Mogu li demokrati zamijeniti Bidena drugim kandidatom?

Nakon televizijskog sučeljavanja Bidena i Trumpa demokrati raspravljaju o tome bi li za stranku bilo bolje da Biden odustane od kandidature. Koliko je to vjerojatno i što bi se dogodilo kada bi on odustao?

Nakonprvog televizijskog sučeljavanja predsjednika SAD-a Joea Bidena i njegovog protukandidata Donalda Trumpa u četvrtak navečer nije pretjerano reći da je liberalni dio zemlje bio u očaju. Joe Biden je zvučao slabašno. Tijekom cijele večeri izgovarao je rečenice koje nisu imale smisla. Korisnici društvenih mreža su se šalili da bi Biden trebao biti „zamijenjen" potpredsjednicom Kamalom Harris tijekom pauza za reklame, te da se debata doimala poput ponižavajuće obiteljske svađe.

"Demokrati su u stanju panike", rekla je voditeljica DW-studija u Washingtonu Ines Pohl odmah nakon završetka debate u četvrtak navečer. Ali kakvo je stanje u Demokratskoj stranci nekoliko dana nakon duela?

"Odmah nakon sučeljavanja bilo je puno nervoze i negativne energije unutar stranke. Ali posljednjih par dana je ipak došlo do konsolidacije u bazi Demokratske stranke," kaže za DW Cathryn Clüver Ashbrook, njemačko-američka stručnjakinja za transatlantsku politiku iz njemačke zaklade Bertelsmann. I dodaje: "Potencijalni kandidati, koji su bili predloženi kao zamijena za Joea Bidena, odmah nakon debate su dali snažnu podršku predsjedniku."

Guverner Kalifornije Gavin Newsom, jedan od onih koji su se spominjali kao mogući predsjednički kandidati, rekao je na američkoj televiziji MSNBC: "Ne okreće se leđa kandidatu zbog jednog nastupa. Koja stranka to radi?"

Bidenova obitelj i dalje podržava njegovu kandidaturu za novi mandat Foto: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Koliko je vjerojatno da će Biden odustati?

Činjenica je da je čak i prije sučeljavanja postojala zabrinutost da Biden zbog svoje starosti nije najbolji predsjednički kandidat. Ta zabrinutost se pojačala nakon TV duela. Zamjena predsjedničkog kandidata, koji je uz to i aktualni predsjednik SAD-a, ovako kasno u predizbornoj utrci bila bi vrlo neobična. Ali nije nemoguća.

"Da bi se zamijenio kandidat u ovom trenutku, idealno bi bilo da se on sam povuče," ističe Filippo Trevisan, izvanredni profesor na American University's School of Communication. To bi, po njegovom mišljenju, bilo najjednostavnije.

Trevisan također kaže da ne vidi Bidena, koji je cijeli život proveo u politici, kako se povlači i odustaje od šanse da osvoji drugi mandat u Bijeloj kući. "Stvari bi se mogle promijeniti idući tjedan, kada se pogledaju rezultati anketa", dodaje Trevisan, stručnjak za američku politiku i kampanje. "Ali trenutno, na temelju onoga što smo čuli od Bidena i njegovog izbornog tima, mislim da je veoma malo vjerojatno da će se on povući." 1. srpnja u sklopu Bidenove kampanje je objavljena reklama u kojoj se vidi odlučan Joe Biden kako govori publici: "Znam da nisam mlad čovjek, ali znam kako se radi ovaj posao... i znam kao što milijuni Amerikanaca znaju, da nakon što padnete, ustajete."

Guverner Kalifornije Gavin Newsom odbio je kandidaturu Foto: Godofredo A. Vásquez/AP/picture alliance

Otvorena konvencija: što će se dogoditi ako Biden odstupi?

Na predizborima pristaše demokrata i republikanaca glasaju za političara kojeg žele kao svog predsjedničkog kandidata. Tko god pobijedi u nekoj od 50 američkih država "dobije" delegate iz te države. Na nacionalnoj konvenciji u kolovozu, odnosno kongresu Demokratske stranke, ti delegati glasaju tko će biti predsjednički kandidat demokrata. Velika većina njih je obećana Bidenu. Nisu zakonom obvezni glasati za njega, ali po prirodi stvari, odnosno načinu funkcioniranja procesa predizbora u SAD-u, to se od njih očekuje. Ako Biden odstupi "doći će do općeg meteža i nekontrolirane situacije", kaže Trevisan. "Oni bi onda mogli glasati za koga god žele." To se naziva „otvorena konvencija". Delegati bi u tom slučaju glasali po svojoj savjesti.

Vodstvo Demokratske stranke bi izabralo kandidata za kojeg misle da ima najbolje šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima i pokušali bi pridobiti delegate da glasaju za njega. "[Potpredsjednica] Kamala Harris bi imala pravo da bude prva opcija," rekao je odmah nakon TV debate za DW J. Miles Coleman, analitičar iz Centra za politiku Sveučilišta Virginia.

Stručnjak za američku politiku i kampanje Trevisan smatra da odabir Kamale Harris u tom slučaju možda ne bi bio najbolji potez. "Njena povezanost s Bidenovom administracijom bi mogla imati negativan učinak. Njen rejting je sličan Bidenovom." Kada je predsjednik nesposoban za obavljanje dužnosti zbog, primjerice, bolesti ili hitnog medicinskog zahvata, potpredsjednica preuzima posao. Ali ona automatski ne postaje kandidatkinja kada predsjednik odustane prije stranačke konvencije.

Kakve bi šanse imala Kamala Harris? Foto: Grace Trejo/Arizona Daily Star via AP/picture alliance

Moguće zamjene za Bidena: Harris, Newsom, Whitmer

Za moguće predsjedničke kandidate je predloženo nekoliko imena - ako Biden odustane od predsjedničke utrke. Pored potpredsjednice Harris i guvernera Kalifornije Newsoma, tu je i guvernerka Michigana Gretchen Whitmer. Whitmer je prvi put izabrana za guvernerku 2018., a onda je ponovo izabrana i 2022. Njen reizbor se smatra velikim uspjehom, zato što je 2022. bila izborna godina pod predsjednikom iz redova demokrata (Bidenom), a obično je kandidatima iz stranke aktualnog predsjednika teže pridobiti birače. Ali Whitmer je uspjela, s većom razlikom od očekivane i to u važnoj ključnoj državi Michigan, koja se ne smatra sigurnom pobjedničkom državom za demokrate. Ali kao i drugi moćni demokratski političari i Whitmer je snažno podržala Bidena nakon debate, napisavši na društvenoj mreži X: "Moramo ponovo izabrati Joea Bidena i Kamalu Harris."

Može li biti izabran drugi kandidat protiv Bidenove volje?

Što ako Biden ne odstupi, a demokrati ipak žele postaviti drugog kandidata za američkog predsjednika na konvenciji u kolovozu? "To neće funkcionirati," rekla je Clüver Ashbrook. "SAD je već imao predizbore za selekciju odnosno izbor predsjedničkog kandidata demokrata, na kojima je Joe Biden pridobio 99% delegata. Svjesno suprotstavljanje glasanju delegata bilo bi zaobilaženje demokratskog procesa. Kada se zemlja nalazi u opasnom trenutku za demokraciju, nitko u Demokratskoj stranci to neće pokušati", smatra Clüver Ashbrook.

Ako bi se Biden povukao kasnije, nakon konvencije, na primjer zbog zdravstvenih razloga, tada čak ni delegati ne bi mogli glasati o novom kandidatu. Umjesto toga bi se sastao Nacionalni odbor demokrata i odlučio o kandidatu ― to je nešto što bi sigurno potaklo rasprave o stanju demokracije u SAD-u.

Ovaj članak je izvorno objavljen na engleskom jeziku