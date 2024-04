Špijunaža i terorizam u Njemačkoj: veza s Rusijom

Članak 109g Kaznenog zakona Njemačke rijetko se koristi. Ni studenti prava, a ni tužitelji obično ne obraćaju pažnju na taj paragraf. Samo oni koji su bili u njemačkoj vojsci Bundeswehr znaju za njega – on se obično nalazi na tablama ispod natpisa na kojima stoji „Vojnosigurnosna zona – zabranjeno fotografiranje!"

Za dvojicu Njemaca ruskog porijekla Dietera S. i Alexandra J. iz Bayreutha tvrdi se da su prekršili taj propis. Ali, to i nije njihov najveći problem.

Prema informacijama do kojih došli njemački javni servisi SWR i ARD, savezni tužitelj Jens Rommel tereti ih i za čitav niz drugih zločina, prije svega za ilegalne operacije u korist ruske države, a protiv Ukrajine – za terorizam i špijunažu.

Zbog toga su za tom dvojicom muškaraca posljednjih mjeseci tragali ne samo tužitelji, već i Savezna kriminalistička policija, Savezni ured za zaštitu ustava, Kriminalistička policija Bavarske, kao i američke vlasti. Oni vjeruju da su razotkrili scenarij od kojeg se strahuje još otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu: sabotaža u Njemačkoj s ciljem da se pomogne Rusiji, a naškodi Ukrajini.

Ratovao protiv Ukrajine

Kako se navodi, ključna figura je 39-godišnji Dieter S. On ima i njemačko i rusko državljanstvo, a privukao je pažnju organa sigurnosti jer je navodno između 2014. i 2016. sudjelovao u borbama protiv Ukrajine na strani „Donjecke Narodne Republike".

Tu se radi o ukrajinskoj teritoriji odvojenoj 2014. od Ukrajine i na kojoj je 2022. održan lažni referendum o navodnoj nezavisnosti te teritorije i pripajanju Rusiji. Pored Rusije, tu Narodnu Republiku do sada su priznale samo Sirija i Sjeverna Koreja.

Savezni tužitelj Jens Rommel tereti uhapšene za čitav niz zločina Foto: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod

Savezni tužitelj je to navodno učešće Dietera S. u borbama klasificirao kao članstvo u stranoj terorističkoj organizaciji. To je novina, jer to znači da je „Donjecka Narodna Republika“ za njemačke vlasti postala teroristička organizacija. Nalog za krivično gonjenje dao je savezni ministar pravde Marco Buschmann. To je odluka koja ima veliki simbolički značaj, i vjerojatno će imti i diplomatske posljedice.

Špijuniranje infrastrukture

Pored optužbi za terorizam, Dieter S. je na meti i Odjela za špijunažu Saveznog njemačkog tužilaštva. On je, kako se navodi, u najmanju ruku od listopada 2023. sustavno špijunirao vojne objekte, željezničke pruge i drugu infrastrukturu. Snimao je fotografije i video-zapise s ciljem pripreme napada eksplozivom na linijama opskrbe ukrajinske vojske. Ideja je bila spriječiti dostavu oružja i drugog materijala iz Njemačke u Ukrajinu, a na meti su bili ne samo njemački objekti, već i objekti američke vojske u Njemačkoj.

Prikupljene informacije S. je prenosio svom kontaktu u ruskoj tajnoj službi, a od ožujka 2024. u tome mu je, kako se navodi, pomagao i 37-godišnji Alexandar J. Njih dvojica su se navodno poznavali iz vremena provedenog u „Donjeckoj Narodnoj Republici".

U Saveznom tužiteljstvu ocjenjuju da se radi o vrlo ozbiljnom slučaju „aktivnosti agenata tajne službe". Dvojici muškaraca prijeti dugotrajna zatvorska kazna – i do deset godina.

Špijuna vjerojatno ima još

Zbog kombinacije više različitih kaznenih djela pravosudni postupak vjerojatno će biti zanimljiv, jer će se raspravljati o praksi ruskih tajnih službi na koje Ured za zaštitu ustava već dugo upozorava: špijuniranje kritične infrastrukture, sabotaža puteva koji se koriste za opskrbu, napadi na materijal koji se dostavlja Ukrajini.

A i „sigurno je", kako se može čuti u krugovima istražitelja, da dvojica uhapšenih nisu jedini takvi špijuni u Njemačkoj.

mg/hš/idj (ard)