Čudesni jazz, a u publici agenti tajne službe

U ožujku 1965. je Louis Armstrong imao seriju koncerata u tadašnjoj Njemačkoj Demokratskoj Republici (DDR). Bio je to izazov čak i za superstara jazz-muzike – valjalo je za devet dana nastupiti sedamnaest puta u pet gradova.

Turneju, na kojoj je Armstrong svirao sa svojim bendom All Stars, čulo je oko 45.000 istočnih Nijemaca.

Politička pozadina turneje stvorila je od nje „izvanredni i ambivalentni“ događaj, kaže nam Paola Malavassi, jedna od kuratorica nove izložbe koja se vraća na Armstrongove koncerte u DDR-u.

Izložba nosi naziv „I've Seen the Wall" („Vidio sam zid"), i postavljena je u Das Minsku, muzeju u Potsdamu, gradu blizu Berlina koji je nekada bio u DDR-u.

Komunisti neodlučni u vezi sa džezom

U vrijeme turneje Berlinski zid je još bio svježa građevina kojom je sovjetski satelit DDR pokušavao spriječiti bijeg svojih građana na Zapad.

Vladajuća Jedinstvena socijalistička partija Njemačke se pedesetih i šezdesetih godina izričito protivila popularnoj muzici, zapravo svim manifestacijama koje promoviraju zapadni „nihilizam“ i „pornografske“ vrijednosti.

Na jazz se često gledalo ispod oka. Navodno je lider DDR-a Walter Ulbricht jednom jazz opisao kao „majmunsku muziku imperijalizma“. Ali, stav nije bio baš najjasniji – neki visoki komunistički funkcioneri vid0jeli su jazz i kao „narodnu muziku“ zbog afroameričkih korijena.

Izložba u Potsdamu „I’ve Seen the Wall“ Foto: Elizabeth Grenier/DW

Na kraju je Armstronga pozvala državna Njemačka agencija za umjetnike – moćna institucija koja je imala i ulogu cenzora. Samo oni su mogli odobriti tko će doći svirati u DDR, ili koji domaći bend i pjevač smijue nastupiti u inozemstvu.

Turneju su pratile političke govorancije. Šef agencije Ernst Zielke je hvalio Armstrongov dolazak kao simbol mira i socijalizma, feštu radničke klase i prijateljstva između naroda.

S druge strane, i Sjedinjene Države su bile zainteresirane za to da jazz-muzičari nastupaju u zemljama Istočnog bloka kao „ambasadori dobre volje“.

Vlasti u Istočnom Berlinu dopustile su da Armstrong nastupa u dvoranama u kojima je bilo mjesta za dvije do tri tisuće ljudi. No, zloglasna tajna policija Stasi je otvorila četvore oči, zbog bojazni da bi u publici mogli nići neredi ili protest protiv države.

Ova turneja je bila vrlo važna za razvoj jazz-scene u Istočnoj Nemačkoj, a jazz je slavljen kao slobodarski muzički izraz.

Jedno političko pitanje

Naslov izložbe podsjeća na izjavu velikog muzičara na jednoj konferenciji za tisak u Istočnom Berlinu. Jedan zapadnonjemački novinar, koji se tamo našao, pitao je Armstronga o Berlinskom zidu koji dijeli grad.

Glasoviti trubač je razmišljao da li da odgovori na pitanje ili ipak radije izbjegne odgovor. „Vidio sam Zid… i ne brinem se za Zid… brinem se za ljude u publici pred kojima ću sutra svirati!", rekao je Amrstrong. „Ne mogu reći sve ono što želim, ali ako me razumijete, zaboravite na sva ostala sranja."

Louis Armstrong je bio velika zvijezda u Njemačkoj - s obje strane Zida Foto: Evelyn Richter/Deutsche Fotothek/VG bild-kunst, Bonn 2023

Prevoditelj se tu unervozio – i nije preveo dio u kojem Armstrong priznaje da se uzdržava kazati što doista misli o Zidu. Umjesto toga, prevoditelj je rekao da je trubač i pjevač koristio „jake riječi“, te da je pozvao da fokus bude na glazbi.

Zielke, direktor državne agencije, brzo se umiješao kako bi prekinuo razgovor o toj temi: „Vrlo je zanimljivo je da jedino političko pitanje ove vrste ne dolazi od nas nego od jednog zapadnog medija. Oduševljeni smo što to vidimo."

Ali, to baš i nije bilo sasvim točno: i pitanja istočnonjemačkih novinara su uglavnom bila politička – o situaciji u Americi. Naime, dok Armstrong svira pored Zida, u Alabami traje marš crnaca koji se bore protiv rasne diskriminacije i zahtijevaju pravo glasa. Na čelu pokreta je Martin Luther King.

Drugačiji aktivizam

Ssamo pola godine ranije je King, lider pokreta za prava crnaca, držao političke govore u Zapadnom i Istočnom Berlinu, zagovarajući pomirenje.

Kingove aluzije da je podjela Njemačke slična podjeli u američkom društvu izazvala su nervozu kod zvaničnika u Washingtonu. Sovjetski Savez i DDR su stalno isticali da je diskriminacija crnaca dokaz propadanja američkog društva. Istočni Nijemci snažno su podržavali američki pokret za građanska prava.

Upitan o marševima i borbi za ljudska prava crnog stanovništva, Armstrong je u Istočnom Berlinu rekao da on doprinosi tako što svira svugdje u SAD, povezuje se i s bijelim ljubiteljima jazza – čak i na jugu zemlje, gde je još u praksi postojala rasna segregacija. „To je moj mali doprinos. Neki aktivisti to ne rade, ali ja radim.“

Martin Luther King kod Zida u Berlinu (rujan 1964.) Foto: AP/picture alliance

Mnogi afroamerički aktivisti su u to vrijeme kritizirali Armstronga jer se kao jedan od najpopularnijih crnaca u Americi navodno ne angažira dovoljno u borbi protiv diskriminacije. Kako kaže drugi kurator izložbe Jason Moran, kasnije su svi morali priznati da je Amrstrongov aktivizam bio drugačiji i sofisticiraniji.

Za Morana je Armstrong, kao jedna od prvih crnih superzvijezda u SAD-u i svijetu, „nalazio način da prodre tamo gdje aktivisti s ulica nisu mogli“.

Izložba „I've Seen the Wall" u Potsdamu otvorena je do početka veljače.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu