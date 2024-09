Alternative za pilulu – kontracepcija bez hormona

Sve više žena na Zapadu okreće se kontracepciji bez hormona, jer njihova uporaba ima neželjene posljedice po zdravlje. U jednoj anketi, provedenoj 2023. u Njemačkoj, 61 posto muških i ženskih ispitanika smatra da je točan iskaz da kontracepcija koja podrazumijeva hormone „ima negativne posljedice na tijelo i dušu“.

Pilula protiv začeća dugo je smatrana feminističkim sredstvom za emancipaciju, ali je prošle godine prvi put od 2007. ponovno pala na drugo mjesto najčešće korištenih sredstava protiv začeća – iza kondoma.

Joseph Molitoris koji radi za Odjel za pitanja svjetske populacije pri Ujedinjenim narodima, kaže: „U zemljama u kojima je relativno nizak stupanj korištenje kontracepcije, često je raširen strah od neželjenih efekata ili poremećaja prirodnih procesa u tijelu, pa žene ili odustaju od upotrebe hormonalnih sredstava ili ih uopće ne koriste."

Pored kondoma za muškarce, i za žene postoji niz metoda za sprečavanje začeća bez hormonalnih preparata. Na primjer, femidom – neka vrsta kondoma za žene koji se prije spolnog odnosa unosi u vaginu.

Razni oblici kontracepcije Foto: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Spirale od bakra, zlata ili srebra mehaničkim unošenjem u tijelo sprečavaju spermatozoide na njihovom putu. Isto se odnosi i na dijafragmu. Osim toga, postoje specijalni uređaji za mjerenje razine hormona u mokraći, koji na temelju tih podataka izračunavaju plodne dane.

Molitoris kaže da izbor metode ovisi od tri faktora: dostupnost, individualna upotrebljivost i cijena. Osim toga, kulturne navike kao i političke kampanje koje propagiraju planiranje obitelji mogu imati utjecaj na odluke žena.

Koja metoda je prava?

Dr. Bettina Böttcher je privatna docentica i glavna doktorica na Klinici za ginekologiju, endokrinologiju i reproduktivnu medicinu ma Medicinskom sveučilištu Innsbruck. Ona smatra da su metode bez hormona dobre alternative: „Ako se takve metode na pravi način koriste, onda se dostigne visok stupanj zadovoljstva žena i parova, a i metode su pouzdane“. Ova liječnica smatra da su česte greške prilikom primjene tih metoda.

Na primjeru kondoma je to jasno – on je siguran, ako ne pukne. Zato je teško paušalno opisati djelotvornost metoda kontracepcije. Svakako je preporučljivo da se o tome razgovara s liječnicima.

Dijafragma

Ona izgleda kao veliki kondom, sastoji se od silikonske kape „okružene" čvrstim prstenom. Ta metoda se ubraja u takozvanu zaštitu barijerama. Plasira se uoči spolnog odnosa pred grlić maternice. Tu može ostati do 30 sati i nakon toga se može oprati i ponovno upotrijebiti. Dijafragma, slično kondomu, sprečava spermatozoide da dopru do jajnih ćelija. A za one koji se ipak probiju postoji gel koji ih suzbija.

Stručno osoblje bi trebalo prilagoditi dijafragmu. Kada žena rodi dijete, potrebno je novo prilagođavanje dijafragme.

Bakrena spirala

Bakrena spirala je umetak od plastike obavijen bakrenom žicom, koji ginekolog postavlja u maternicu na rok od pet do deset godina. Spirala je zadržala stari naziv iako suvremene spirale imaju oblik slova „T". Postoje bakrene spirale kojima je dodano i srebro, kao dobar antiseptik, a u skupljoj verziji i zlato, jer također štiti genitalni trakt od štetnih mikroorganizama.

Bakar proizvodi ione koji umrtvljuju spermatozoide, ali i usporavaju formiranje sluzokože maternice.

Do sada je spirala jedina metoda kontracepcije koja nudi dugoročnu i pouzdanu zaštitu od neželjene trudnoće.

Böttcher napominje da je spirala neprikladna za djevojke koje imaju redovito obilno krvarenje, jer ga spirala može pojačati. Osim toga, povećava se rizik od izvanmaterične, tubarne trudnoće.

Prirodne metode

Prirodno planiranje obitelji temelji se na činjenici da je moguće na temelju određenih tjelesnih simptoma prepoznati kada žena ulazi u plodan ciklus. Zato se te metode zovu simptotermalne.

Mjerenje bazalne tjelesne temperature (BTT) spada u ovaj način sprečavanja neželjene trudnoće. Bazalna temperatura je najniža tjelesna temperatura tijekom 24 sata i mjeri se odmah nakon buđenja, prije bilo kakve aktivnosti. Na dan ovulacije, kada zrela oslobođena jajna ćelija čeka na oplodnju, tjelesna temperatura se povećava za najmanje 0,2 stupnja Celzijusa i ostaje na toj razini do menstruacije. Osim toga, cervikalna sluz, koja se za vrijeme menstruacije zgusne i tako sprečava spermatozoide da prodru u maternicu, razrijedi se i biva propusna za vrijeme plodnih dana, pa je potrebno kontrolirati i njezine osobine.

Najraširenije sredstvo kontracepcije... Foto: Bildagentur-online/McPhoto/picture alliance

Korektno mjerenje, računanje i vrednovanje ovih osobina tijela mora se naučiti, kako bi metoda bila djelotvorna. Za sada znanost nije prikupila dovoljno podataka da bi se moglo govoriti o pouzdanoj metodi kontracepcije. Ova metoda nije preporučljiva za žene koje su nedavno rodile ili za žene u menopauzi.

Prekid spolnog odnosa nije sigurna metoda

Takozvani „coitus interruptus" koristi 53 milijuna žena širom svijeta, ali ta metoda ne spada u pouzdane načine sprečavanja neželjene trudnoće. Vađenje penisa iz vagine prije ejakulacije prema doktorici Böttcher čak i ne spada u metode kontracepcije, jer nedostaju pouzdani podaci o tome koji se stupanj djelotvornosti time postiže.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, postojeće metode kontracepcije ne zadovoljavaju potrebe 17 posto žena širom svijeta. A 24 posto žena je potpuno nezadovoljno. Potreba za novim alternativnim metodama je velika.

*ovaj članak je adaptiran s njemačkog jezika