nije toliko nevjerojatno da bi se moglo unaprijed isključiti.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na engleskom jeziku.