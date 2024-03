Što je „zombi-požar“?

I usred zime u Kanadi se vatrogasci bore s preko stotinu šumskih požara. To zapravo nisu „pravi“, nego takozvani zombi-požari, žarišta koja su ostala u tlu. A njihovo gašenje je izuzetno teško.

Čak i ispod snijega, dugo vremena nakon što je bio šumski požar je lako moguće da ostanu žarišta, kanadski vatrogasci to zovu holdover (ostatak) već uglavnom ugašene vatre ili slikovitijeg naziva „zombi-požar". Plamen se zapravo ne vidi, ali iz zemlje još uvijek izbija dim.

Takvi požari su lako mogući u hladnim crnogoričnim šumama sjeverne hemisfere, u Kanadi, Aljasci, ali ih ima i na sjeveru Europe ili u Sibiru. U takvim crnogoričnim šumama je i tlo prekriveno gustim slojem iglica i drugih biljnih ostataka koji su zapravo veoma zapaljivi.

Povrh toga, u tim područjima je često i tlo od treseta – također zapaljiv, na sjeveru Europe se treset dugo koristio kao ogrjev. Kod požara u takvim šumama je tek dio problema što su izgorjela stabla: plamen i žar prodire u takvo zapaljivo tlo i tamo još dugo može tinjati. Čak i snijeg ne gasi takvu vatru: ako se on i otopi, voda svugdje ne prodire u zemlju u dovoljnoj količini da bi ugasila žar. A vatra onda može trajati mjesecima.

2023. je za Kanadu bila katastrofalna godina po broju šumskih požara. A s njima se još uvijek moraju boriti Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/picture alliance

Prirodni ciklus, ali to više nije

Šumski požari su zapravo dio ekološkog ciklusa u crnogoričnim šumama. Iglice crnogorice se sakupljaju na tlu, ali su izuzetno loša podloga za rast novih biljaka. Tek vatra otvara pristup sjemenkama hranjivim tvarima u tlu i šuma se može obnoviti.

No taj ciklus koji traje desetljećima je također pogođen klimatskom promjenom jer je i to područje sve toplije. U posljednje 43 godine, Arktik se zagrijavao oko četiri puta brže od ostatka svijeta. To pak znači i da je znatno više „pravih“ šumskih požara u proljeće i ljeto, a nakon njih se sve češće događa da ti „mrtvi" požari ostanu žariti u zemlji.

Istraživanje iz 2021. je pokazalo kako je u proteklim desetljećima broj zimskih zombi požara u crnogoričnim šumama Aljaske, SAD i Kanade značajno veći nakon osobito toplih ljeta. Tako i početkom 2024. u zapadnoj Kanadi tinjalo deset do dvanaest puta više zombi požara nego inače. Jer prošlog ljeta je Kanada doživjela najgoru sezonu požara u svojoj povijesti. Požar je progutao preko 18 milijuna hektara šuma i stepe, oko 200.000 je moralo bježati od vatre.

Ako ga ne ugasi snijeg koji se topi - a neće jer snijega nema, onda će već prvi proljetni povjetarac rasplamsati vatru i opet zapaliti sve što još može goriti. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via ZUMA Press/picture alliance

Ugljični dioksid i još gora klima

No problem jest što i takvi „mrtvi" požari stvaraju goleme količine ugljičnog dioksida što pak još više izaziva klimatsku promjenu. A ako ih ne ugasi snijeg koji se otopi, oni će i dalje tinjati samo zato jer, što je žarište dublje, žaru nedostaje kisika. No lako je moguće da će već idućeg proljeća tamo opet planuti čitava šuma kad puhne povjetarac i razbukta plamen.

Kako ugasiti takav požar? I kod „običnih“ šumskih požara redovito je nužno stražariti nad zgarištem i danima nakon požara zbog mogućih žarišta. Kod debelog sloja borovih iglica niti obilna količina vode neće jamčiti da će biti ugašeno svako žarište i jedino je jamstvo da se bagerima odstrani sav sloj – kod milijuna hektara šume je to potpuno neizvedivo. A ako je „zombi požar“ prodro i u tlo od treseta ili čak sloj ugljena koji je nastao na tom području, takva vatra može tinjati desetljećima ili čak stoljećima.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.