Mialitiana Clerc (Madagaska) - Zamiyar kankara

'Yar shekaru 20 da haihuwa, wani iyalin Faransa ne suka karbe ta tun tana yarinya kuma ta girma a yankin tsaunukan Alpes. A can ta koyi wasan zamiyar kankara. Burin Clerc a gasar Olympics karo na biyu bayan ta Pyeongchang a 2018: "Ina so in zama daya daga cikin gwanayen wasan kankara a duniya kuma in kasance cikin manyan 'yan wasa 40 na Beijing." Za ta kasance da Mathieu Neumuller a Beijing.