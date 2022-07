zdravstvo u njemačkoj

Štrajk po njemačkim bolnicama: „Ne tražimo veće plaće, nego više osoblja“

Već preko dva mjeseca traje štrajk osoblje sveučilišnih bolnica Sjevernog Porajnja i Vestfalije. Čak im nije niti do većih plaća, nego do više osoblja. Ali to je očito najteže postići.

"Mi želimo raditi! Ali na pravi način!" piše na plakatu ove štrajkačice