Što Balkan može očekivati od Bijele kuće?

Pinkova voditeljica Jovana Jeremić, poznata po jutarnjem programu u kojem svima dijeli lekcije, cupka, pjeva i plače, uz mnogo medijske buke, poletjela je u Ameriku u četvrtak (31. listopada) i najavila je „spektakularno“ izvještavanje o izborima na kojima se odlučuje, hoće li u Bijeloj kući sljedeće četiri godine stanovati Kamala Harris ili Donald Trump.

No, sve se to ne može usporediti sa zanimanjem kojim su u Srbiji i susjedstvu pratili prve predsjedničke izbore na kojima se Trump pojavio, one prije osam godina.

Tada su u Beogradu tabloidi čestitali pobjedu golemim plakatom s natpisom „Trumpe, Srbine", a šef Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj organizirao je mitinge podrške u majici s Trumpovim likom.

Prošli put se i Šešelj zalagao za pobjedu Trumpa. Ali velika očekivanja nisu se ispunila Foto: Getty Images/AFP/A. Stankovic

Nikakve bitne promjene

„Prvi put kad je Trump pobijedio Hillary Clinton, to je bilo više navijanje protiv Hillary Clinton u Srbiji. Ali, sada Trump nije sasvim nov“, kaže Dejan Jović, profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti. „Iznevjerene su nade u velike promjene koje su možda imali neki u Srbiji ili Republici Srpskoj. Jer, tijekom prvog Trumpovog mandata, u regiji se nije dogodilo ništa dramatično. Niti su Sjedinjene Države povukle priznanje neovisnosti Kosova, niti bilo što slično“, kaže Jović za DW.

Isto tako, kad je kormilo preuzeo Joseph Biden, opet se nije tko zna što desilo u drugom pravcu. Naprotiv, podsjeća Jović, američki veleposlanik Christopher Hill bio je prilično blagonaklon prema predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću.

Politolog upozorava kako danas Zapadni Balkan u kampanji u SAD ne igra baš nikakvu ulogu. Mnogo su dublje i hitnije krize u Ukrajini i na Bliskom istoku, dok se nad svime ukazuje sjenka mogućeg sukoba s Kinom.

I od Putina i od Trumpa se Srbija nadala reviziji priznanja Kosova Foto: Getty Images/AFP/A. Isakovic

Dok je na Balkanu mirno, ta regija neće posebno zanimati nikoga u Bijeloj kući, misli i Stevan Nedeljković iz Centra za studije SAD na beogradskom Fakultetu političkih nauka. „Strateški interesi SAD u našoj regiji su stabilnost i čvrsta zapadna orijentacija zapadnobalkanske šestorke“, kaže Nedeljković za DW. „Sve dok ti interesi nisu ugroženi, Amerikanci će kormilo na Zapadnom Balkanu prepustiti Europljanima.“

Više biznis nego politika

Prvi Trumpov mandat, kažu naši sugovornici, mogao je izazvati pretjerane nade u Beogradu i Banja Luci, ali i bojazan u ostalim metropolama Zapadnog Balkana kako će Bijela kuća postati „prosrpska".

Istina, Trumpov čovjek za tu regiju Richard Grenell – koji opet ima dobre izglede zauzeti važnu funkciju Trump opet pobjedi – stvorio je bliske veze u Beogradu i isticao se tvitovima. To bi moglo biti tek da bi njemu i Trumpovom zetu Jaredu Kushneru donijelo unosan posao gradnje hotelskog kompleksa u centru Beograda, na mjestu vojnog zapovjedništva uništenog u bombardiranju 1999. godine.

No, slične poslove Kushner ima i na albanskoj obali pa je pitanje, koliko oni podrazumijevaju i političku podršku Trumpa u slučaju njegove pobjede.

Iako je Kushner možda tek tražio mjesto za najbolju zaradu, Nedeljković misli kako će sigurno i Beograd i Tirana imati određena očekivanja ako pobjedi Trump. „Ruku na srce, takvi biznis-instrumenti za ostvarivanje političkih ili nacionalnih interesa nisu novina niti u našoj regiji regionu, niti u američkoj politici.“

Trump je u Bijelu kuću pozvao i predsjednika Srbije i premijera Kosova da potpišu sporazum o posebnoj gospodarskoj zoni Foto: picture-alliance/AP Photo/E. Vucci

Različite „revizije“

Službeni Beograd je – nakon promašenih procjena u posljednja dva ciklusa predsjedničkih izbora u Americi – ovog puta suzdržaniji i održava kontakte i s američkim Demokratima i s Republikancima.

Iako ne očekuje velike potrese u regiji, Nedeljković procjenjuje kako je možda najviše nemira u Prištini, u vladi Aljbina Kurtija. „I to kako zbog čvrstih veza pojedinih Republikanaca s vladom u Beogradu, ali i s Hašimom Tačijem.“

Dejan Jović procjenjuje kako se mnogi u regiji nadaju nekakve „revizije" politike SAD prema Balkanu, ali da su im ideje sasvim različite. Tako misli da Bošnjaci žele napustiti Dayton u korist više centralizirane države, a u Srbiji bi se radovali zaokretu u odnosu prema Kosovu.

„Neki žele konačni ulazak u EU, kraj neizvjesnosti koja dugo vlada oko proširenja“, nabraja ovaj profesor. Ali, nikakve nade neće biti skoro ostvarene.

Zapravo jedino što bilo koga u Washingtonu zanima jest da je na Balkanu koliko-toliko mirno i da nema posla za američke vojnike Foto: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Tijesno u Bosni i Hercegovini

Nedavno ispitivanje javnog mnijenja koje je u četiri zemlje regije obavio Valicon pokazuje kako samo građani Srbije uvjerljivo navijaju za Trumpa (49% prema 13%). U Sloveniji i Hrvatskoj većina se nada pobjedi Harris nad Trumpom (56-18%, odnosno 46-29%), a kako se može i očekivati, u Bosni i Hercegovini je tijesno s 36 posto za Harris i 32 za Trumpa.

Oboje naših sugovornika procjenjuju kako Srbi pretežito Demokrate povezuju s bračnim parom Clinton i bombardiranjem 1999. godine.

Dejan Jović upozorava i na još jedan element koji nije ograničen samo na Balkan, nego se vidi i diljem Europe: „Mnogi misle da bi bilo dobro što prije okončati rat u Ukrajini i vide Trumpa kao nekog tko to može ubrzati, bez obzira kako i što bi to značilo za Ukrajinu i EU. Jednostavno očekuju da Trump može postići neki dogovor s Vladimirom Putinom.“

Očekujući ishod izbora, publika u Srbiji mogla je gledati Jovanu Jeremić kako s maskom u New Yorku čeka Noć vještica i kako se javlja ispred Trump Tower. „Cijenjenoj publici“ je otkrila da je navodno spavala u hotelskoj sobi u kojoj je umro Nikola Tesla i da je, ni manje ni više, spavala u „Teslinom krevetu". Doduše, nije baš dokaz kvalitete hotela ako nije obnovio namještaj od 1943. godine.